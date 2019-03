Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A The Guardian információi szerint a csecsemő egy szíriai menekülttáborban halt meg. ","shortLead":"A The Guardian információi szerint a csecsemő egy szíriai menekülttáborban halt meg. ","id":"20190308_Meghalt_az_Iszlam_Allamhoz_csatlakozott_brit_no_ujszulott_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a053861-acc0-4981-8569-911ff9829596","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Meghalt_az_Iszlam_Allamhoz_csatlakozott_brit_no_ujszulott_fia","timestamp":"2019. március. 08. 16:20","title":"Meghalt az Iszlám Államhoz csatlakozott brit nő újszülött fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évtizedes hagyomány, aminek nem most lesz vége.","shortLead":"Évtizedes hagyomány, aminek nem most lesz vége.","id":"20190307_600_lengyel_erkezik_Orban_marcius_15i_beszedere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774cb038-0745-4b3c-b736-5e977ac48e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_600_lengyel_erkezik_Orban_marcius_15i_beszedere","timestamp":"2019. március. 07. 17:00","title":"600 lengyel érkezik Orbán március 15-i beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petíciót indított a közfeladatokat ellátó agrárkamara, beszállt a szaktárca is. Az aláírásokat gyűjtik a falugazdászok, akiknek az ügyfélszolgálatait csökkentették azzal, hogy más feladatot kell ellátniuk.","shortLead":"Petíciót indított a közfeladatokat ellátó agrárkamara, beszállt a szaktárca is. Az aláírásokat gyűjtik a falugazdászok...","id":"20190307_Beszallt_a_Fidesz_kampanyaba_az_agrartarca_es_a_koztestulet_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6dacab-3d4d-4ccb-bc06-06cd85a6f746","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Beszallt_a_Fidesz_kampanyaba_az_agrartarca_es_a_koztestulet_is","timestamp":"2019. március. 07. 05:30","title":"Beszállt a Fidesz kampányába az agrártárca és a köztestület is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72b4432-58ee-42bc-8ae0-eb90bf05694a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kézikönyvben többek között a kutya és a lótuszpózhoz kínálnak az áruház hidegvérű marketingesei különböző lakberendezési megoldásokat. ","shortLead":"A kézikönyvben többek között a kutya és a lótuszpózhoz kínálnak az áruház hidegvérű marketingesei különböző...","id":"20190308_Kama_Szutrapoziciokkal_reklamozza_agyait_az_Ikea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b72b4432-58ee-42bc-8ae0-eb90bf05694a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd890671-cd6a-4c99-b7da-907fa4ee6eff","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kama_Szutrapoziciokkal_reklamozza_agyait_az_Ikea","timestamp":"2019. március. 08. 14:08","title":"Káma Szútra-pozíciókkal reklámozza ágyait az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Édesanyja egy csecsemőotthonban hagyta, a nő később külföldre ment, és eddig nem adott életjelet magáról, azt hitték, nem él.","shortLead":"Édesanyja egy csecsemőotthonban hagyta, a nő később külföldre ment, és eddig nem adott életjelet magáról, azt hitték...","id":"20190307_Holtnak_nyilvanitott_magyar_no_igenyelt_utlevelet_Hagaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07206c1c-f691-48ca-bc07-8b893e47d0ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Holtnak_nyilvanitott_magyar_no_igenyelt_utlevelet_Hagaban","timestamp":"2019. március. 07. 08:02","title":"Halottnak nyilvánított magyar nő igényelt útlevelet Hágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5b2ea0-4ed4-4918-a124-e2ad71735f5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 23-a óta tibeti hangtál gongjával nyugtáznak minden döntést az abai képviselő-testületben. Az ülések ideje alatt gyertya is ég a tárgyalóban, hogy távol tartsa az ártó szellemeket – adta hírül az Átlátszó.","shortLead":"Január 23-a óta tibeti hangtál gongjával nyugtáznak minden döntést az abai képviselő-testületben. Az ülések ideje alatt...","id":"20190307_tibeti_hangtal_gyertya_kossa_lajos_aba_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5b2ea0-4ed4-4918-a124-e2ad71735f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab5c050-9b2d-423d-a4fc-62a0f13e7762","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_tibeti_hangtal_gyertya_kossa_lajos_aba_polgarmester","timestamp":"2019. március. 07. 13:40","title":"Tibeti hangtálat és gyertyát vet be az ellenzéki képviselők ellen az abai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Albert Einstein-kéziratokkal bővült a jeruzsálemi Héber Egyetem archívuma. A tudományosan fontos és személyes hangvételű levelek között több, korábban nem ismert darab is található.","shortLead":"Újabb Albert Einstein-kéziratokkal bővült a jeruzsálemi Héber Egyetem archívuma. A tudományosan fontos és személyes...","id":"20190308_jeruzsalem_heber_egyetem_albert_einstein_keziratok_archivuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=796f825c-80c0-4e54-89bb-39d03f935ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7642bcb7-919e-45d1-b880-fc514cebaaa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_jeruzsalem_heber_egyetem_albert_einstein_keziratok_archivuma","timestamp":"2019. március. 08. 19:03","title":"Sosem látott, \"rendkívüli\" levelek kerültek elő Einsteintől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c1fd9a-a87d-498a-a2b6-ec67ddaafe66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyugati megyékre lecsap a viharos erejű szél, 70-90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","shortLead":"A nyugati megyékre lecsap a viharos erejű szél, 70-90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","id":"20190306_Felerosodik_a_szel_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c1fd9a-a87d-498a-a2b6-ec67ddaafe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07b4c83-d240-4430-aa40-d3595807db17","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Felerosodik_a_szel_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. március. 06. 19:53","title":"Felerősödik a szél, figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]