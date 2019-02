Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98eca748-3bf4-409b-84dd-3605e3b43dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A furcsa helyre tett mérőműszert alig, a rendőrautót pedig egyáltalán nem lehetett látni a zalai sebességmérés során.","shortLead":"A furcsa helyre tett mérőműszert alig, a rendőrautót pedig egyáltalán nem lehetett látni a zalai sebességmérés során.","id":"20190214_a_nap_fotoja_a_rendorok_azt_igertek_nem_bujkalnak_traffipaxozaskor_erre_tessek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98eca748-3bf4-409b-84dd-3605e3b43dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b83cb5-71bd-4b09-bc41-c20a17e9322a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_a_nap_fotoja_a_rendorok_azt_igertek_nem_bujkalnak_traffipaxozaskor_erre_tessek","timestamp":"2019. február. 14. 06:41","title":"A nap fotója: a rendőrök azt ígérték nem bujkálnak traffipaxozáskor, erre tessék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent egy új könyv, amely Mark Zuckerberg néhány éve elküldött e-mailjének részletét is tartalmazza. A levél azért is hangsúlyos, mert a cégvezető világosan kifejti benne, mit tart a Facebook legnagyobb gyengeségének. Az üzenetet még azelőtt küldte a közösségi oldal vezetője, hogy a Facebook felvásárolta az Oculus virtuálisvalóság-szemüvegét. ","shortLead":"Megjelent egy új könyv, amely Mark Zuckerberg néhány éve elküldött e-mailjének részletét is tartalmazza. A levél azért...","id":"20190214_mark_zuckerberg_oculus_szemuveg_virtualis_valosag_innovacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac74670-f166-4467-bbe6-ed1aa78cfa4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_mark_zuckerberg_oculus_szemuveg_virtualis_valosag_innovacio","timestamp":"2019. február. 14. 15:33","title":"Mark Zuckerberg szerint a Facebooknak van egy igen komoly gyenge pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9bbc58-32ef-4766-b734-072d921e3665","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tűnik simának Mike Pompeo amerikai külügyminiszter közép-európai körútja. Az amerikai politikus szándéka ugyanis az volt, hogy éket verjen Budapest, valamint Moszkva és Peking köze, de Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közölte vele, nem fogadja el a Magyarország szövetségeit érő bírálatot – véli Liu Ming-li a kínai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének európai tanulmányokkal foglalkozó osztályának igazgató-helyettese. Szerinte magyar nemzeti érdek, hogy a Huawei fejlessze a magyarországi 5G-s hálózatot.","shortLead":"Nem tűnik simának Mike Pompeo amerikai külügyminiszter közép-európai körútja. Az amerikai politikus szándéka ugyanis...","id":"20190214_Mar_tudjuk_mik_a_nemzeti_erdekeink__a_kinaiak_megmondtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9bbc58-32ef-4766-b734-072d921e3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa87eae-f1b6-483b-b49b-efdf9b8f75a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Mar_tudjuk_mik_a_nemzeti_erdekeink__a_kinaiak_megmondtak","timestamp":"2019. február. 14. 14:52","title":"Pompeo kudarcot vallott Budapesten egy kínai elemző szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b2161-4ccf-40a5-bd86-09781d06c9ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A K&H anyacégének pénze lenne rá, mégis kérdéses, befuthat-e nyertesként.","shortLead":"A K&H anyacégének pénze lenne rá, mégis kérdéses, befuthat-e nyertesként.","id":"20190214_Belga_bank_vinne_a_Budapest_Bankot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b2161-4ccf-40a5-bd86-09781d06c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a49ddaf-598c-41ff-825d-2c1836109afe","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Belga_bank_vinne_a_Budapest_Bankot","timestamp":"2019. február. 14. 15:15","title":"Belga pénzintézet vinné a Budapest Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint amikor a mesében levágják a sárkány fejét, de újabb nő helyette, valahogy így van ez mostanság az iOS-frissítéseknél is. Orvosolták ugyan a FaceTime-hibát, de lett helyette másik.","shortLead":"Mint amikor a mesében levágják a sárkány fejét, de újabb nő helyette, valahogy így van ez mostanság...","id":"20190214_ios_12_14_facetime_hiba_frissitese_ujabb_hibakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ab2aa5-8027-4872-8d69-2aa514dcae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_ios_12_14_facetime_hiba_frissitese_ujabb_hibakkal","timestamp":"2019. február. 14. 10:03","title":"Javított az Apple az iPhone-okon kémkedős hibán, csak épp jött helyette újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami képes a napi 24 órás működésre.","shortLead":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami...","id":"20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654f9aa-b106-420a-a082-732705de5caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","timestamp":"2019. február. 15. 12:33","title":"Megcsintálták a biztonsági kamerát, ami napi 24 órában működik, és soha nem kell feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b626e23-e89f-4a1f-9ce2-b21e1b23b19a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kellemest a hasznossal – akár ez is lehetne a mottója egy új és ingyenes Chrome-bővítménynek, amely sorozatok, filmek nézése közben segít új nyelveket elsajátítani.","shortLead":"A kellemest a hasznossal – akár ez is lehetne a mottója egy új és ingyenes Chrome-bővítménynek, amely sorozatok, filmek...","id":"20190215_chrome_bovitmeny_netflix_sorozat_nyelvtanulas_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b626e23-e89f-4a1f-9ce2-b21e1b23b19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c7ed23-1407-4cbc-8a98-3a69460477cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_chrome_bovitmeny_netflix_sorozat_nyelvtanulas_online","timestamp":"2019. február. 15. 09:03","title":"Nyelvet tanul(na)? Telepítse a Chrome-hoz ezt a bővítményt, sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni felette a teljes irányítást.","shortLead":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni...","id":"20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728a03e9-f224-4597-be7d-b8dbdd0d6edd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","timestamp":"2019. február. 14. 12:35","title":"Súlyos biztonsági hibát találtak a Xiaomi elektromos rollerében, életveszélyes lehet utazni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]