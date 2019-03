Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az LMP után egy újabb párt. Alakul az izgalom a Puzsér–Karácsony-előválasztásra. Alakul az izgalom a Puzsér–Karácsony-előválasztásra. A Jobbik is beállt Puzsér Róbert mögé Egy év alatt kétmilliárdnál is több "rossz" reklámot törölt rendszeréből a Google. Ezek azok a hirdetések, melyek közzétévői szándékosan megtévesztik a felhasználókat, vagy olyan dolgot reklámoznak, amit nem kellene. Ezek azok a hirdetések, melyek... Ne higgyen el mindent a neten: 6 millió káros reklámot töröl a Google – naponta Az állatokat moslékkal etették, bár ez tilos. Videó: Földbe ásott tárolóban keverték a moslékot a malacoknak az illegális telepen Remek alapanyagot jelentett, ahogy a kormány próbálta takargatni az uniós szinten cikivé vált plakátokat. Mémcunamit generált Orbánék plakátdugdosása: "Olcsóbb zacskót húzni Weber fejére" Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége". ","shortLead":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége”. Balavány: Orbán kilép vagy kirúgják, ezek a lehetőségek Tavaly 1 millió 954 ezer 301 motort gyártottak, 10 864-gyel kevesebbet, mint 2017-ben. ","shortLead":"Tavaly 1 millió 954 ezer 301 motort gyártottak, 10 864-gyel kevesebbet, mint 2017-ben. Csökkent az Audi Hungaria árbevétele tavaly Benito Mussolini olasz fasiszta diktátor utakat épített hazájában és más pozitív dolgokat is tett, mielőtt követte volna Adolf Hitler náci vezért a második világháborúba - mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke. Szavai azonnal felháborodást keltette, a politikus pedig közölte, ő nem úgy gondolta. A Silvio Berlusconi vezette jobboldali populista Forza Italia párt alelnökének már korábban is voltak meglepő kijelentései. Az Európai Parlament elnöke egy kicsit Mussolinit védte A reformkort és az 1848-as forradalmat felidéző, felújított klasszikus magyar filmeket lehet ingyenesen megtekinteni a Filmarchívum videómegosztó csatornáján péntektől vasárnapig. Március 15: Ingyenesen nézhető klasszikus magyar filmekkel ünnepel a Filmalap