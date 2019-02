Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ebc0dba-7619-47a2-adca-7c74e98a4030","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt a Király utcánál szombat délelőtt, a villamosok már újra járnak.","shortLead":"Baleset történt a Király utcánál szombat délelőtt, a villamosok már újra járnak.","id":"20190223_Bezuzott_egy_Saab_a_46os_megallojaba_a_Kiraly_utcanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ebc0dba-7619-47a2-adca-7c74e98a4030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08535324-e112-4445-8e1b-e5e229607b9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_Bezuzott_egy_Saab_a_46os_megallojaba_a_Kiraly_utcanal","timestamp":"2019. február. 23. 10:34","title":"Bezúzott egy Saab a 4-6-os megállójába a Király utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88cf78-5523-40db-be02-496daba98431","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Valami mozog a bőröd alatt!\"","shortLead":"\"Valami mozog a bőröd alatt!\"","id":"20190223_Larva_nott_a_hataba_a_gyori_orvosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea88cf78-5523-40db-be02-496daba98431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3c5653-780a-4aa5-abb9-d1152524a7f9","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Larva_nott_a_hataba_a_gyori_orvosnak","timestamp":"2019. február. 23. 16:03","title":"Lárva nőtt a hátába a győri orvosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint egy nő arról vallott, hogy 13 éves korától többször megerőszakolták, de beszélt egy lengyel áldozat is, aki a pápával is találkozott. ","shortLead":"A beszámolók szerint egy nő arról vallott, hogy 13 éves korától többször megerőszakolták, de beszélt egy lengyel...","id":"20190221_Megrazo_tanuvallomasokat_hangzottak_el_a_papi_pedofiliarol_tartott_vatikani_tanacskozason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a72566b-d863-4e56-bee1-943a4d5c25ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Megrazo_tanuvallomasokat_hangzottak_el_a_papi_pedofiliarol_tartott_vatikani_tanacskozason","timestamp":"2019. február. 21. 18:20","title":"Megrázó tanúvallomások hangzottak el a papi pedofíliáról tartott vatikáni tanácskozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b686dec6-111e-4e27-8892-79946357b7b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyjával lehet, mégis keresik.\r

