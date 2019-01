Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b9cf005-fa9f-428f-b700-a2b9d37e94d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő tavaly év végére ígérte a sajtótájékoztatót, de akkor nem lett belőle semmi.","shortLead":"A kormányfő tavaly év végére ígérte a sajtótájékoztatót, de akkor nem lett belőle semmi.","id":"20190108_Megis_bevaltja_korabbi_igeretet_Orban_januar_10en_minden_kerdesre_valaszol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b9cf005-fa9f-428f-b700-a2b9d37e94d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bd3b1e-0257-49fd-86d1-8eced2c4f414","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Megis_bevaltja_korabbi_igeretet_Orban_januar_10en_minden_kerdesre_valaszol","timestamp":"2019. január. 08. 18:19","title":"Mégis beváltja korábbi ígéretét Orbán: január 10-én minden kérdésre válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"59 éves volt.","shortLead":"59 éves volt.","id":"20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4829b3-6fd6-49bd-adb8-1c05e8dde61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","timestamp":"2019. január. 07. 15:36","title":"Meghalt Dallos Andor, az állami ménesgazdaság igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551def87-a118-4800-9c7c-d15720e2f3db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai tudományos konferencia minden évben tud meglepetéseket okozni. A mostani azonban az előzőkön is túltett. A mostani azonban az előzőkön is túltett.","id":"20190108_indiai_tudomanyos_kongresszus_gravitacios_hullamok_ossejtkutatas_ganesha_hindu_albert_einstein_isaac_newton_narendra_modi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551def87-a118-4800-9c7c-d15720e2f3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2737a-e4fb-478e-adb8-824b8ee9c435","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_indiai_tudomanyos_kongresszus_gravitacios_hullamok_ossejtkutatas_ganesha_hindu_albert_einstein_isaac_newton_narendra_modi","timestamp":"2019. január. 08. 09:33","title":"Az indiai tudósok szerint Einstein és Newton is hülye, mindketten óriási tévedésben éltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e421eb95-8a22-4ff2-9ac4-d67899a04b29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford Explorer Police Interceptor is átlép a 21. századba.","shortLead":"A Ford Explorer Police Interceptor is átlép a 21. századba.","id":"20190109_police_ford_explorer_interceptor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e421eb95-8a22-4ff2-9ac4-d67899a04b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d154440-2680-4249-9fcb-de5da7d4b294","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_police_ford_explorer_interceptor","timestamp":"2019. január. 09. 10:29","title":"Hibrid Interceptorokkal üldöznek ezen túl az amerikai zsaruk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Németország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügye lehet az az internetes támadás, amely során több száz német politikus, művész és újságíró személyes adatát lopták el, és tették közzé a Twitteren. ","shortLead":"Németország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügye lehet az az internetes támadás, amely során több száz német...","id":"20190108_nemetorszag_hackertamadas_adatszivargas_politikusok_kozszereplok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb34e66-3df0-4f13-89e2-753516915a58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_nemetorszag_hackertamadas_adatszivargas_politikusok_kozszereplok","timestamp":"2019. január. 08. 10:15","title":"Egy 20 éves diák hackelhetett meg közel 1000 embert Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605d73cf-3796-4786-9da1-52cf664be731","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Romániában, a \"lakástulajdonosok országában\" meglépték azt, ami a magyar lakáspolitikából teljesen hiányzik, és torzzá teszi a rendszert: banki források szerint indul a jövedelem szerinti differenciálás.","shortLead":"Romániában, a \"lakástulajdonosok országában\" meglépték azt, ami a magyar lakáspolitikából teljesen hiányzik, és torzzá...","id":"20190108_Keresztbe_tesznek_a_befektetoi_celu_lakasvasarlasnak_a_szomszedban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=605d73cf-3796-4786-9da1-52cf664be731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd957874-f15e-414d-adf7-e9b1cf629460","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Keresztbe_tesznek_a_befektetoi_celu_lakasvasarlasnak_a_szomszedban","timestamp":"2019. január. 08. 11:52","title":"Keresztbe tesznek a befektetői célú lakásvásárlásnak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egyetlen szúrással végzett az ügyében eljáró asszonnyal.  ","id":"20190108_Vadat_emeltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce84d596-cec7-4aaf-97e8-f9bc0200d964","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Vadat_emeltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. január. 08. 12:10","title":"Vádat emeltek az inárcsi családsegítő gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Időközben apja és fivére megérkezett Thaiföldre, de nem volt hajlandó találkozni velük.","shortLead":"Időközben apja és fivére megérkezett Thaiföldre, de nem volt hajlandó találkozni velük.","id":"20190109_Menekultstatuszt_kapott_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802bf3ce-0d02-46f9-87da-2c465bd08fd5","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Menekultstatuszt_kapott_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_no","timestamp":"2019. január. 09. 08:59","title":"Menekültstátuszt kapott a családja elől menekülő szaúdi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]