[{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b0c5e-1881-4fe1-822e-dc0a03d7ba5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg a lábfétis gyakori jelenség, a zoknik iránti rajongásról kevesebbet hallani.","shortLead":"Míg a lábfétis gyakori jelenség, a zoknik iránti rajongásról kevesebbet hallani.","id":"20181217_Izzadt_zoknit_szagolgatott_a_ferfi_sulyos_beteg_lett_tole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b0c5e-1881-4fe1-822e-dc0a03d7ba5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dd7828-8563-4c57-9d1b-57aa8dacc4bc","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Izzadt_zoknit_szagolgatott_a_ferfi_sulyos_beteg_lett_tole","timestamp":"2018. december. 17. 11:12","title":"Izzadt zoknit szagolgatott egy férfi, súlyos beteg lett tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a168f9-d7fa-41cf-85ce-35e329aaa437","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A borsodi megyeszékhelyen forgalomlassítással álltak ki a túlóratörvény ellen.","shortLead":"A borsodi megyeszékhelyen forgalomlassítással álltak ki a túlóratörvény ellen.","id":"20181217_Miskolcon_felpalyas_savelzarassal_tiltakoztak__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a168f9-d7fa-41cf-85ce-35e329aaa437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c88a04a-8def-4cc5-a651-7e8259b3c4a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Miskolcon_felpalyas_savelzarassal_tiltakoztak__foto","timestamp":"2018. december. 17. 19:54","title":"Miskolcon félpályás sávelzárással tiltakoztak - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29856a43-982b-4803-9990-25150286a6b6","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban lélekszakadva elrohanna fáért, megmutatjuk a legszimpatikusabb környezettudatos dekorációs megoldásokat, amelyekkel a meghitt hangulat is garantált, a Földet is védi és még tízezreket is spórolhat.\r

\r

","shortLead":"Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban...","id":"20181218_Karacsonyfa_nelkul_is_van_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29856a43-982b-4803-9990-25150286a6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b1149f-8c4b-421e-9b6c-305a87487027","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Karacsonyfa_nelkul_is_van_karacsony","timestamp":"2018. december. 18. 11:10","title":"Karácsonyfa nélkül is van karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"","category":"elet","description":"Az orosz elnök ott bukkant fel, ahol nem számítottunk rá.","shortLead":"Az orosz elnök ott bukkant fel, ahol nem számítottunk rá.","id":"20181217_Vlagyimir_Putyin_Kiszel_Tunde_nyomaba_eredt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dc8fe8-bf78-4a22-b41c-7a59a6092f1c","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Vlagyimir_Putyin_Kiszel_Tunde_nyomaba_eredt","timestamp":"2018. december. 17. 11:16","title":"Vlagyimir Putyin Kiszel Tünde nyomába eredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","shortLead":"A cég korábbi elnökét Carlos Ghosnt egy hónapja tartóztatták le. ","id":"20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef2be1b-6bc4-42a8-9b66-12fb5290faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281190ea-160f-45e4-96f5-a25471909c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Egyelore_fonok_nelkul_marad_a_Nissan","timestamp":"2018. december. 17. 18:17","title":"Egyelőre főnök nélkül marad a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","shortLead":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","id":"20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9ad21f-afb8-4444-bced-8b7ef28daf5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","timestamp":"2018. december. 19. 10:45","title":"Meghackelték Kövér László Wikipédia-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A törvényhozók megszavazták a következő öt évre szóló önvédelmi fejlesztési terv költségvetését: jenben kimondani is nehéz, 27 470 milliárdról van szó, euróban kicsit megfoghatóbb: 210 milliárd. Óriási összeg. ","shortLead":"A törvényhozók megszavazták a következő öt évre szóló önvédelmi fejlesztési terv költségvetését: jenben kimondani is...","id":"20181219_210_milliard_euro_az_onvedelmi_erok_rugalmas_reagalasi_kepessegenek_fokozasara_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e127d90e-1fbd-4613-ae22-577b03730bd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_210_milliard_euro_az_onvedelmi_erok_rugalmas_reagalasi_kepessegenek_fokozasara_Japanban","timestamp":"2018. december. 19. 06:15","title":"210 milliárd euró az „önvédelmi erők rugalmas reagálási képességének fokozására” Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]