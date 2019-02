Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint egy év múlva leveszi a kezét a Microsoft a Windows 7-ről. Ha valaki sem a biztonságról, sem erről a rendszerről nem akar lemondani, annak bizony a zsebébe kell nyúlnia.","shortLead":"Kevesebb mint egy év múlva leveszi a kezét a Microsoft a Windows 7-ről. Ha valaki sem a biztonságról, sem erről...","id":"20190212_windows7_biztonsagi_frissitesek_ara_2020_januar_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a42e1b4-882a-4357-b8d5-e5381db43a30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_windows7_biztonsagi_frissitesek_ara_2020_januar_utan","timestamp":"2019. február. 12. 08:03","title":"Ennyit kell majd fizetnie, ha Windows 7-et akar tartani a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról, hogy New Yorkban ötven évvel ezelőtt tört ki összecsapás a meleg felvonulók és a rendőrség között, hogy a mostani felvonulás útvonalába eső közlekedési lámpákon azonos nemű párokat ábrázoló ábrákkal helyettesíti a hagyományos figurákat.","shortLead":"Kölnben az idén is megrendezik Európai egyik legnagyobb Pride-felvonulását, s a város azzal emlékezik meg arról...","id":"20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba919702-6161-4450-ad15-7dc72bb282b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eab34e3-a4f5-42b4-b0ce-bfa513b9220f","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Azonos_nemu_parokat_abrazolo_kozlekedesi_lampak_is_lesznek_Kolnben","timestamp":"2019. február. 13. 13:45","title":"Azonos nemű párokat ábrázoló közlekedési lámpák is lesznek Kölnben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef43d58b-f109-4a19-b47c-7b2a209dec06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus még decemberben tiltakozott a túlóratörvény elfogadásakor a parlamentben.","shortLead":"Az ellenzéki politikus még decemberben tiltakozott a túlóratörvény elfogadásakor a parlamentben.","id":"20190212_Kover_egyedul_eldontotte_egyhavi_fizetest_von_meg_a_tiltakozo_ellenzeki_kepviseloktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef43d58b-f109-4a19-b47c-7b2a209dec06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b5e156-fd83-45ae-8995-5f203adbe6fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Kover_egyedul_eldontotte_egyhavi_fizetest_von_meg_a_tiltakozo_ellenzeki_kepviseloktol","timestamp":"2019. február. 12. 07:50","title":"Kövér egyedül eldöntötte: egyhavi fizetést von meg a tiltakozó ellenzéki képviselőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9afacb-ad61-473c-8f1e-ae3fae4b47e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából megegyezik a kötelezőre kifizetett károk átlagos összege és a casco után fizetett átlagos összeg.","shortLead":"Nagyjából megegyezik a kötelezőre kifizetett károk átlagos összege és a casco után fizetett átlagos összeg.","id":"20190213_autobaleset_karesemeny_kgfb_casco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f9afacb-ad61-473c-8f1e-ae3fae4b47e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2943b6-1a93-4902-b9b6-d56c9aa6a20c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autobaleset_karesemeny_kgfb_casco","timestamp":"2019. február. 13. 10:06","title":"Még egy sima koccanás is közel 400 ezer forintba kerül mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a58a85-11de-4649-8121-b235ae7db164","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kell ennél cukibb elismerés?","shortLead":"Kell ennél cukibb elismerés?","id":"20190212_Grammy_hazi_keszitesu_dij_Pink_Beautiful_Trauma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a58a85-11de-4649-8121-b235ae7db164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21f82ba-11ed-47af-842c-cc7b8be8357b","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Grammy_hazi_keszitesu_dij_Pink_Beautiful_Trauma","timestamp":"2019. február. 12. 16:59","title":"Nem nyert Grammyt, házi készítésű díjjal lepték meg a gyerekei Pinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a2051-bb78-48bd-91bc-218a1a1d18cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azon kívül, hogy szerencsés módon nem lett komoly baleset a manőverekből, igen tanulságos pillanatok, tényleg ilyesmire kell számítani a forgalomban? ","shortLead":"Azon kívül, hogy szerencsés módon nem lett komoly baleset a manőverekből, igen tanulságos pillanatok, tényleg ilyesmire...","id":"20190212_m3_autopalya_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417a2051-bb78-48bd-91bc-218a1a1d18cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b56f72-9eab-4bea-81ab-1763fa55bbe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_m3_autopalya_autos_video","timestamp":"2019. február. 12. 10:28","title":"Olyan videó készült az M3-as kivezetőjén, amit nehéz józan ésszel felfogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábbi üzlettársait csapta be egy férfi, amikor nem létező befolyásával üzérkedett.","shortLead":"Korábbi üzlettársait csapta be egy férfi, amikor nem létező befolyásával üzérkedett.","id":"20190212_Masfelmillioert_segitenek_a_korrupt_NAVos_haverok__hazudta_egy_ferfi_volt_uzlettarsainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dda7d77-9967-459d-b2c1-7f95f2a4d351","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Masfelmillioert_segitenek_a_korrupt_NAVos_haverok__hazudta_egy_ferfi_volt_uzlettarsainak","timestamp":"2019. február. 12. 09:48","title":"Másfél millióért segítenek a korrupt NAV-os haverok – hazudta egy férfi volt üzlettársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0d6e8c-bebb-4300-bca4-a73e117aca87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alighanem Orbán Viktor hétvégi évértékelőnek apropóján vették elő a kamuhíreket terjesztő oldalak azt a „nyilatkozatot”, amely szerint a miniszterelnök kijelentette volna, hogy 2020-ban 72 évre emelnék a nyugdíjkorhatárt, a munkanélkülieknél pedig még magasabbra. Vigyázat: átverés!","shortLead":"Alighanem Orbán Viktor hétvégi évértékelőnek apropóján vették elő a kamuhíreket terjesztő oldalak azt...","id":"20190213_orban_viktor_nyilatkozott_nyugdijkorhatar_72_ev_2020_munkanelkuliek_75_ev_kamu_level_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae0d6e8c-bebb-4300-bca4-a73e117aca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d830e0-4333-4d91-99fa-0fff4bd0003b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_orban_viktor_nyilatkozott_nyugdijkorhatar_72_ev_2020_munkanelkuliek_75_ev_kamu_level_atveres","timestamp":"2019. február. 13. 08:03","title":"Hajmeresztő állevél terjed ismét Orbánról és a nyugdíjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]