Instagram Storyban válaszolt néhány rajongói kérdésre ByeAlex - szúrta ki a 24.hu. Feltették neki a kérdést, hogy fog-e szilveszterkor tűzijátékozni, mire azt felelte, "nem, az balf*szoknak való". Úgy véli, aki szilveszterkor petárdázik és tűzijátékozik, az gáz, mert idegesíti vele az embereket és a kutyákat.

© ByeAlex / Instagram

Mentortársa, Puskás Peti is az Instagramon kérte rajongóit arra, hogy ne petárdazzanak, mert "nemcsak veszélyes, egészségtelen a városi levegőre, de borzasztóan ijesztő a házikedvencek és úgy általában a minket körbevevő élővilágunk számára is. Előre is köszi mindenkinek, aki felelősségteljesen úgy dönt, hogy petárda nélkül is buli a buli!" - írta az énekes.

Ha ön tűzijátékozni fog szilveszterkor, kövesse a rendőrség tanácsait!