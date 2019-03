Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly minden szegmensben az átlagot meghaladó mértékben tudta bővíteni hitelkihelyezését.","shortLead":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly...","id":"20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b8a600-9160-4afa-ba80-e334b2040ff2","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","timestamp":"2019. március. 08. 11:55","title":"Megvannak a csok és a hitelpörgetés első nyertesei: a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557ea29e-8b05-4c30-915b-9d7d6cbe29b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Örömteli, hogy egyre több nő vállal közéleti szerepet – mondta Nyitrai Zsolt aznap, amikor kiderült, hogy Európában nálunk van a közéletben a legkevesebb nő.","shortLead":"Örömteli, hogy egyre több nő vállal közéleti szerepet – mondta Nyitrai Zsolt aznap, amikor kiderült, hogy Európában...","id":"20190306_A_szamok_sem_zavarjak_a_miniszterelnoki_megbizottat_ha_a_nok_helyzetevel_kell_buszkelkedni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=557ea29e-8b05-4c30-915b-9d7d6cbe29b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7727fe-5bc5-4a46-89ca-8ee72b4c8d6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_A_szamok_sem_zavarjak_a_miniszterelnoki_megbizottat_ha_a_nok_helyzetevel_kell_buszkelkedni","timestamp":"2019. március. 06. 12:36","title":"A számok sem zavarják a miniszterelnöki megbízottat, ha a nők helyzetével kell büszkélkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01f5b36-3f10-4f07-aa8b-4417f8f30c77","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A VW-konszern spanyol márkája a Genfi Autószalonon leplezte le első teljes értékű villanyautóját. ","shortLead":"A VW-konszern spanyol márkája a Genfi Autószalonon leplezte le első teljes értékű villanyautóját. ","id":"20190307_korbefotoztuk_a_seat_elso_igazi_teslarivalisat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01f5b36-3f10-4f07-aa8b-4417f8f30c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e3bfd4-37cd-45bc-9eb8-d211c6af7448","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_korbefotoztuk_a_seat_elso_igazi_teslarivalisat","timestamp":"2019. március. 07. 13:21","title":"Körbefotóztuk a Seat első igazi Tesla-riválisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d27aef-3cff-43bc-8758-d32587463ae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Kessel_hadonaszik_a_fej_nelkuli_Juncker__DrMarias_ujabb_keppel_jelentkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d27aef-3cff-43bc-8758-d32587463ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f175c428-9faf-4db0-890b-24de9fd0719c","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Kessel_hadonaszik_a_fej_nelkuli_Juncker__DrMarias_ujabb_keppel_jelentkezett","timestamp":"2019. március. 07. 09:07","title":"Késsel hadonászik a fej nélküli Juncker – DrMáriás újabb képpel jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95075fc6-1106-4f42-a929-de37a33dab63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a baloldal nyer a vitával a Fidesz szövetségese szerint.","shortLead":"Csak a baloldal nyer a vitával a Fidesz szövetségese szerint.","id":"20190308_EPPkizaras_az_RMDSZ_a_Fidesz_mellett_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95075fc6-1106-4f42-a929-de37a33dab63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa50275f-6a88-4f54-ad0d-fb2761a64bc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_EPPkizaras_az_RMDSZ_a_Fidesz_mellett_van","timestamp":"2019. március. 08. 09:33","title":"EPP-kizárás: az RMDSZ a Fidesz mellett van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9e770-e414-4e86-8b81-f9ef565f3c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kísérlet keretében amerikai és kínai kutatók olyan nanorészecskéket fecskendeztek az egerek szemébe, ami átkonvertálta nekik az infravörös fényt látható fénnyé.","shortLead":"Egy kísérlet keretében amerikai és kínai kutatók olyan nanorészecskéket fecskendeztek az egerek szemébe, ami...","id":"20190308_szem_kiserlet_infravoros_feny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af9e770-e414-4e86-8b81-f9ef565f3c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd18056-9b5c-49dc-a474-fb649cd70b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_szem_kiserlet_infravoros_feny","timestamp":"2019. március. 08. 10:33","title":"Befecskendeztek egerek szemébe egy anyagot, utána 10 hétig láttak a sötétben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásról is beszámolt csütörtökön az Európai Bizottság. ","shortLead":"Három Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásról is beszámolt csütörtökön az Európai Bizottság. ","id":"20190307_Ujabb_magyar_ugy_kerulhet_hamarosan_az_Europai_Birosag_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d962-3e5f-47ce-89b6-1bc94ed87a40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ujabb_magyar_ugy_kerulhet_hamarosan_az_Europai_Birosag_ele","timestamp":"2019. március. 07. 14:33","title":"Újabb magyar ügy kerülhet hamarosan az Európai Bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef1923-b948-4d36-bfef-e0176d4a6f40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudta a finn kormány csökkenteni az egészségügyi kiadásokat, így egy hónappal a választás előtt lemondtak.","shortLead":"Nem tudta a finn kormány csökkenteni az egészségügyi kiadásokat, így egy hónappal a választás előtt lemondtak.","id":"20190308_Belebukott_a_finn_kormany_az_egeszsegugyi_reformba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fef1923-b948-4d36-bfef-e0176d4a6f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a57a89-a301-497e-9cbf-ba895b4b75f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Belebukott_a_finn_kormany_az_egeszsegugyi_reformba","timestamp":"2019. március. 08. 10:40","title":"Belebukott a finn kormány az egészségügyi reformba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]