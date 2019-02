Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott hagyott több mint száz kádnyi, már kész halszószt. Bár Kanada ezen a részén általában hideg van, a szósz természetesen megromlott, s az üzemnek helyet adó St. Mary-ben évek óta elviselhetetlen bűz terjeng. Egyelőre senki sem akarja elvinni a kádakat.","shortLead":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott...","id":"20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e99fb4-b9c1-4b1e-a913-58e2a7493ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","timestamp":"2019. február. 09. 08:27","title":"17 éve szenved az otthagyott rothadó halszósz bűzétől egy kanadai város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több demonstráció is lesz ma Budapesten, a forgalomkorlátozásokra, lezárásokra is érdemes figyelni. ","shortLead":"Több demonstráció is lesz ma Budapesten, a forgalomkorlátozásokra, lezárásokra is érdemes figyelni. ","id":"20190210_Tuntetes_Lanchid_blokad_ellenzek_demonstracio_evertekelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34aa4b8b-2da7-460f-9f35-dfebf68eb9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd9263-790e-4acf-b868-246891c60517","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Tuntetes_Lanchid_blokad_ellenzek_demonstracio_evertekelo","timestamp":"2019. február. 10. 08:47","title":"A Lánchidat már lezárták, délután az ellenzék tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b735b2d-c702-4011-91d3-00d7cabfb274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromkor kezd a miniszterelnök évértékelője, az eleje egy után nem sokkal már odaért a fekete lepellel eltakart Várkert Bazárhoz. Videósunk ott van a helyszínen, és kérdésekkel várja az érkezőket.","shortLead":"Háromkor kezd a miniszterelnök évértékelője, az eleje egy után nem sokkal már odaért a fekete lepellel eltakart Várkert...","id":"20190210_Kubatov_Gabor_es_Kaminski_Fanny_az_elsok_kozott_erkezett_Orban_evertekelojere__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b735b2d-c702-4011-91d3-00d7cabfb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8e011c-8326-47ec-a8d3-c1eaaf0816af","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Kubatov_Gabor_es_Kaminski_Fanny_az_elsok_kozott_erkezett_Orban_evertekelojere__fotok","timestamp":"2019. február. 10. 13:33","title":"ÉLŐ videó: érkeznek az Orbán-beszéd nézői, kérdésekkel várjuk őket (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzervatív tudósok szerint a projekt alapú finanszírozás bizonytalanságot szül, aggasztja őket az elhúzódó vita az MTA és a minisztérium között. Egy új megoldást javasoltak, amellyel a válasza alapján Palkovics László egyetért. ","shortLead":"A konzervatív tudósok szerint a projekt alapú finanszírozás bizonytalanságot szül, aggasztja őket az elhúzódó vita...","id":"20190210_A_Professzorok_Batthyany_Kore_biralja_Palkovics_elkepzeleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131ccbb4-7795-4312-9510-f661b6bdfcc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_A_Professzorok_Batthyany_Kore_biralja_Palkovics_elkepzeleset","timestamp":"2019. február. 10. 21:58","title":"MTA: A Professzorok Batthyány Köre is bírálja Palkovics elképzelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d18b87-050f-4e71-a194-a433b91b9f6f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mind az alkalmi hűtlenségnek, mind a tartós szeretői kapcsolatnak különféle magyarázatai lehetnek. Gyakran a párkapcsolat súlyos problémái okozzák, ám a kép ennél sokkal árnyaltabb. ","shortLead":"Mind az alkalmi hűtlenségnek, mind a tartós szeretői kapcsolatnak különféle magyarázatai lehetnek. Gyakran...","id":"20190210_Teved_ha_azt_hiszi_hogy_a_hutlenseg_mindig_csak_a_szexrol_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d18b87-050f-4e71-a194-a433b91b9f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08874e04-de9d-4ca8-84db-6bca6e94eeb7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190210_Teved_ha_azt_hiszi_hogy_a_hutlenseg_mindig_csak_a_szexrol_szol","timestamp":"2019. február. 10. 20:17","title":"Téved, ha azt hiszi, hogy a hűtlenség mindig csak a szexről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa28605-08f6-4779-ac15-9e68d6f3f167","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"

Juden – azaz „zsidók” ez a német nyelvű graffiti jelent meg a hétvégén az egyik párizsi bagettező kirakatán. A felirat komoly hullámokat keltett a fővárosban, a belügyminiszter szerint valakik elfelejtették a történelem legtragikusabb leckéjét.","shortLead":"

Juden – azaz „zsidók” ez a német nyelvű graffiti jelent meg a hétvégén az egyik párizsi bagettező kirakatán. A felirat...","id":"20190210_Nemet_nyelvu_antiszemita_graffiti_okozott_felhaborodast_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa28605-08f6-4779-ac15-9e68d6f3f167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf48b51b-7eba-4431-b119-9f10738156a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Nemet_nyelvu_antiszemita_graffiti_okozott_felhaborodast_Parizsban","timestamp":"2019. február. 10. 19:40","title":"Német nyelvű antiszemita graffiti okozott felháborodást Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat látnának szívesen a mobilok által használt oprendszerben. ","shortLead":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat...","id":"20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be2c564-28c4-42ce-ac39-68601c654f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","timestamp":"2019. február. 09. 10:03","title":"Hiányol egy funkciót a telefonjáról? Most ön is beleszólhat, mit tegyen bele a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A technológiai fejlődés segítségével szupererős pozícióba került vállalkozókra nem találhatunk jobb példát azoknál, akik önerő nélkül, néhány év alatt egy régóta létező ágazatot gyökeresen átalakítottak - vagyis az Airbnb alapítóinál. Az egész néhány felfújható matraccal kezdődött. ","shortLead":"A technológiai fejlődés segítségével szupererős pozícióba került vállalkozókra nem találhatunk jobb példát azoknál...","id":"20190210_Airbnb_megdobbento_sikerenek_tortenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bea7b28-f501-4aec-b51f-38a91d6577d6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190210_Airbnb_megdobbento_sikerenek_tortenete","timestamp":"2019. február. 10. 19:15","title":"Miért fontos a jó időzítés? Az Airbnb megdöbbentő sikerének tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]