Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f5213d0-f9cd-4e15-8281-6a40d1a8a3d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A divattervező szerint Orbán Viktornak nem az a dolga, hogy jól mutasson. Az országot elhagyni készülő Náray Tamás úgy gondolja, hogy választott otthonában, Spanyolországban elegáns kívülálló lesz, akinek minden ellenére Magyarország marad a hazája, mert ebből a jogából nem enged. Még úgy is, hogy Magyarországot sikergyilkos országnak tartja.","shortLead":"A divattervező szerint Orbán Viktornak nem az a dolga, hogy jól mutasson. Az országot elhagyni készülő Náray Tamás...","id":"20190321_Naray_Tamas_nem_ert_egyet_azzal_hogy_Orban_Viktor_gatyajan_nevetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f5213d0-f9cd-4e15-8281-6a40d1a8a3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d047c4eb-7c4c-4a7f-a501-26d90e411cf6","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Naray_Tamas_nem_ert_egyet_azzal_hogy_Orban_Viktor_gatyajan_nevetunk","timestamp":"2019. március. 21. 08:34","title":"Náray Tamás nem ért egyet azzal, hogy Orbán Viktor gatyáján nevetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szepszis kezelésének hatékonyabb módszerén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem aneszteziológiai és intenzív terápiás intézetének szakemberei Molnár Zsolt professzor vezetésével. Az első eredmények nagyon meggyőzőek a szakemberek szerint.","shortLead":"A szepszis kezelésének hatékonyabb módszerén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem aneszteziológiai és intenzív terápiás...","id":"20190320_szegedi_tudomanyegyetem_szepszis_vermergezes_kezelese_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b31ef3-6b36-4d3e-a260-7e9d7d7442fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_szegedi_tudomanyegyetem_szepszis_vermergezes_kezelese_kutatas","timestamp":"2019. március. 20. 11:33","title":"Forradalmi vértisztító eljárással kísérleteznek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen a napon zár be egyébként a Google+ is.","shortLead":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen...","id":"20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90c4a4-b526-4550-a72a-6b62e20f0f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","timestamp":"2019. március. 20. 10:33","title":"Kezdjen búcsúzkodni: néhány nap és lelövi az Inboxot a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány azonban minden lehetséges kedvezményt megad az egykori KGST-banknak.","shortLead":"A magyar kormány azonban minden lehetséges kedvezményt megad az egykori KGST-banknak.","id":"20190320_Reagalt_Putyin_Budapestre_koltozo_bankja_Nem_vagyunk_kembank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3a0de3-f79c-4c88-978b-d6d61dd2a4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Reagalt_Putyin_Budapestre_koltozo_bankja_Nem_vagyunk_kembank","timestamp":"2019. március. 20. 15:27","title":"Reagált Putyin Budapestre költöző bankja: Nem vagyunk kémbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök Pécsre utazott, ahol a klímaváltozásról tartott előadást, valamint megnézte az év európai fáját. Tüntető diákok várták Ádert.","shortLead":"A köztársasági elnök Pécsre utazott, ahol a klímaváltozásról tartott előadást, valamint megnézte az év európai fáját...","id":"20190320_Babu_vagy_Janos__Tuntetok_diakok_fogadtak_Adert_Pecsen_aki_megtekintett_egy_fat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dad97f6-a569-432f-9c09-b9b960587bce","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Babu_vagy_Janos__Tuntetok_diakok_fogadtak_Adert_Pecsen_aki_megtekintett_egy_fat","timestamp":"2019. március. 20. 15:11","title":"„Bábu vagy, János!” – Tüntető diákok fogadták Ádert Pécsen, aki megtekintett egy fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A gyűjteménybe csak tízévesnél régebbi alkotások kerülhetnek.","shortLead":"A gyűjteménybe csak tízévesnél régebbi alkotások kerülhetnek.","id":"20190320_Legfontosabb_amerikai_hangfelvetelek_gyujtemeny_Jay_Z_Hair_La_Bamba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08ae3fd-0db4-4f51-8423-812a1fc36978","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Legfontosabb_amerikai_hangfelvetelek_gyujtemeny_Jay_Z_Hair_La_Bamba","timestamp":"2019. március. 20. 10:13","title":"A La Bamba, a Hair és Jay-Z dalai is bekerültek a legfontosabb amerikai hangfelvételek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta egykori vezérigazgatóját – közölte Papp Gábor, Szabó ügyvédje. Hozzátéve, az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az Fővárosi Törvényszék ítéletét.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta...","id":"20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49726499-1417-45c3-8877-8cbaa81e7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","timestamp":"2019. március. 21. 10:12","title":"Felmentették a Magyar Posta hűtlen kezeléssel vádolt volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adatvédelmi aggályokat vet fel a szeptember 1. után készülő e-személyi igazolványok adattároló chipje, amin szerepelnek majd személyi azonosító jelek is – erről is olvashatnak a csütörtökön megjelenő HVG-ben.","shortLead":"Adatvédelmi aggályokat vet fel a szeptember 1. után készülő e-személyi igazolványok adattároló chipje, amin szerepelnek...","id":"20190320_A_rendszervaltas_egyik_vivmanyat_tiporhatjak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f18b489e-3786-4246-b76f-ff25443e071a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa10a55-0a7c-4c3c-8e8e-30700bfd4558","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_A_rendszervaltas_egyik_vivmanyat_tiporhatjak_el","timestamp":"2019. március. 20. 13:06","title":"A rendszerváltás egyik vívmányát söpörheti le a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]