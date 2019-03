Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az Északi-sarkkörtől a dél-csendes-óceáni térségig, Londontól Sydney-ig diákok százezrei nem mentek iskolába pénteken, hogy részt vegyenek azokon a tüntetéseken, amelyeken a kormányokat vonták felelősségre azért, hogy nem tesznek eleget a globális felmelegedés megfékezésére.","shortLead":"Az Északi-sarkkörtől a dél-csendes-óceáni térségig, Londontól Sydney-ig diákok százezrei nem mentek iskolába pénteken...","id":"20190315_Ez_rosszabb_mint_Voldemort__diakok_ezrei_tuntettek_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29eb67-f4e5-4aed-bcea-af10563ede18","keywords":null,"link":"/elet/20190315_Ez_rosszabb_mint_Voldemort__diakok_ezrei_tuntettek_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. március. 15. 15:35","title":"\"Ez rosszabb, mint Voldemort\" - diákok ezrei tüntettek a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fennakadása miatt egy régi/új körlevél kapott szárnyra a közösségi oldalon, aminek azonban egyetlen szava sem igaz.","shortLead":"A Facebook fennakadása miatt egy régi/új körlevél kapott szárnyra a közösségi oldalon, aminek azonban egyetlen szava...","id":"20190314_facebook_leallas_kamu_uzenet_hoax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199d38c-3be8-434d-9c0f-039ebbc497aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_facebook_leallas_kamu_uzenet_hoax","timestamp":"2019. március. 14. 18:03","title":"Kamu üzenet terjed a Facebookon, ne dőljön be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beszámoló hangsúlyosan a csomagolást, nem pedig a PET-palackok mennyiségét közli. Egyébként hárommillió tonnáról van szó.","shortLead":"A beszámoló hangsúlyosan a csomagolást, nem pedig a PET-palackok mennyiségét közli. Egyébként hárommillió tonnáról van...","id":"20190314_coca_cola_muanyag_csomagolas_pet_palack_muanyagszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25af8d9d-ac80-4be3-aacc-4e510d31987c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_coca_cola_muanyag_csomagolas_pet_palack_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. március. 14. 14:03","title":"Most először elárulta a Coca-Cola, mennyi műanyag csomagolást használ el egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagyszabású őskori ünnepi rituálék bizonyítékait találták meg a nagy-britanniai Stonehenge-nél, melyek alapján ott lehetett a szigetek legkorábbi tömeges ünnepeinek központja.","shortLead":"Nagyszabású őskori ünnepi rituálék bizonyítékait találták meg a nagy-britanniai Stonehenge-nél, melyek alapján ott...","id":"20190314_A_legkorabbi_oskori_tomeges_ritualek_kozpontja_lehetett_a_Stonehenge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9e5dbe-62c2-4504-8f81-e82b8dd21e60","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_legkorabbi_oskori_tomeges_ritualek_kozpontja_lehetett_a_Stonehenge","timestamp":"2019. március. 14. 16:23","title":"A Stonehenge a legkorábbi őskori tömeges rituálék központja lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Világszerte a földre parancsolták a Boeing legjobban fogyó gépeit, a 737-es MAX-okat, miután öt hónapon belül két MAX 8-as gép is hasonló körülmények között zuhant le. Az első – tavaly októberi indonéziai – katasztrófát szoftverhiba okozta, s úgy tűnik, hogy a múlt heti, etiópiai baleset mögött is hasonló tényezők állnak. A két gép tragédiája, illetve a válság kezelése során elkövetett sok hiba megrendítheti az amerikai repülőgépgyárat.","shortLead":"Világszerte a földre parancsolták a Boeing legjobban fogyó gépeit, a 737-es MAX-okat, miután öt hónapon belül két MAX...","id":"20190314_Foldon_a_737_MAXok_bajban_a_Boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f3198b-adfe-4325-b06b-fc6256533029","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Foldon_a_737_MAXok_bajban_a_Boeing","timestamp":"2019. március. 14. 15:00","title":"Földön a 737 MAX-ok, bajban a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg Vaskupola légvédelmi rendszerének rakétái a levegőben megsemmisítették őket. ","shortLead":"Az izraeli hadsereg Vaskupola légvédelmi rendszerének rakétái a levegőben megsemmisítették őket. ","id":"20190314_Ket_raketat_lottek_ki_TelAvivra_a_Gazai_ovezetbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce4a3cf-ea94-4f82-9466-5a9e998abfde","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Ket_raketat_lottek_ki_TelAvivra_a_Gazai_ovezetbol","timestamp":"2019. március. 14. 21:07","title":"Két rakétát lőttek ki Tel-Avivra a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százegy tengeri teknős tetemét fedezték fel a dél-mexikói Guerrero szövetségi állam part menti területein. A kutatók szerint nem emberi tevékenység okozta a vesztüket, más miatt pusztultak el.","shortLead":"Százegy tengeri teknős tetemét fedezték fel a dél-mexikói Guerrero szövetségi állam part menti területein. A kutatók...","id":"20190315_tengeri_teknos_alga_del_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b700fe1e-aacd-4cdb-b17f-5b9fa37281a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_tengeri_teknos_alga_del_mexiko","timestamp":"2019. március. 15. 16:03","title":"Algavirágzás miatt pusztulhatott el 101 tengeri teknős Dél-Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Tusk megszólalt.","shortLead":"Donald Tusk megszólalt.","id":"20190314_Az_EU_elnoke_hosszu_idore_elhalasztana_a_Brexitet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53630ef8-f866-48c9-b6a5-b5ef671da711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Az_EU_elnoke_hosszu_idore_elhalasztana_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 14. 11:15","title":"Az EU elnöke hosszú időre elhalasztaná a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]