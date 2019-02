Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a0e5fc3-ebae-46d9-a0bf-09dc490050b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tintával fújta arcon Edi Rama albán miniszterelnököt egy ellenzéki képviselő csütörtökön a tiranai parlament ülésén.","shortLead":"Tintával fújta arcon Edi Rama albán miniszterelnököt egy ellenzéki képviselő csütörtökön a tiranai parlament ülésén.","id":"20190214_A_tojasok_utan_most_tintat_kapott_az_arcaba_az_alban_kormanyfo_amiert_beszolt_az_ellenzeknek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a0e5fc3-ebae-46d9-a0bf-09dc490050b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a26527a-6df2-4e47-bd88-8563ffc987bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_A_tojasok_utan_most_tintat_kapott_az_arcaba_az_alban_kormanyfo_amiert_beszolt_az_ellenzeknek__video","timestamp":"2019. február. 14. 14:27","title":"A tojások után most tintát kapott az arcába az albán kormányfő, amiért beszólt az ellenzéknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jose Mourinho decemberi menesztése 19,6 millió fontjába került a Manchester United labdarúgócsapatának, mely ennek ellenére is teljesítette a tervezett pénzügyi mérleget.","shortLead":"Jose Mourinho decemberi menesztése 19,6 millió fontjába került a Manchester United labdarúgócsapatának, mely ennek...","id":"20190214_Busas_vegkielegitessel_kapott_Mourinho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f7f8f-f0ec-4da9-9fe9-4bec9bcd0a6d","keywords":null,"link":"/sport/20190214_Busas_vegkielegitessel_kapott_Mourinho","timestamp":"2019. február. 14. 21:01","title":"Busás végkielégítést kapott Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb66acf-541d-4951-ad64-1b311c23091f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai rendőröknek is elegük lett a száguldozó milliomosokból. 