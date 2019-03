A sellők melleinek a látványától védik az embereket az indonéziai cenzorok

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl magas a termék D-vitamin-tartalma, ez nem jó a kutyáknak. ","shortLead":"Túl magas a termék D-vitamin-tartalma, ez nem jó a kutyáknak. ","id":"20190326_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_veszelyes_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed11193b-a2a6-4d46-9ed5-dc3ff3d80b32","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Visszahivnak_egy_kutyaeledelt_veszelyes_lehet","timestamp":"2019. március. 26. 17:38","title":"Visszahívnak egy kutyaeledelt, veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e3e833-98c9-41ac-a37b-2a01c0eb9a6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kampányt indítanának a tejtermelők, hogy elriasszák a vásárlókat a Penny Markettől.","shortLead":"Kampányt indítanának a tejtermelők, hogy elriasszák a vásárlókat a Penny Markettől.","id":"20190326_Az_olcso_tej_ellen_tuntettek_a_Pennynel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e3e833-98c9-41ac-a37b-2a01c0eb9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990afa3e-9c09-42a3-ad92-225f768dd981","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Az_olcso_tej_ellen_tuntettek_a_Pennynel","timestamp":"2019. március. 26. 11:10","title":"Az olcsó tej ellen tüntettek a Pennynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ismét gyakorivá váltak a helyi iparűzési adóval kapcsolatos ellenőrzések. Az Adózóna összegyűjtötte az állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató társaságok legfontosabb tudnivalóit.","shortLead":"Ismét gyakorivá váltak a helyi iparűzési adóval kapcsolatos ellenőrzések. Az Adózóna összegyűjtötte az állandó jellegű...","id":"20190326_Igy_kell_fizetni_a_helyi_adot_hogy_ne_legyen_baj_a_NAVellenorzesnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b196a007-3596-46a8-ade8-0a2a1ecdcf4d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Igy_kell_fizetni_a_helyi_adot_hogy_ne_legyen_baj_a_NAVellenorzesnel","timestamp":"2019. március. 26. 10:27","title":"Így kell fizetni a helyi adót, hogy ne legyen baj a NAV-ellenőrzésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Három kerületben van a lakáshotelek kétharmada, ezeknek az albérletárai elszálltak még ahhoz képest is, ahogyan Budapest többi részén drágul a lakásbérlés.","shortLead":"Három kerületben van a lakáshotelek kétharmada, ezeknek az albérletárai elszálltak még ahhoz képest is, ahogyan...","id":"20190326_Igy_lottek_ki_az_alberletarak_az_Airbnb_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce05714-50f9-4788-b5ac-d245e1b08d7d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Igy_lottek_ki_az_alberletarak_az_Airbnb_miatt","timestamp":"2019. március. 26. 08:25","title":"Így lőttek ki az albérletárak az Airbnb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges gép vendégeskedik a Liszt Ferenc repülőtéren: a belga légitársaság hétfőn érkezett repülőjén a Hupikék törpikék szereplői láthatók. ","shortLead":"Különleges gép vendégeskedik a Liszt Ferenc repülőtéren: a belga légitársaság hétfőn érkezett repülőjén a Hupikék...","id":"20190325_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5619efb1-e5dd-4f26-b2f7-a9b8631ffa83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","timestamp":"2019. március. 25. 18:33","title":"Megérkezett Ferihegyre a repülő, amit Törpilla és Törpapa irányítanak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4357930a-a6ed-4146-b2a0-4ad560535b64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Panaszkodnak a gyulaiak, mert időnként bűzt kell szagolniuk, nem bírják, ha a szomszédjuk állatot tart. A város polgármestere az Agrárminisztériumhoz fordult, hogy módosítsák a 2012-es törvényt, amely nem szab korlátokat a belterületi állattartásnak. ","shortLead":"Panaszkodnak a gyulaiak, mert időnként bűzt kell szagolniuk, nem bírják, ha a szomszédjuk állatot tart. A város...","id":"20190327_Gyula_fideszes_polgarmestere_torvenymodositast_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4357930a-a6ed-4146-b2a0-4ad560535b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a5b098-de8b-44be-987a-81cb16e69c01","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Gyula_fideszes_polgarmestere_torvenymodositast_akar","timestamp":"2019. március. 27. 05:57","title":"Gyula fideszes polgármestere törvénymódosítást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd2c3d7-3ded-4ff0-a5fd-2297ca1ebc7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet kérdezni, csak nem most. ","shortLead":"Lehet kérdezni, csak nem most. ","id":"20190326_Tegnap_este_negyed_9kor_mondtak_le_Kasler_mai_meghallgatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdd2c3d7-3ded-4ff0-a5fd-2297ca1ebc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb3462c-2806-49b7-9fbe-bc60d1643f5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Tegnap_este_negyed_9kor_mondtak_le_Kasler_mai_meghallgatasat","timestamp":"2019. március. 26. 10:31","title":"Tegnap este negyed 9-kor mondták le Kásler mai meghallgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc3deef-b124-4782-b6d7-ed11df56bd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már drága a 2018-as iPad Pro, legalább lehessen hozzá egy olcsóbb kiegészítőt használni. Az iOS következő frissítésével sokak vágya válhat valóra.","shortLead":"Ha már drága a 2018-as iPad Pro, legalább lehessen hozzá egy olcsóbb kiegészítőt használni. Az iOS következő...","id":"20190326_apple_ipad_pro_logitech_crayon_erintoceruza_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbc3deef-b124-4782-b6d7-ed11df56bd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b71b2c-76f0-4e04-aeaa-8c3a70bf90c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_apple_ipad_pro_logitech_crayon_erintoceruza_tamogatas","timestamp":"2019. március. 26. 17:03","title":"Az erősebb iPadet használja? Lenne itt egy jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]