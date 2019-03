Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117b2ace-1493-4d05-b4ee-c71dd1559c14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ilyen eset is történt tavaly a XI. kerületben, az egyiket a biztonsági kamerák is rögzítették. ","shortLead":"Több ilyen eset is történt tavaly a XI. kerületben, az egyiket a biztonsági kamerák is rögzítették. ","id":"20190312_melygarazs_video_ugyeszseg_auto_rablas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117b2ace-1493-4d05-b4ee-c71dd1559c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d7ee23-cbf4-4578-8a9b-8ed9018308c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_melygarazs_video_ugyeszseg_auto_rablas","timestamp":"2019. március. 12. 10:31","title":"Így fosztották ki a mélygarázsokban az autókat Budán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91b7714-9453-42b3-8c09-7c75d8de1eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán és Weber macska-egér játékot játszik, váltott szereposztásban. Az egyik nap Orbán a macska, a másik nap Weber, mikor hogy” – írta a szocialista EP-képviselő.","shortLead":"„Orbán és Weber macska-egér játékot játszik, váltott szereposztásban. Az egyik nap Orbán a macska, a másik nap Weber...","id":"20190312_Szanyi_mihasznanak_nevezte_Orbant_es_Webert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a91b7714-9453-42b3-8c09-7c75d8de1eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321a630e-742e-4f79-ba70-412a89969186","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Szanyi_mihasznanak_nevezte_Orbant_es_Webert","timestamp":"2019. március. 12. 16:26","title":"Szanyi mihasznának nevezte Orbánt és Webert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd dolláros vagyont összegyűjtött Mihail Fridman került. ","shortLead":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd...","id":"20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70eef1fd-8249-4f3b-a8cc-498a88b5895a","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","timestamp":"2019. március. 12. 14:25","title":"Orosz állampolgár lett London leggazdagabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszületett a másodfokú ítélet P. László Gergely ügyében, amely terrorcselekmény bűntettre változtatta a korábbit – írja az Index.","shortLead":"Megszületett a másodfokú ítélet P. László Gergely ügyében, amely terrorcselekmény bűntettre változtatta a korábbit –...","id":"20190312_terez_koruti_robbanto_masodfoku_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53985d79-3ffd-4fdd-b753-2b9773bfaf10","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_terez_koruti_robbanto_masodfoku_itelet","timestamp":"2019. március. 12. 09:22","title":"A Teréz körúti robbantó legkorábban 30 év múlva szabadulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a képviselőkre van bízva, ki hogyan értelmezi a szakvéleményt az éjjel kiharcolt lépésekről. ","shortLead":"Most a képviselőkre van bízva, ki hogyan értelmezi a szakvéleményt az éjjel kiharcolt lépésekről. ","id":"20190312_Itt_a_hidegzuhany_a_brit_kormany_jogtanacsosanak_nem_tetszik_a_Brexitegyezseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7529147e-8331-4244-9ed7-68fcfe580774","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Itt_a_hidegzuhany_a_brit_kormany_jogtanacsosanak_nem_tetszik_a_Brexitegyezseg","timestamp":"2019. március. 12. 13:04","title":"Itt a hidegzuhany: a brit kormány jogtanácsosának nem tetszik a Brexit-egyezség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64e553-e9e7-4521-8e6a-665597477598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két rendőr az épület bejáratánál gyakorolta, hogyan kell előrántani a fegyvert.","shortLead":"A két rendőr az épület bejáratánál gyakorolta, hogyan kell előrántani a fegyvert.","id":"20190311_Szorakozott_a_fegyverevel_agyonlotte_tarsat_egy_francia_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e64e553-e9e7-4521-8e6a-665597477598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ef1cc-f83a-47f8-aa74-2ce1933d9b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Szorakozott_a_fegyverevel_agyonlotte_tarsat_egy_francia_rendor","timestamp":"2019. március. 11. 18:56","title":"Szórakozott a fegyverével, agyonlőtte társát egy francia rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reggel nyolc órától háromnapos sztrájk kezdődött kedden a kipufogó öntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary Autóipari Zrt. 1200 dolgozót foglalkoztató oroszlányi üzemében. Egy műszak sem veszi fel a munkát, és a munkások hétvégén sem mennek be a gyárba dolgozni – tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke kedden az MTI-t.","shortLead":"Reggel nyolc órától háromnapos sztrájk kezdődött kedden a kipufogó öntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary...","id":"20190312_Harom_napos_sztrajk_kezdodott_egy_oroszlanyi_gyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375bfa86-d5d6-4e39-b77d-00f3c8549617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Harom_napos_sztrajk_kezdodott_egy_oroszlanyi_gyarban","timestamp":"2019. március. 12. 08:47","title":"Háromnapos sztrájk kezdődött egy oroszlányi gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kitüntette a kormány többek közt Dózsa Lászlót, Fehér Annát, Szarvas József, Verebély Iván színészeket, az artista Rippel-fivéreket, és az Echo Tv volt vezérigazgatóját is.\r

\r

","shortLead":"Kitüntette a kormány többek közt Dózsa Lászlót, Fehér Annát, Szarvas József, Verebély Iván színészeket, az artista...","id":"20190312_Muveszeket_szakmajuk_kivalosagait_dijazta_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6899223-2d62-45c0-952d-44e3939f95bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190312_Muveszeket_szakmajuk_kivalosagait_dijazta_a_kormany","timestamp":"2019. március. 12. 16:11","title":"Dózsa Lászlót díjazta a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]