[{"available":true,"c_guid":"7438f6c4-9f14-4da0-b6bb-5cb6b473ff0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltehetően gázrobbanás történt egy veszprémi társasházban kedd reggel.","shortLead":"Feltehetően gázrobbanás történt egy veszprémi társasházban kedd reggel.","id":"20190122_veszprem_gazrobbanas_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7438f6c4-9f14-4da0-b6bb-5cb6b473ff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff18105-38a0-49f5-9c67-9be05470ce1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_veszprem_gazrobbanas_serultek","timestamp":"2019. január. 22. 12:46","title":"Súlyos sérültje is van a veszprémi gázrobbanásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5035df54-d388-40e5-b58e-fa6eaf100040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pert indít, és a weboldalán elérhetővé teszi a számláit a Momentum, amelynek állami támogatását megvonta a Magyar Államkincstár. És várja a Fideszt, hogy ugyanígy járjon el.","shortLead":"Pert indít, és a weboldalán elérhetővé teszi a számláit a Momentum, amelynek állami támogatását megvonta a Magyar...","id":"20190121_Momentum_Varjuk_a_Fidesz_hasonloan_reszletes_kampanyelszamolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5035df54-d388-40e5-b58e-fa6eaf100040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dc1337-2098-4191-af42-f6c9af5d7a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Momentum_Varjuk_a_Fidesz_hasonloan_reszletes_kampanyelszamolasat","timestamp":"2019. január. 21. 16:49","title":"Momentum: \"Várjuk a Fidesz hasonlóan részletes kampányelszámolását\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit lap hétfőn publikált cikke egy értelmező szótárnak is beillik.","shortLead":"A brit lap hétfőn publikált cikke egy értelmező szótárnak is beillik.","id":"20190121_Megmagyarazza_az_olvasoinak_a_Guardian_mi_az_az_O1G_es_ki_az_a_Nagy_Blanka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7a9477-63a5-4079-8e48-94e05e9208b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Megmagyarazza_az_olvasoinak_a_Guardian_mi_az_az_O1G_es_ki_az_a_Nagy_Blanka","timestamp":"2019. január. 21. 14:53","title":"Megmagyarázza az olvasóinak a Guardian, mi az az O1G, és ki az a Nagy Blanka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel. A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs most arra volt kíváncsi, ehhez képest mit tud a Mate 20 Pro.","shortLead":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel...","id":"20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448c154-ea03-40a0-b5a6-f7e6f43afdd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","timestamp":"2019. január. 21. 17:33","title":"Megmérték, pontosan mennyire csinál jó képeket (és videókat) a Huawei Mate 20 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Két kamerával is rögzítették, ahogy Hadházy Ákos parlamenti képviselőt a biztonsági emberek kidobják az MTVA Kunigunda utcai székházából. Az út egy részén a képviselők sem tudták követni társukat, ám most a zárt folyosóról származó képsorok a hvg.hu birtokába jutottak. A felvétel egy nappal azután jutott szerkesztőségünkhöz, hogy a magyar ügyészség megállapította: a képviselők voltak a rendbontók a december 17-e reggelén történtek során.","shortLead":"Két kamerával is rögzítették, ahogy Hadházy Ákos parlamenti képviselőt a biztonsági emberek kidobják az MTVA Kunigunda...","id":"20190122_Eddig_ismeretlen_felvetel_arrol_hogyan_rangattak_vegig_Hadhazy_Akost_a_zart_MTVAfolyoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8221be7f-cab0-4520-97c4-d57de0ff389e","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Eddig_ismeretlen_felvetel_arrol_hogyan_rangattak_vegig_Hadhazy_Akost_a_zart_MTVAfolyoson","timestamp":"2019. január. 22. 15:59","title":"Eddig ismeretlen felvétel arról, hogyan rángatták végig Hadházyt a zárt MTVA-folyosón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca67b89-2033-4d78-85fb-27f75480547b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, hogy pontosan mennyit költöttek a tankokra, százmilliárdról lehet szó. ","shortLead":"Azt nem tudni, hogy pontosan mennyit költöttek a tankokra, százmilliárdról lehet szó. ","id":"20190121_Egyeb_ellentetelezes_nelkul_vett_tankokat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aca67b89-2033-4d78-85fb-27f75480547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c69802a-ac93-447a-b665-7073b303e577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Egyeb_ellentetelezes_nelkul_vett_tankokat_a_kormany","timestamp":"2019. január. 21. 07:06","title":"Egyéb ellentételezés nélkül vett tankokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon. Ilyen még nem történt.","shortLead":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon...","id":"20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae94a7-941b-48d3-b6d7-3f9f11278622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2019. január. 21. 18:33","title":"Nem lesz több száguldozás a német autópályákon a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erősödnek az óceáni hullámok a klímaváltozás hatására, ami a jövőben komoly veszélyt jelenthet a part menti településekre - figyelmeztetnek a kutatók a Nature című tudományos folyóiratban publikált tanulmányukban.","shortLead":"Erősödnek az óceáni hullámok a klímaváltozás hatására, ami a jövőben komoly veszélyt jelenthet a part menti...","id":"20190120_oceanok_hullamok_erosodese_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa66639-87ee-4767-813d-97009d71aab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ae6511-8846-4834-b7e1-ab90b76dcf50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190120_oceanok_hullamok_erosodese_klimavaltozas","timestamp":"2019. január. 20. 23:33","title":"Annyira erősödnek az óceánok hullámai, hogy kezd veszélyessé válni a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]