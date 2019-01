Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a83acdd9-b992-4244-83ba-0b0a07349a80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem mindennapi flashmobot talált ki a helyi művészeti iskola.","shortLead":"Nem mindennapi flashmobot talált ki a helyi művészeti iskola.","id":"20190115_Meno_iskolaszulinap_a_Tronok_Harca_zeneje_zengett_a_kecskemeti_plazaban_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83acdd9-b992-4244-83ba-0b0a07349a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd16fc1-0315-4c9f-8f1f-947f04bf797b","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Meno_iskolaszulinap_a_Tronok_Harca_zeneje_zengett_a_kecskemeti_plazaban_video","timestamp":"2019. január. 15. 14:58","title":"Menő iskolaszülinap: a Trónok Harca zenéje zengett a kecskeméti plázában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","shortLead":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","id":"20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7641a1-cc19-475a-8242-99828019805e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","timestamp":"2019. január. 16. 17:12","title":"Megtette bérajánlatát a sztrájkkal fenyegetett Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Geekbench-lista tanúsága szerint egy új középkategóriás Pixelben több RAM lehet, mint a gyártó jelenlegi csúcstelefonjában.","shortLead":"Egy Geekbench-lista tanúsága szerint egy új középkategóriás Pixelben több RAM lehet, mint a gyártó jelenlegi...","id":"20190115_google_pixel_3_lite_xl_tobb_ram_6_gb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a93cbe2-4c52-4f6a-bb0d-ea4301f959c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_google_pixel_3_lite_xl_tobb_ram_6_gb","timestamp":"2019. január. 15. 13:03","title":"Több RAM-ot olcsóbban? Érdemes lesz kivárni a Google új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb647c95-84b0-4390-bee1-bf3f0cc0db89","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Arrowhead stadionban -20 fok is lehet a meccs idején.","shortLead":"Az Arrowhead stadionban -20 fok is lehet a meccs idején.","id":"20190115_kansas_city_chiefs_new_england_patriots_nfl_amerikaifoci_focsoportdonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb647c95-84b0-4390-bee1-bf3f0cc0db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a632db23-e8da-4b90-95e2-cc3d932bcc00","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kansas_city_chiefs_new_england_patriots_nfl_amerikaifoci_focsoportdonto","timestamp":"2019. január. 15. 15:16","title":"Iszonyú hidegben küzd majd a Pats és a Chiefs a Super Bowlért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a03008b-38e4-4359-887d-c75097a4c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől.","shortLead":"A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől.","id":"20190116_Egy_siremlekben_talaltak_meg_a_Portik_es_Gyarfas_beszelgeteseirol_keszult_hangfelveteleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a03008b-38e4-4359-887d-c75097a4c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa20012-ce3f-4cc0-8b15-33d317a73607","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Egy_siremlekben_talaltak_meg_a_Portik_es_Gyarfas_beszelgeteseirol_keszult_hangfelveteleket","timestamp":"2019. január. 16. 06:13","title":"Egy síremlékben találták meg a Portik és Gyárfás beszélgetéseiről készült hangfelvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc199df-427d-4e26-8b23-977f98570623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nemrég adta át új központját, több másik ikonikus európai nevezetesség mellett a Szabadság híd másolata is helyt kapott az új komplexumban.","shortLead":"A Huawei nemrég adta át új központját, több másik ikonikus európai nevezetesség mellett a Szabadság híd másolata is...","id":"20190116_A_Huawei_uj_kozpontjaban_feketeben_epult_fel_ujra_a_budapesti_Szabadsag_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc199df-427d-4e26-8b23-977f98570623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9b0d90-fb2e-4567-8e5d-815a3b090530","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_A_Huawei_uj_kozpontjaban_feketeben_epult_fel_ujra_a_budapesti_Szabadsag_hid","timestamp":"2019. január. 16. 14:52","title":"A Huawei új központjában épült fel a budapesti Szabadság híd mása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszakadhat egy hónapok óta tartó erősödési trend.","shortLead":"Megszakadhat egy hónapok óta tartó erősödési trend.","id":"20190115_Hetekig_szinte_egy_helyben_allt_most_gyengulni_kezdett_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac666f4-4817-43c6-b2fd-89a539a4261b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Hetekig_szinte_egy_helyben_allt_most_gyengulni_kezdett_a_forint","timestamp":"2019. január. 15. 17:46","title":"Hetekig szinte egy helyben állt, most gyengülni kezdett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják rávenni a fiatalokat.","shortLead":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják...","id":"20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c35de36-b611-438c-9990-3e7207d131aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","timestamp":"2019. január. 16. 14:03","title":"Örülhetnek a szülők, egy rakás veszélyes videót töröl a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]