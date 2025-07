Külföldi beavatkozás gyanújával is nyomoz az Elon Musk-féle X ellen a francia ügyészség

A francia ügyészség nyomozást indított az Elon Musk tulajdonában lévő X ellen – írja a Politico. Úgy tűnik, nem csak a Teslát érintik a tulajdonos Elon Musk politikai kalandorságának hátulütői. A mostani eljárásban vizsgált gyanú szerint a közösségi média-cég nem csak a felhasználók adataival élt vissza, de algoritmusát is manipulálta, mégpedig azért, hogy ezáltal befolyásolja a francia belpolitikát.

A cég elleni vizsgálatokat még év elején indították egy meg nem nevezett magas rangú köztisztviselő és a törvényhozás egy tagjának indítványára. Panaszaik lényege az volt, hogy az X akkor éppen „óriási mennyiségű” gyűlöletkeltő, rasszista és homofób tartalmat pörgetett a francia felhasználók körében, amiről gyanították, hogy a politikai közbeszéd áthangolására is irányulhat.

A gyűlöletbeszéd terjesztése most különösen nehezen elhárítható vád Musk techcégével szemben, ami nemrég okozott botrányt azzal, hogy saját fejlesztésű chatbotja, a Grok antiszemita megnyilvánulások sorát produkálta – már nem először. Ezzel kapcsolatban a cég éppen azzal védekezett, hogy az algoritmusokon keresztül valójában a felhasználók alakítják a megjelenő tartalmakat, azokat nem tudja befolyásolni.

A felhasználókra kenné a chatbotja náci kirohanását Elon Musk Elszabadult a Grok az X-en, és egy sor erősen antiszemita megjegyzést tett – de Musk szerint nem az eszköz a hibás, hanem a felhasználók.

A céggel szemben egyébként az Európai Bizottság is nyomozást folytat. Ennek a két éve indult eljárásnak a keretei közt elsősorban a félretájékoztató anyagok terjesztése miatt vizsgálták az X-et, de miután a tulajdonos Musk Alice Weidel és az AfD mellett szállt be a német szövetségi választási kampányba, az uniós vizsgálatot is kiterjesztették az algoritmus működésére.