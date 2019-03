Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon kedvezők a feltételek.","shortLead":"Nagyon kedvezők a feltételek.","id":"20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3edf79-2adf-441c-b03d-222e44ce103a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","timestamp":"2019. március. 22. 12:34","title":"Megtudtuk, hogyan lehet visszavenni a lakást az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8983b9-8c17-4a3e-a299-bdc36d0f2b1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivonta magát a felügyelet alól.","shortLead":"Kivonta magát a felügyelet alól.","id":"20190322_Ujabb_fogolyszokes_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d8983b9-8c17-4a3e-a299-bdc36d0f2b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d1deb1-ee6c-4aba-a32d-7e2c5239c02b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Ujabb_fogolyszokes_Budapesten","timestamp":"2019. március. 22. 08:29","title":"Újabb fogolyszökés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a","c_author":"Napi.hu","category":"gazdasag","description":"Vizsgálatot kért a tejágazati szakma a hatóságoktól a szerintük túl olcsó tej miatt, amit az egyik üzletlánc árul. A bolthálózat viszont azt állítja, hogy nem volt elég tej a magyar piacon.","shortLead":"Vizsgálatot kért a tejágazati szakma a hatóságoktól a szerintük túl olcsó tej miatt, amit az egyik üzletlánc árul...","id":"20190322_Tul_olcso_tejet_arul_egy_uzlet_a_termektanacs_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e5320e-18cc-49cd-bfed-7c5b573c8489","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Tul_olcso_tejet_arul_egy_uzlet_a_termektanacs_szerint","timestamp":"2019. március. 22. 06:54","title":"Túl olcsó tejet árul egy üzlet a terméktanács szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy teljesítménye alapján körülbelül hova helyezhető el a cég új ultragyors töltője.","shortLead":"Vázoljuk, hogy teljesítménye alapján körülbelül hova helyezhető el a cég új ultragyors töltője.","id":"20190322_mennyire_gyors_a_mol_elso_villamtoltoje_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5abc35-ef17-43e9-8cb5-c87624716173","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_mennyire_gyors_a_mol_elso_villamtoltoje_elektromos_auto","timestamp":"2019. március. 22. 11:21","title":"Mennyire gyors a Mol első szuper villámtöltője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af052f7-eb95-4290-962a-2104fb0cf751","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány kétmilliárd forintos programot indít a települések határaiban található zártkerti ingatlanok fejlesztésére, a cél, hogy ezeken a földeken újrainduljon a gazdálkodás.","shortLead":"A kormány kétmilliárd forintos programot indít a települések határaiban található zártkerti ingatlanok fejlesztésére...","id":"20190323_A_kormany_milliardokat_kolt_kertekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3af052f7-eb95-4290-962a-2104fb0cf751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7f46d-6c86-4fb5-86f9-99d7593092d1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190323_A_kormany_milliardokat_kolt_kertekre","timestamp":"2019. március. 23. 18:45","title":"A kormány milliárdokat költ kertekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén is marad a jó idő, hétfőn érkezik csak hidegfront. ","shortLead":"A hétvégén is marad a jó idő, hétfőn érkezik csak hidegfront. ","id":"20190322_Evszaknyit_is_valtozik_most_egy_nap_alatt_a_homerseklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50fca29-3de0-4a4e-b477-aa053d4810dc","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Evszaknyit_is_valtozik_most_egy_nap_alatt_a_homerseklet","timestamp":"2019. március. 22. 12:02","title":"Évszaknyit is változik most egy nap alatt a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a340e5e-02d0-4569-ab93-839baef3a90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihívták a tűzszerészeket egy szántóföldön heverő robbanótesthez, de mire a szakemberek kiértek, ellopták azt.","shortLead":"Kihívták a tűzszerészeket egy szántóföldön heverő robbanótesthez, de mire a szakemberek kiértek, ellopták azt.","id":"20190323_Elloptak_egy_bombat_Vertesszoloson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a340e5e-02d0-4569-ab93-839baef3a90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec37bbf3-c1c3-4466-8c7c-107411930676","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Elloptak_egy_bombat_Vertesszoloson","timestamp":"2019. március. 23. 21:10","title":"Elloptak egy bombát Vértesszőlősön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a százalékszámítás alapvetően nem bonyolult művelet, mégis van egy pofonegyszerű módja annak, hogy kiszámoljuk egy szám valamennyi százalékát.","shortLead":"Bár a százalékszámítás alapvetően nem bonyolult művelet, mégis van egy pofonegyszerű módja annak, hogy kiszámoljuk...","id":"20190322_szazalekszamitas_twittert_trukk_matematika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adcdc44-5141-42a2-8c7b-5bab1c9a13ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_szazalekszamitas_twittert_trukk_matematika","timestamp":"2019. március. 22. 11:03","title":"Mutatunk egy zseni matekos trükköt, amire talán még soha nem gondolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]