Az interneten kutakodott egy amerikai fiú, hogyan tudna oltást kapni annak ellenére, hogy a szülei megtiltották ezt neki. Ethan Lindenberger így sem a legtökéletesebb utat választotta: a Redditen keresett kérdést arra, hogy oltásellenes szülők gyerekeként mit tehet, ha oltást szeretne – az még így is rosszulesett neki, hányan szidták a szüleit vagy éppen őt, a kommentekre már nem is próbál válaszolni –, de a választ így is megtudta: sajnos nincs más lehetőség, meg kellett várnia, hogy 18 éves legyen.

Így is tett. A BBC tudósítása szerint most, hogy túljutott a 18. születésnapján, már öt oltást is megkapott. (Az Egyesült Államokban azt államonként szabályozzák, mennyi idősnek kell lenni ahhoz, hogy saját felelősségre oltást kérjen az ember, Ohióban, ahol ő él, 18 év a korhatár. Magyarországon szerencsére ilyennel nem kell bajlódni, nálunk kötelező a védőoltás.)

Lindenberger azt mondta: az öccse is szeretné beoltatni magát, de ő még nem elég idős ahhoz, hogy ezt a szülői tiltás ellenére megtegye.