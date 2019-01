Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34a7b59a-2666-4f6f-9697-ddeb89843227","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 9,5 milliárd forint értékű drogot Katalóniában foglalták le a hatóságok.","shortLead":"A 9,5 milliárd forint értékű drogot Katalóniában foglalták le a hatóságok.","id":"20190111_Igy_nez_ki_27_tonna_kabitoszer_ha_szepen_egymasra_pakoljak__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a7b59a-2666-4f6f-9697-ddeb89843227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f24acaf-b8de-45d9-afd6-ab737298c642","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Igy_nez_ki_27_tonna_kabitoszer_ha_szepen_egymasra_pakoljak__foto","timestamp":"2019. január. 11. 14:57","title":"Rekordmennyiségű, 2,7 tonna füvet foglaltak le a spanyol hatóságok – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sok ideje maradt rá, de igyekszik.","shortLead":"Nem sok ideje maradt rá, de igyekszik.","id":"20190111_Juncker_bevinne_Romaniat_a_schengeni_ovezetbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48024179-0ded-444c-947b-82a77cb00ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Juncker_bevinne_Romaniat_a_schengeni_ovezetbe","timestamp":"2019. január. 11. 14:11","title":"Juncker bevinné Romániát a schengeni övezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470ed5e2-580e-4e59-925a-e9dd0550311c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csípője jobb oldala károsodott, fájdalmai a kezelések, műtét ellenére állandósodott. Ő az első a több mint 10 éve uralkodó nagy négyesből, aki visszavonult.","shortLead":"Csípője jobb oldala károsodott, fájdalmai a kezelések, műtét ellenére állandósodott. Ő az első a több mint 10 éve...","id":"20190111_Tenisz_Andy_Murray_visszavonul__A_cipom_es_a_zoknim_sem_tudom_fajdalom_nelkul_felvenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470ed5e2-580e-4e59-925a-e9dd0550311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f84a61d-fdac-4e07-af4b-d8e3ab5694a1","keywords":null,"link":"/sport/20190111_Tenisz_Andy_Murray_visszavonul__A_cipom_es_a_zoknim_sem_tudom_fajdalom_nelkul_felvenni","timestamp":"2019. január. 11. 11:33","title":"Andy Murray visszavonul - \"A cipőm és a zoknim sem tudom fájdalom nélkül felvenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","shortLead":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","id":"20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06050758-e94b-4c29-ba97-d1c3d53a1ad3","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","timestamp":"2019. január. 12. 16:14","title":"Egy promófilm buktatta le a Rogán házaspárt, ahogy Costa del Solon hesszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter szerint azért az együttműködés továbbra is szoros marad.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint azért az együttműködés továbbra is szoros marad.","id":"20190111_Kivalt_a_Honvedelmi_Miniszteriumbol_a_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a935cea-8764-4a74-9ae8-f3adc30f55d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Kivalt_a_Honvedelmi_Miniszteriumbol_a_honvedseg","timestamp":"2019. január. 11. 09:36","title":"Kivált a Honvédelmi Minisztériumból a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros mellett öt megyére adtak ki figyelmeztetést az ónos eső miatt. ","shortLead":"A főváros mellett öt megyére adtak ki figyelmeztetést az ónos eső miatt. ","id":"20190111_Figyelmeztetest_adtak_ki_tobb_megyeben_is_onos_esore_valt_a_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313ea924-aaa2-4d38-835b-b820f6cb6b79","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Figyelmeztetest_adtak_ki_tobb_megyeben_is_onos_esore_valt_a_havazas","timestamp":"2019. január. 11. 17:12","title":"Figyelmeztetést adtak ki: több megyében is ónos esőre vált a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Már a Szíriából történő amerikai kivonulás említésére is megindult a helyezkedés a térségben, ahol kezdik elfogadni az Asszad-rezsim túlélését és az orosz befolyás erősödését.","shortLead":"Már a Szíriából történő amerikai kivonulás említésére is megindult a helyezkedés a térségben, ahol kezdik elfogadni...","id":"201902__sziria_az_usa_nelkul__ujratervezes__orosz_gyamkodas__kavarodas_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202a52c2-7c8d-4a4e-b9ec-8b6eb02b7247","keywords":null,"link":"/vilag/201902__sziria_az_usa_nelkul__ujratervezes__orosz_gyamkodas__kavarodas_kozben","timestamp":"2019. január. 12. 15:00","title":"Szíria csak „homok és halál”, mondta Trump, és talán Obama sem vitatkozna vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98868387-6c1e-4250-aba4-7ab97d99c8fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek szerint a független polgármester szálka a kormányzó párt ottani prominenseinek szemében.","shortLead":"A helyiek szerint a független polgármester szálka a kormányzó párt ottani prominenseinek szemében.","id":"20190111_Mindent_benyujtottak_amit_kellett_az_ASZ_megis_elvenne_a_Kozarmislenynek_jaro_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98868387-6c1e-4250-aba4-7ab97d99c8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9e9af0-6211-467f-b974-4fff92988333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Mindent_benyujtottak_amit_kellett_az_ASZ_megis_elvenne_a_Kozarmislenynek_jaro_penzt","timestamp":"2019. január. 11. 15:32","title":"Azt mondják, mindent benyújtottak, amit kellett, az ÁSZ mégis elvenné a Kozármislenynek járó pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]