Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megbabonázó alkotás. ","shortLead":"Megbabonázó alkotás. ","id":"20181223_drMarias_megfestette_a_torvenyt_alairo_Ader_Janos_mosolyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8529a50b-3520-4eb1-8289-62924eab57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac517bea-7d74-45e0-874b-c6dbb6582875","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_drMarias_megfestette_a_torvenyt_alairo_Ader_Janos_mosolyat","timestamp":"2018. december. 23. 12:54","title":"drMáriás megfestette a rabszolgatörvényt aláíró Áder János mosolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023","c_author":"met.hu","category":"elet","description":"Délelőtt az ország legtöbb területén sütkérezhetünk a majdnem tavasziasnak mondható napsütésben. ","shortLead":"Délelőtt az ország legtöbb területén sütkérezhetünk a majdnem tavasziasnak mondható napsütésben. ","id":"20181223_Ma_is_lesz_eso_de_nem_mindenhol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a536c7-ffc5-4ade-96cb-de2aedec9023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088f3bc8-b5e8-41da-ab78-47d5e9e45ddd","keywords":null,"link":"/elet/20181223_Ma_is_lesz_eso_de_nem_mindenhol","timestamp":"2018. december. 23. 09:33","title":"Ma is lesz eső, de nem mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6b3bec-b080-4039-aec7-ee62d1cba432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A saját beszélgetéseiről készült adatcsomagban olyan hanganyagokat is talált egy német Amazon Alexa használó, amelyek nem tőle származtak. A cég először nem reagált, a fájlokra mutató linket valaki pedig törölte.","shortLead":"A saját beszélgetéseiről készült adatcsomagban olyan hanganyagokat is talált egy német Amazon Alexa használó, amelyek...","id":"20181222_amazon_alexa_okoshangszoro_virtualis_asszisztens_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6b3bec-b080-4039-aec7-ee62d1cba432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad971136-0f25-444b-b30a-1c6831de9c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_amazon_alexa_okoshangszoro_virtualis_asszisztens_adatszivargas","timestamp":"2018. december. 22. 19:03","title":"Valóra vált a rémálom: rossz felhasználónak küldött el „lehallgatott” privát beszélgetéseket az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De nincs jó véleményük egymásról. A miniszterelnök egy osztrák lapnak adott interjút.","shortLead":"De nincs jó véleményük egymásról. A miniszterelnök egy osztrák lapnak adott interjút.","id":"20181223_Orban_Viktor_Soros_Gyorgy_egy_tehetseges_magyar_honfitars","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181789ad-9694-4a2f-86db-c0423cc756de","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Orban_Viktor_Soros_Gyorgy_egy_tehetseges_magyar_honfitars","timestamp":"2018. december. 23. 09:56","title":"Orbán Viktor: Soros György egy tehetséges magyar honfitárs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin és Donáth Anna vezetik a Momentum EP-listáját, a párt elnöke pedig az utolsó, 21. helyre került. Vagyis Fekete-Győr András akkor lesz strasbourgi képviselő, ha egyetlen más párt sem jut be az EP-be Magyarországról.","shortLead":"Cseh Katalin és Donáth Anna vezetik a Momentum EP-listáját, a párt elnöke pedig az utolsó, 21. helyre került. Vagyis...","id":"20181222_FeketeGyor_Andras_akkor_lesz_EPkepviselo_ha_100_szazalekot_szerez_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9de234-249d-4646-a2fc-2d7244b97893","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_FeketeGyor_Andras_akkor_lesz_EPkepviselo_ha_100_szazalekot_szerez_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 22. 12:57","title":"Két politikusnő vezeti a Momentum EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viber vezérigazgatója szerint megtanulhatná minden vállalat, hogy ha megosztunk valamit a neten, az nem azt jelenti, hogy mindenkire tartozik.","shortLead":"A Viber vezérigazgatója szerint megtanulhatná minden vállalat, hogy ha megosztunk valamit a neten, az nem azt jelenti...","id":"20181222_viber_vezerigazgato_facebook_szemelyes_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427a2506-363c-4168-951a-3100c841ec31","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_viber_vezerigazgato_facebook_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. december. 22. 18:03","title":"Beszólt a Viber-főnök a Facebooknak, amiért az sorozatosan kiadja a felhasználóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon nehezen tudják eladni a háziorvosok a körzetet, amelyet húsz éve ajándékként kaptak, hogy aztán az értékesítésével majd kiegészítsék a nyugdíjukat.","shortLead":"Nagyon nehezen tudják eladni a háziorvosok a körzetet, amelyet húsz éve ajándékként kaptak, hogy aztán...","id":"20181222_Eleg_nagy_a_baj_lesz_ha_nem_lodul_meg_a_haziorvosi_praxispiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e352f3-b682-4329-b979-ded146534e48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Eleg_nagy_a_baj_lesz_ha_nem_lodul_meg_a_haziorvosi_praxispiac","timestamp":"2018. december. 22. 07:55","title":"Elég nagy baj lesz, ha nem lódul meg a háziorvosi praxispiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint hamarosan a pénzügyi szolgáltatások területén is fontos szereplővé válhat a Facebook.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint hamarosan a pénzügyi szolgáltatások területén is fontos szereplővé válhat a Facebook.","id":"20181223_facebook_kriptovaluta_virtualis_penz_stablecoin_whatsapp_penzkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6440f19-35a9-4d65-85b5-bfdf0561aeaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff37c2e-0be4-4e08-9974-9fa25339373b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_facebook_kriptovaluta_virtualis_penz_stablecoin_whatsapp_penzkuldes","timestamp":"2018. december. 23. 19:33","title":"Saját pénzt ad ki a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]