[{"available":true,"c_guid":"faaaf757-7cf3-4ce4-85bf-b06564c8af6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem véletlen, hogy a kisboltosok közül sokan visszasírják a boltzárat, a nagyobb üzletek, például a Lidl, a Tesco vagy az IKEA pedig többféle módszerrel igyekszik csökkenteni a pótlékokat.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a kisboltosok közül sokan visszasírják a boltzárat, a nagyobb üzletek, például a Lidl, a Tesco vagy...","id":"20190115_Sokba_faj_a_boltoknak_a_vasarnapi_nyitvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faaaf757-7cf3-4ce4-85bf-b06564c8af6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95d6987-d00a-49e3-a1a4-3caaaa27ebf2","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Sokba_faj_a_boltoknak_a_vasarnapi_nyitvatartas","timestamp":"2019. január. 15. 11:36","title":"Sokba fáj a boltoknak a vasárnapi nyitvatartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld északi pólusának gyors mozgása miatt a kutatóknak hamarabb kellene frissíteniük a navigálást segítő mágneses modellt, ám ez az amerikai kormányzat leállása miatt egyelőre nem lehetséges. ","shortLead":"A Föld északi pólusának gyors mozgása miatt a kutatóknak hamarabb kellene frissíteniük a navigálást segítő mágneses...","id":"20190115_navigacios_rendszerek_fold_eszaki_polus_amerikai_kormanyzati_leallas_world_magnetic_model","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97566518-1948-4442-9d88-89430e6d7d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_navigacios_rendszerek_fold_eszaki_polus_amerikai_kormanyzati_leallas_world_magnetic_model","timestamp":"2019. január. 15. 12:33","title":"Nem sikerül átkalibrálni a navigációs rendszereket, mert nincs, aki megcsinálná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Balogh Zsolt bokasérülése miatt nem játszhat a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó két csoportmérkőzésén Egyiptom és Svédország ellen a német–dán közös rendezésű világbajnokságon. ","shortLead":"Balogh Zsolt bokasérülése miatt nem játszhat a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó két csoportmérkőzésén Egyiptom...","id":"20190115_kezilabda_vb_serules_atlovo_balogh_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462a7bb9-2f29-4193-bc20-656d113084ab","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kezilabda_vb_serules_atlovo_balogh_zsolt","timestamp":"2019. január. 15. 12:27","title":"Kézilabda-vb: két meccset biztosan kihagy a válogatott egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak tapasztalható a jégolvadás az Antarktiszon, egy kutatócsoport új mérései szerint a folyamat nagyon gyors is lett az elmúlt évtizedekben. A rosszabb, hogy már ott is érzékelni, ahol korábban nem volt jellemző.","shortLead":"Nem csak tapasztalható a jégolvadás az Antarktiszon, egy kutatócsoport új mérései szerint a folyamat nagyon gyors is...","id":"20190115_antarktisz_jeg_olvadas_tengerszint_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37c3f75-46a0-49b8-87a9-ec9370b4b66a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_antarktisz_jeg_olvadas_tengerszint_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 15. 14:03","title":"Hatszor gyorsabban olvad az Antarktisz jege, és már a stabil gleccserek is fogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96623aa8-2c78-4b11-a057-9ffbf528a94d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Továbbjutott a csoportkörből a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely 30-30-as döntetlent játszott Egyiptom csapatával a német-dán közös rendezésű tornán.","shortLead":"Továbbjutott a csoportkörből a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely 30-30-as döntetlent játszott Egyiptom...","id":"20190116_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_egyiptom_nagy_laszlo_jamali_iman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96623aa8-2c78-4b11-a057-9ffbf528a94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d034f96-5a98-4273-b6b8-b7232b0b1258","keywords":null,"link":"/sport/20190116_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_egyiptom_nagy_laszlo_jamali_iman","timestamp":"2019. január. 16. 19:46","title":"Kézilabda-vb: döntetlenre mentettek Nagy Lászlóék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67368bd6-fb8f-4291-8d90-05f2402fa5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","shortLead":"Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","id":"20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67368bd6-fb8f-4291-8d90-05f2402fa5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da0f943-bc67-49e2-bb38-38d02c9ad1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","timestamp":"2019. január. 16. 06:41","title":"A nap videója: az oldalszél nemcsak a repülőkre, az autókra is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ceb31f-4d86-41f9-a571-d693d34c6c4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ren Zhengfei tagadta a vádakat, és méltatta Trumpot. Azzal kapcsolatban, hogy fogva tartják a lányát, csak annyit mondott: kivár.","shortLead":"Ren Zhengfei tagadta a vádakat, és méltatta Trumpot. Azzal kapcsolatban, hogy fogva tartják a lányát, csak annyit...","id":"20190115_Megtorte_a_hallgatast_a_kemkedesi_vadakkal_kacsolatban_a_Huawei_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ceb31f-4d86-41f9-a571-d693d34c6c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c7c1c5-9e9c-4518-bb58-22151a97a9b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Megtorte_a_hallgatast_a_kemkedesi_vadakkal_kacsolatban_a_Huawei_alapitoja","timestamp":"2019. január. 15. 12:43","title":"Megtörte a hallgatást a kémkedési vádakkal kapcsolatban a Huawei alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az évszázad legfontosabb, egyben legfurcsább szavazása zajlott le ma este a brit parlamentben. A végeredmény megjósolható volt, a következmények annál kevésbé. A tét: milyen körülmények között zajlik le a Brexit, megtörténik-e, és ha igen, ki vezényli le.","shortLead":"Az évszázad legfontosabb, egyben legfurcsább szavazása zajlott le ma este a brit parlamentben. A végeredmény...","id":"20190115_brexit_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d6170-00ab-4565-b8e0-6b7a624708c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_brexit_szavazas","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]