Napközben nem játszhatják a rádiók a Shape of You and Love Me Harder című dalokat Indonézia egyik konzervatív tartományában, Nyugat-Jáván, az érdeklődők így csak este 10 és hajnali 3 között hallhatják ezeket a számokat. Egy helyi bizottság ugyanis többtucatnyi nyugati számot, köztük Ed Sheeran és Ariana Grande dalát is pornográfnak minősítette, ezért bizonyos idősávokban betiltotta a lejátszásukat.

A bizottságnak nem a dalokkal, hanem a szövegekkel volt gondjuk, mert szerintük ezek obszcén asszociációkat váltanak ki, és szexuális tárgyként utalnak a nőkre.

Ed Sheeran amúgy május 3-án koncertezik Dzsakartában.