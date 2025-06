Klimt-ügy: Baán László évi 6 milliárd forintos műtárgyvásárlási alapot hozna létre

„Ha a magyar államnak, azaz a Szépművészeti Múzeumnak szüksége van a képre – ebben Baán László főigazgatónak kell irányt mutatni –, akkor tisztességesen el kell számolni a tulajdonosokkal” – válaszolta Lázár János építési és közlekedési miniszter a HVG-nek, amikor arról faggattuk, tesznek-e lépéseket a valószínűleg a hatóságok félrevezetésével Ausztriába vitt Klimt-kép a visszaszerzésére. Az a hajó ugyanis már elment, hogy Az afrikai herceg című képet levédesse a hatóság, de elképzelhető, hogy a botrányba került festményt a 15 millió eurós, körülbelül 6 milliárd forintos árhoz képes olcsóbban meg tudja vásárolni az állam.

Megkérdeztük hát Baán Lászlót – ha már neki kell irányt mutatni a kormány számára –, hogy fontosnak tartja-e a magyar magángyűjteményből külföldre került kép megszerzést. Baán úgy válaszolt: „Az volna a legjobb és hosszú távon is megnyugtató megoldás, ha a magyar állam mielőbb létrehozna egy nemzeti gyűjteménygyarapítási alapot, éves szinten hozzávetőleg akkora összeggel, mint amennyiért a most szóban forgó Klimt-festményt kínálja a bécsi galéria, azaz 15 millió euróval. Ez lehetőséget adna az állami szerzeményezésre a magyarországi műtárgyak védettség alóli feloldása, kiviteli engedélyezése esetén, vagy akár külföldön felbukkanó, a nemzeti gyűjteményeink számára kiemelkedő jelentőségű műtárgyak megvételére.” A Szépművészeti Múzeum főigazgatójának véleménye eszerint „ez esetben nem egyedileg kellene ad hoc döntéseket hozni vagy éppen elszalasztani, hanem egy megbízhatóan meglévő forrásra támaszkodva, a felmerülő igényeket egymással összevetve lehetne dönteni, hogy például a szóban forgó Klimt-festménnyel vagy azon az áron más, annál is jelentősebb alkotással, alkotásokkal gyarapodhasson a nemzeti műkincsállomány”.

A diplomatikus válaszból úgy tűnik, nem nagyon számíthatunk rá, hogy az állam – akár nyomott áron is – megvásárolja Az afrikai herceg című képet. Jó tudni, hogy a világhírű osztrák szecessziós festőtől sem magyar magán, sem közgyűjteményben nincs olajkép, tehát fájó hiány a Szépművészeti Múzeum kollekciójában.

Az állam eddig jelentős összegeket költött nem csak magyar témájú, vagy szerzőjű műtárgyak vásárlására (mint például a Munkácsy Krisztus trilógiájának hiányzó két darabja), hanem az egyetemes művészet körébe tartozó műtárgyak megszerzésére is.