Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden szempontból gyors szülés volt.","shortLead":"Minden szempontból gyors szülés volt.","id":"20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ec6455-5867-491b-951f-5a4200930a2b","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","timestamp":"2019. március. 19. 10:19","title":"Hat gyereket szült meg alig kilenc perc alatt egy texasi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfc590d-fe38-48c5-8b76-9bbf23dc9229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író közösségi finanszírozással állítaná vissza a Baumgarten-díjat, ezzel örökre elfelejtve az állami művészeti díjazást.\r

\r

","shortLead":"Az író közösségi finanszírozással állítaná vissza a Baumgarten-díjat, ezzel örökre elfelejtve az állami művészeti...","id":"20190318_Elege_van_Kukorelly_Endrenek_az_allami_dijmutyikbol__felajanlott_egymilliot_egy_fuggetlen_dijra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bfc590d-fe38-48c5-8b76-9bbf23dc9229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe0fc5a-7114-4985-9395-309c17d0b7fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Elege_van_Kukorelly_Endrenek_az_allami_dijmutyikbol__felajanlott_egymilliot_egy_fuggetlen_dijra","timestamp":"2019. március. 18. 09:36","title":"Elege van Kukorelly Endrének az állami díj-mutyikból – felajánlott egymilliót egy független elismerésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolják a társaság 100 forint névértékű részvényeire a 2018. évi eredmény után.\r

","shortLead":"Részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolják a társaság 100 forint névértékű részvényeire a 2018. évi...","id":"20190318_Magyar_Telekom_osszesen_26068_milliard_forint_osztalekra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4332c0fd-3cd5-4de2-862e-f945e7acb935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Magyar_Telekom_osszesen_26068_milliard_forint_osztalekra","timestamp":"2019. március. 18. 21:41","title":"Magyar Telekom: összesen 26,068 milliárd forint osztalékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c57d8b8-55c8-420b-9625-4b69cd720f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy dobozgyártó üzem gyulladt ki, rengeteg tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a közúti forgalmat terelik.\r

\r

","shortLead":"Egy dobozgyártó üzem gyulladt ki, rengeteg tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, a közúti forgalmat terelik.\r

\r

","id":"20190317_Tuz_Mezofalvan_eg_a_dobozgyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c57d8b8-55c8-420b-9625-4b69cd720f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeda7bc-8af7-4a09-aa66-a136c13c8561","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Tuz_Mezofalvan_eg_a_dobozgyar","timestamp":"2019. március. 17. 21:38","title":"Tűz Mezőfalván: ég a dobozgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edouard Philippe francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy leváltja a párizsi rendőrfőnököt a francia kormány- és elitellenes sárgamellényes tüntetők hétvégi, erőszakba torkollott megmozdulása miatt. Azt is jelezte, hogy azokon a helyeken, ahol az \"ultrák\" randalíroztak, betiltják a további tüntetéseket.","shortLead":"Edouard Philippe francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy leváltja a párizsi rendőrfőnököt a francia kormány...","id":"20190318_parizs_rendorfonok_tuntetes_sargamellenyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039bb310-a469-4b62-8429-6c2fa82a0e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_parizs_rendorfonok_tuntetes_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 18. 20:49","title":"Belebukott a párizsi rendőrfőnök a sárgamellényesek tüntetéseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kizárásáról döntő szerdai néppárti szavazás miatt pedig látszólag nem aggódik. ","shortLead":"A Fidesz kizárásáról döntő szerdai néppárti szavazás miatt pedig látszólag nem aggódik. ","id":"20190318_Orban_a_bajor_miniszterelnok_levelere_var_CEU_ugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c93057-f42b-4c94-abc6-eae70827849b","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Orban_a_bajor_miniszterelnok_levelere_var_CEU_ugyben","timestamp":"2019. március. 18. 18:51","title":"Orbán a bajor miniszterelnök levelére vár a CEU ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b495f381-e63a-4735-b7e0-457b4ca928b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egységes szakmai ösztöndíjat vezet be a kormány.","shortLead":"Egységes szakmai ösztöndíjat vezet be a kormány.","id":"20190319_poloskeine_szakkepzes_szakgimnazium_technikum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b495f381-e63a-4735-b7e0-457b4ca928b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f81046a-01be-4138-8278-f38c137d5de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_poloskeine_szakkepzes_szakgimnazium_technikum","timestamp":"2019. március. 19. 09:09","title":"Pénzzel csábítja a szakképzésbe a diákokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és amerikai csillagászokból álló kutatócsoport.","shortLead":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és...","id":"20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ecfb34-8dcc-4c6a-b653-e41ef755fbd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","timestamp":"2019. március. 18. 20:03","title":"Találtak 83 új fekete lyukat, ráadásul mind szupermasszív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]