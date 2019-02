Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24982b1c-20bb-4fd8-abd4-56f61b63f106","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az EP-választások előtt hét hétig nem fog összeülni a parlament, erre még nem volt példa. ","shortLead":"Az EP-választások előtt hét hétig nem fog összeülni a parlament, erre még nem volt példa. ","id":"20190218_Meglepoen_hosszu_kampanyszunetet_tart_az_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24982b1c-20bb-4fd8-abd4-56f61b63f106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c64519f-301a-4ea2-a8d3-7ca9cda3e8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Meglepoen_hosszu_kampanyszunetet_tart_az_orszaggyules","timestamp":"2019. február. 18. 09:12","title":"Meglepően hosszú kampányszünetet tart az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d926a40-c2ba-4c8b-84e0-28f19bea52d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Vodafone Intézet átfogó tanulmányának eredményei azt mutatják, hogy a munkavállalók világszerte úgy érzik, nem rendelkeznek a munkaköreik betöltéséhez már a jelenben is jövőben szükséges, a jövőben pedig elengedhetetlen digitális készségekkel.","shortLead":"A német Vodafone Intézet átfogó tanulmányának eredményei azt mutatják, hogy a munkavállalók világszerte úgy érzik, nem...","id":"20190218_vodafone_digitalizacio_munka_munkavegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d926a40-c2ba-4c8b-84e0-28f19bea52d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96f839f-2429-415d-b769-eaea8b9613f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_vodafone_digitalizacio_munka_munkavegzes","timestamp":"2019. február. 18. 16:03","title":"A munkavállalók 56%-a beismeri, hogy nem tud eleget a munkaköre hosszabb távú ellátásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy olyan rendszerben, ahol nem lehet szabadon gondolkodni, nem jó élni – mondta a hvg.hu-nak adott interjújában Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke. A 2018 nyaráig a kutatás-fejlesztési források elosztását felügyelő Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalt is vezető fizikusprofesszor arról is beszélt, hogy miért nem jó stratégia az akadémiai alapkutatások beszántása, és hogy mi különbözteti meg a tudományt a propagandától. A tíz évig a Fideszben politizáló volt MTA-elnök szerint ma már biztosan nem kérné felvételét a mai Fideszbe, Orbán Viktor pedig hiába nyert egymás után három választást, ez nem jogosítja fel az arrogáns döntésekre.","shortLead":"Egy olyan rendszerben, ahol nem lehet szabadon gondolkodni, nem jó élni – mondta a hvg.hu-nak adott interjújában...","id":"20190218_Palinkas_Jozsef_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224d3989-b1b7-416a-8ace-3379b64a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59128d37-eb01-4932-a180-6b9523e31ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Palinkas_Jozsef_interju","timestamp":"2019. február. 18. 11:42","title":"Pálinkás József: Nem lehet tudománykampfot csinálni, a kormány nem érti, hogyan működik a kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422e425d-62a4-4c55-a35c-3b0cf43e8b78","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A 20. század legnagyobb hatású szoprán énekesnője volt, lépten-nyomon lesifotósok követték, fiatal rajongói napokat álltak érte sorba az operaházak kasszáinál. Maria Callas körül olyan sztárkultusz alakult ki, amilyet addig csak Hollywoodban lehetett látni. A hangjával sokan nem voltak megelégedve, mégis halhatatlan lett, az egyéniségével, a botrányaival és legendás fogyásával pedig új életet lehelt az opera műfajába is. ","shortLead":"A 20. század legnagyobb hatású szoprán énekesnője volt, lépten-nyomon lesifotósok követték, fiatal rajongói napokat...","id":"20190217_Maria_Callas_radikalis_dietaja_igy_csinalt_tortenelmet_minusz_40_kilo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=422e425d-62a4-4c55-a35c-3b0cf43e8b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca6f319-f3e9-496e-a80c-12fe1c037945","keywords":null,"link":"/elet/20190217_Maria_Callas_radikalis_dietaja_igy_csinalt_tortenelmet_minusz_40_kilo","timestamp":"2019. február. 17. 20:00","title":"Amikor mínusz 40 kiló történelmet csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4c1f8c-7e99-4ee0-a255-34abf3ebd5be","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Alfonso Cuarón Roma című alkotását tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra, a filmet forgalmazó Netflix pedig mindent latba vet, hogy sikerüljön megszereznie első játékfilmes Oscar-díját. Ám ha a legjobb film díját vasárnap a Roma kapja, annak szakértők szerint mindenképpen komoly hatása lesz a filmiparra - írta vasárnap a The New York Times.","shortLead":"Alfonso Cuarón Roma című alkotását tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra, a filmet forgalmazó Netflix pedig mindent...","id":"20190218_Oscar_gala_Netflix_jatekfilm_Roma_filmipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd4c1f8c-7e99-4ee0-a255-34abf3ebd5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac674dfd-656a-47e6-a54e-89ae997bc1f5","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Oscar_gala_Netflix_jatekfilm_Roma_filmipar","timestamp":"2019. február. 18. 17:30","title":"Komoly hatással lesz a filmiparra, ha Oscart nyer a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig hatásos arcot adni a számoknak. Az RTL Klub pont erre vállalkozott az Isten veled, Magyarország! című új dokumentumsorozatával.","shortLead":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig...","id":"20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdafdb7-a751-407c-a4ab-23eea1dd9f74","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","timestamp":"2019. február. 19. 11:57","title":"Minden kivándorlás mögött van egy egyéni sors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt teljesíthetetlennek tartották. Ezek az érvek érthetők az elkeseredett diákok, szülők szemszögéből, de magával a teszttel nincs baj. A magyar iskolaszerkezettel, a korai szelekcióval annál inkább.","shortLead":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt...","id":"20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13a31fb-76f3-492c-82bc-e5fc076a247e","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","timestamp":"2019. február. 18. 15:30","title":"Középiskolai felvételi: nem a teszt rossz, hanem az iskolarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bátonyterenyei, adóelkerülést segítő céghálót lepleztek le, akár 20 évet is kaphatnak.","shortLead":"Egy bátonyterenyei, adóelkerülést segítő céghálót lepleztek le, akár 20 évet is kaphatnak.","id":"20190218_Vademeles_stromanokkal_es_tarsaikkal_szemben__20_evet_is_kaphatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9575013-eebd-48d1-9150-642539c7260c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Vademeles_stromanokkal_es_tarsaikkal_szemben__20_evet_is_kaphatnak","timestamp":"2019. február. 18. 09:49","title":"Vádemelés strómanokkal és társaikkal szemben – 20 évet is kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]