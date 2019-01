Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3d9dd48-c74f-493a-9a45-cd7723c3de4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetés! ","shortLead":"Meglepetés! ","id":"20190123_David_Schwimmer_hasonmas_tolvaj_lopas_rendorseg_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d9dd48-c74f-493a-9a45-cd7723c3de4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff273a53-5201-4a33-9c14-4a43b77bc50d","keywords":null,"link":"/elet/20190123_David_Schwimmer_hasonmas_tolvaj_lopas_rendorseg_birosag","timestamp":"2019. január. 23. 11:34","title":"A David Schwimmer-hasonmás tolvaj egyáltalán nem hasonlít David Schwimmerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit lap hétfőn publikált cikke egy értelmező szótárnak is beillik.","shortLead":"A brit lap hétfőn publikált cikke egy értelmező szótárnak is beillik.","id":"20190121_Megmagyarazza_az_olvasoinak_a_Guardian_mi_az_az_O1G_es_ki_az_a_Nagy_Blanka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7a9477-63a5-4079-8e48-94e05e9208b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Megmagyarazza_az_olvasoinak_a_Guardian_mi_az_az_O1G_es_ki_az_a_Nagy_Blanka","timestamp":"2019. január. 21. 14:53","title":"Megmagyarázza az olvasóinak a Guardian, mi az az O1G, és ki az a Nagy Blanka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067fb7c3-c0cc-4419-9e13-1cfcd099980f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy véletlen vagy szándékos-e az időzítés, nem tudni, mindenesetre a múlt hét végén öt kis videó is felkerült az Apple YouTube-csatornájára, mutatva, mi minden oldható meg igen egyszerűen az új iPad Próval.","shortLead":"Hogy véletlen vagy szándékos-e az időzítés, nem tudni, mindenesetre a múlt hét végén öt kis videó is felkerült az Apple...","id":"20190121_ipad_pro_apple_tutorial_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=067fb7c3-c0cc-4419-9e13-1cfcd099980f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483f680b-d8bc-4b6e-8de3-a2e7a2d6152d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_ipad_pro_apple_tutorial_videok","timestamp":"2019. január. 21. 14:03","title":"Videókkal bizonyítaná az Apple: az új iPad Próval minden más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","shortLead":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","id":"20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79062407-5e00-49c6-b6ca-26fec6bc1b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","timestamp":"2019. január. 22. 07:46","title":"Hiába a tb-támogatás, egyre többet költünk gyógyszerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","shortLead":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","id":"20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b10941-0ac8-4805-8b59-04ac6e75a43e","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","timestamp":"2019. január. 23. 09:56","title":"Magyarországon valószínűleg csak búcsúztatják Andy Vajnát, a temetése Amerikában lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az ügyben indult vizsgálat megállapította, hogy Ho Csienkuj meghamisította az etikai vizsgálati papírokat, hogy önkénteseket toborozzon kutatásaihoz.","shortLead":"Az ügyben indult vizsgálat megállapította, hogy Ho Csienkuj meghamisította az etikai vizsgálati papírokat...","id":"20190121_Kirugtak_egyetemerol_a_kinai_kutatot_aki_genszerkesztett_babakrol_beszelt_egy_konferencian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88824a2a-937f-428e-9b3c-fa406d6446ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_Kirugtak_egyetemerol_a_kinai_kutatot_aki_genszerkesztett_babakrol_beszelt_egy_konferencian","timestamp":"2019. január. 21. 16:09","title":"Kirúgták egyeteméről a kínai kutatót, aki génszerkesztett babákról beszélt egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szolgáltató állítólag blokkolja a kimenő hívásokat. ","shortLead":"A szolgáltató állítólag blokkolja a kimenő hívásokat. ","id":"20190123_magyar_okolvivo_szakszovetseg_bokszszovetseg_erdei_zsolt_csotonyi_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8b99b3-58a3-4b41-8e0b-25403592e63c","keywords":null,"link":"/sport/20190123_magyar_okolvivo_szakszovetseg_bokszszovetseg_erdei_zsolt_csotonyi_sandor","timestamp":"2019. január. 23. 07:30","title":"Erdei cáfolja, hogy korlátozták a bokszszövetség dolgozóinak mobilforgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29ffa8e-6c26-48ee-8870-61c1efdf7735","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint anyagi haszonszerzés hajtotta a Fejér megyei férfit.","shortLead":"A rendőrség szerint anyagi haszonszerzés hajtotta a Fejér megyei férfit.","id":"20190121_bergyilkossal_akarta_megoletni_szuleit_egy_19_eves_fejer_megyei_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a29ffa8e-6c26-48ee-8870-61c1efdf7735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944f9c50-1da5-48fe-804b-cc471e1de53c","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_bergyilkossal_akarta_megoletni_szuleit_egy_19_eves_fejer_megyei_ferfi","timestamp":"2019. január. 21. 19:05","title":"Bérgyilkossal akarta megöletni szüleit egy 19 éves fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]