Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","shortLead":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","id":"20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2f5f4-f901-467e-b5b7-41299cf9e1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","timestamp":"2019. március. 18. 06:19","title":"Elképesztő vontatás az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efc42d9-d2e7-4347-a554-5601e923f17b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 61 éves Ojub Tyityijevet kábítószer birtoklásáért ítélték el, támogatói szerint viszont besározták.","shortLead":"A 61 éves Ojub Tyityijevet kábítószer birtoklásáért ítélték el, támogatói szerint viszont besározták.","id":"20190318_Munkatelepre_kuldott_a_birosag_a_csecsenfoldi_jogvedot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5efc42d9-d2e7-4347-a554-5601e923f17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfc8701-9809-45de-a79b-8b42d1774bde","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Munkatelepre_kuldott_a_birosag_a_csecsenfoldi_jogvedot","timestamp":"2019. március. 18. 20:44","title":"Munkatelepre küldött a bíróság egy csecsenföldi jogvédőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai lap végigveszi az oroszbarát történeteket Paks II.-től a két fegyverkereskedő történetén át a Nemzetközi Befektetési Bankig, és arra jut, hogy miközben élesedik az ellentét a nyugati országok és Putyin között, a nagy magyar–orosz barátság felettébb gyanús.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai lap végigveszi az oroszbarát történeteket Paks II.-től a két fegyverkereskedő történetén át a Nemzetközi...","id":"20190318_New_York_Times_eros_a_gyanu_hogy_Orban_Putyin_trojai_falova_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9b0c81-1ede-4100-bf73-4c28e09e883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525d247-d258-4ccf-ae2a-427abf5539de","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_New_York_Times_eros_a_gyanu_hogy_Orban_Putyin_trojai_falova_az_EUban","timestamp":"2019. március. 18. 11:35","title":"New York Times: Erős a gyanú, hogy Orbán Putyin trójai falova az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha sikerül egyszerre alkalmaznunk néhány, kutatáson alapuló általános elvet azzal, hogy folyamatosan tudatosak vagyunk, felkészülten állunk a gyereknevelésben rejlő kihívások elé - vallja Erica Reischer pszichológus. Szerinte azonban nem elég tudni, hogyan kell valamit csinálni, hanem ténylegesen a meggyőződéseink mentén is kell cselekednünk.","shortLead":"Ha sikerül egyszerre alkalmaznunk néhány, kutatáson alapuló általános elvet azzal, hogy folyamatosan tudatosak vagyunk...","id":"20190317_Mi_a_jo_gyerekneveles_titka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2809335-a1a6-4acc-a5ce-030ccb39a739","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190317_Mi_a_jo_gyerekneveles_titka","timestamp":"2019. március. 17. 19:15","title":"Mi a jó gyereknevelés titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a04cc4-8360-4b67-ac36-f55ef005db89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győztesnek hirdették ki Gasztonyi László Pétert a tavaly júliusi magyar bajnokság 1000 méteres távján, de ő kérte, nézzék meg a célfotót, amivel elvesztette az aranyat - ezt díjazta a Nemzetközi Fair Play Bizottság.\r

\r

","shortLead":"Győztesnek hirdették ki Gasztonyi László Pétert a tavaly júliusi magyar bajnokság 1000 méteres távján, de ő kérte...","id":"20190317_Igazan_nemes_gesztust_tett_a_magyar_evezos_kituntette_a_Fair_Play_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a04cc4-8360-4b67-ac36-f55ef005db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9042e6f-ad07-46ed-ae39-76ce3530fe66","keywords":null,"link":"/sport/20190317_Igazan_nemes_gesztust_tett_a_magyar_evezos_kituntette_a_Fair_Play_Bizottsag","timestamp":"2019. március. 17. 19:18","title":"Igazán nemes gesztust tett a magyar evezős, kitüntette a Fair Play Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról, a cégek egy része mégis nyűgként tekint a munkásokra, ezért az állások feltöltését inkább erre specializálódott vállalkozásokra bízzák. Jobb lenne, ha a munkáltatók változtatnának a szemléletükön, mert a „kölcsönmunkás” gyorsan odébb áll.","shortLead":"Tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról, a cégek egy része mégis nyűgként tekint a munkásokra, ezért az állások...","id":"20190318_munkaero_kolcsonzes_vendegmunkas_csalas_adocsalas_trukkozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6105bea-b017-49d4-80e2-d5e25d26b842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_munkaero_kolcsonzes_vendegmunkas_csalas_adocsalas_trukkozes","timestamp":"2019. március. 18. 14:00","title":"„Az ukrán vendégmunkás már lejárt lemez, jönnek a burmaiak és a vietnamiak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a példa az Egyesült Államok számára a családpolitika területén, ők is szeretnének azon az úton továbbfejlődni, ahol mi haladunk – ezzel a tapasztalattal tért haza egy washingtoni konferenciáról Novák Katalin. Az államtitkár Washingtonból hazatérve a Tv2-ben lelkendezett arról, hogy világelsők vagyunk, vastapsot kaptak az Emmi kampányfilmjei, Trump pedig szerencsére családpárti.","shortLead":"Magyarország a példa az Egyesült Államok számára a családpolitika területén, ők is szeretnének azon az úton...","id":"20190318_Novak_elszallt_a_Tv2n_a_vilagelso_csaladpolitikankat_utanozna_az_USA_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b420d1-be31-48b2-b1ce-0419edf0d430","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Novak_elszallt_a_Tv2n_a_vilagelso_csaladpolitikankat_utanozna_az_USA_is","timestamp":"2019. március. 18. 10:08","title":"Novák elszállt a Tv2-n: az Orbán-kormány \"világelső” családpolitikáját majmolná az USA is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c997e3c6-5014-4f06-88a5-13ef73deaab8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég komoly fejtörést okozott, hol tárolják az óriási szállítmányt. ","shortLead":"Elég komoly fejtörést okozott, hol tárolják az óriási szállítmányt. ","id":"20190318_Vecepapir_veletlen_rendeles_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c997e3c6-5014-4f06-88a5-13ef73deaab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c943264f-63c6-4d71-89ca-4063d1d3dba2","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Vecepapir_veletlen_rendeles_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2019. március. 18. 11:23","title":"Véletlenül annyi vécépapírt rendelt 12 éve egy német város, hogy most fogyott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]