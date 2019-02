Mint a villám: ez a kissrác lehet a leggyorsabb gyerek a világon – videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Világgazdaság már a csúszás csúszásáról írt. A BKV Zrt. ezzel szemben azt közölte a cikkre reagálva, hogy a kivitelező biztosította a határidők betartásáról.","shortLead":"A Világgazdaság már a csúszás csúszásáról írt. A BKV Zrt. ezzel szemben azt közölte a cikkre reagálva...","id":"20190213_3as_metro_felujitas_uajbb_csuszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4de53d-72ce-48b7-8e20-3e1708048fb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_3as_metro_felujitas_uajbb_csuszas","timestamp":"2019. február. 13. 10:16","title":"A BKV tagadja, hogy csúszna a 3-as metró északi szakaszának felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány egy bérelt irodában működik, és öt főt foglalkoztat. ","shortLead":"A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány egy bérelt irodában működik, és öt főt foglalkoztat. ","id":"20190213_Evi_masfel_milliardot_kap_a_kormanytol_Ader_alapitvanya_amit_egy_volt_allamtitkar_igazgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7a2a88-82ea-40f9-ba6e-9af6789b2390","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Evi_masfel_milliardot_kap_a_kormanytol_Ader_alapitvanya_amit_egy_volt_allamtitkar_igazgat","timestamp":"2019. február. 13. 20:51","title":"Volt államtitkár igazgatja Áder alapítványát, ami évi másfél milliárdot kap a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","shortLead":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","id":"20190213_Szaz_ev_utan_eloszor_lattak_fekete_parducot_Afrikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9585462c-5ee9-4235-8414-adfa3567cf20","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Szaz_ev_utan_eloszor_lattak_fekete_parducot_Afrikaban","timestamp":"2019. február. 13. 15:44","title":"Száz év után először fotóztak fekete párducot Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8cce41-bc22-468e-a9dd-eb46cd0951bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökénél arra is rákérdeztek, mi a véleménye Mészáros Lőrincről.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökénél arra is rákérdeztek, mi a véleménye Mészáros Lőrincről.","id":"20190212_Parragh_Szegyenletes_de_lassacskan_Romania_lesz_hazank_legnagyobb_vetelytarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8cce41-bc22-468e-a9dd-eb46cd0951bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9858b797-e5d7-4961-b82d-86375c0cd2a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Parragh_Szegyenletes_de_lassacskan_Romania_lesz_hazank_legnagyobb_vetelytarsa","timestamp":"2019. február. 12. 13:48","title":"Parragh: Szégyenletes, de lassacskán Románia lesz hazánk legnagyobb vetélytársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP-képviselők arra szólították fel a tagállamokat, hogy javítsák a kannabisz alapú gyógyszerek használatának lehetőségeit.\r

","shortLead":"Az EP-képviselők arra szólították fel a tagállamokat, hogy javítsák a kannabisz alapú gyógyszerek használatának...","id":"20190213_Az_Europai_Parlament_osztonozne_az_orvosi_kannabisz_hasznalatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535c375d-a692-413e-8688-5597c3f7c4d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Az_Europai_Parlament_osztonozne_az_orvosi_kannabisz_hasznalatat","timestamp":"2019. február. 13. 20:58","title":"Az Európai Parlament ösztönözné az orvosi kannabisz használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67236f46-9281-4b77-bffc-517c2416c455","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Az amerikai márkát nagyon szeretik a magyarok, nem véletlen, hogy a Ford 2018-ban zsinórban a kilencedik alkalommal bizonyult piacvezetőnek Magyarországon, összesen 20 047 eladott autóval. Szamosi Viktorral, a Ford Magyarország ügyvezetővel beszélgettünk a siker titkairól, a jelen és a jövő közlekedéséről. ","shortLead":"Az amerikai márkát nagyon szeretik a magyarok, nem véletlen, hogy a Ford 2018-ban zsinórban a kilencedik alkalommal...","id":"fordmagyarorszag_20190211_A_biztonsag_nalunk_nem_uzleti_kerdes_ford_szamosi_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67236f46-9281-4b77-bffc-517c2416c455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be28387-24ca-4c76-998d-d5c136dfc538","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190211_A_biztonsag_nalunk_nem_uzleti_kerdes_ford_szamosi_viktor","timestamp":"2019. február. 12. 08:50","title":"A biztonság nálunk nem üzleti kérdés: ha csak néhány életet tudunk megmenteni évente, már megérte a befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"4f2a8181-81bd-4ad7-af7d-f0dbefc12012","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"Ahogy a CSOK négy évvel ezelőtti bevezetésével, a magyarok közt most is biztosan lesznek jó páran, akik jól járnak a felújított 3-3-4 projekttel, ám a nagy képet szemlélve a családvédelmi akcióterv aligha lesz a nemzethalál hatékony ellenszere. Miért lehet eleve kudarcra ítélve a kormány legújabb, illiberál-unortodox laborjában kifejlesztett népszaporítási kísérlete? ","shortLead":"Ahogy a CSOK négy évvel ezelőtti bevezetésével, a magyarok közt most is biztosan lesznek jó páran, akik jól járnak...","id":"20190212_csaladvedelmi_akcioterv_orban_viktor_evertekelo_2019_csok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2a8181-81bd-4ad7-af7d-f0dbefc12012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659ff82a-cc49-406c-9190-dd9977156104","keywords":null,"link":"/elet/20190212_csaladvedelmi_akcioterv_orban_viktor_evertekelo_2019_csok","timestamp":"2019. február. 12. 16:52","title":"Budaházy Edda Művek Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A versenyjog megsértése miatt több mint 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki a Google-ra tavaly az Európai Bizottság. Az ügy komolyságát és a fizetendő büntetés nagyságát egy friss statisztika mutatja be igazán jól – és fájdalmasan.","shortLead":"A versenyjog megsértése miatt több mint 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki a Google-ra tavaly...","id":"20190212_google_alphabet_android_birsag_ado_europai_bizottsag_antitroszt_birsag_versenyjog_megsertese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09736406-9569-4daf-9ef1-cbdd470da062","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_google_alphabet_android_birsag_ado_europai_bizottsag_antitroszt_birsag_versenyjog_megsertese","timestamp":"2019. február. 12. 09:33","title":"Ez vicces, vagy inkább szomorú: a Google tavaly több pénzt fizetett bírságokra, mint adóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]