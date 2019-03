Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség elengedte a ketrecharcost, aki most szabadon védekezhet. Egy tavalyi decemberi ügyről van szó.","shortLead":"A rendőrség elengedte a ketrecharcost, aki most szabadon védekezhet. Egy tavalyi decemberi ügyről van szó.","id":"20190326_Szexualis_zaklatas_miatt_kihallgattak_Conor_McGregort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b046ff-6c6d-49ea-8aba-21b4b699e23a","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Szexualis_zaklatas_miatt_kihallgattak_Conor_McGregort","timestamp":"2019. március. 26. 20:59","title":"Szexuális zaklatás miatt kihallgatták Conor McGregort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei tévéztek, amikor a gyerek kisurrant otthonról.","shortLead":"A szülei tévéztek, amikor a gyerek kisurrant otthonról.","id":"20190326_gyerek_kisfiu_szokes_tatabanya_jatekbolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6917ca1d-5495-4b10-a421-7cb175fa6250","keywords":null,"link":"/elet/20190326_gyerek_kisfiu_szokes_tatabanya_jatekbolt","timestamp":"2019. március. 26. 07:50","title":"Zokniban, alsónadrágban lépett meg otthonról egy tatabányai kisfiú – játékot venni indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jogi segítséget nyújtana ehhez a kormány, amely szerint jelentős bevételeket jelent az országnak, ha sportszövetségek ide rakják át a székhelyük. Bánki Erik szerint a nagy sportesemények ugyanígy növelik a bevételeket.\r

\r

","shortLead":"Jogi segítséget nyújtana ehhez a kormány, amely szerint jelentős bevételeket jelent az országnak, ha sportszövetségek...","id":"20190325_Kulfoldi_sportszervezeteket_csabitana_ide_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c46f9b5-550b-4651-848b-02e40c587cb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Kulfoldi_sportszervezeteket_csabitana_ide_a_kormany","timestamp":"2019. március. 25. 11:23","title":"Külföldi sportszervezeteket csábítana ide a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ab5cd-8bc7-4480-8db6-834da285bda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A wokingi autógyártó legfrissebb büszkesége a Legóból épített 1:1-es méretű McLaren Senna. A valódi autóból is csak 500 példány létezik a világon. ","shortLead":"A wokingi autógyártó legfrissebb büszkesége a Legóból épített 1:1-es méretű McLaren Senna. A valódi autóból is csak 500...","id":"20190326_mclaren_senna_lego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411ab5cd-8bc7-4480-8db6-834da285bda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8b9b43-f42a-477e-9d32-e7d6340442be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_mclaren_senna_lego","timestamp":"2019. március. 26. 18:26","title":"Lenyűgöző ez a félmillió Lego-kockából épített McLaren Senna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23f26b5-fdfc-4359-8589-5fb31c9ddf7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén már negyedik alkalommal készíti el a magyarok Instagram-használati szokásairól szóló felmérést a Crane.","shortLead":"Idén már negyedik alkalommal készíti el a magyarok Instagram-használati szokásairól szóló felmérést a Crane.","id":"20190325_magyar_instagram_korkep_2019_mink_40_kerdoiv_crane","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a23f26b5-fdfc-4359-8589-5fb31c9ddf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d35d96c-d91d-43de-b76d-4e48358cdaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_magyar_instagram_korkep_2019_mink_40_kerdoiv_crane","timestamp":"2019. március. 25. 12:03","title":"Szokott instagramozni? Megint felmérik a magyar felhasználókat, ezt kell kitöltenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz a nyomozás, és méltatlankodva kevesellte a „politikai szálat” a büntetőügyben – derül ki a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból. A kormánylap újságírója nemcsak az alapvető sajtóetikát rúgta fel, a Polt Péternek címzett dokumentumban leírja saját „jelentős szerepét” is az eljárásban. Az informátorral folytatott levelezéseit is megszereztük és lehozzuk, mert plasztikusan mutatják, hogyan gyárt cikket a NER-média.","shortLead":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz...","id":"20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55fe57-e710-49a8-bc84-68e19227ce55","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","timestamp":"2019. március. 27. 06:30","title":"Feltálalta informátorát Polt Péternek a kormánylap, csak vesszen Czeglédy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1876ae86-20ee-4136-a689-97ee280d5c76","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"A Made in Hungáriával robbant be, a Pappa piával megjárta a poklot. Hogyan dolgozta fel élete legnagyobb szakmai kudarcát Szabó Kimmel Tamás? A mostani egy örömtelibb időszak az Alföldi-féle Nemzeti Színház egykori sztárszínésze számára. Sikerrel vetítik a mozik az Apró mesék című új filmjét, a Széttépve című egyszemélyes előadással pedig régi álma vált valóra. Andy Vajna jótanácsáról, a függőségeiről és a Pappa pia 2-ről is kérdeztük. ","shortLead":"A Made in Hungáriával robbant be, a Pappa piával megjárta a poklot. Hogyan dolgozta fel élete legnagyobb szakmai...","id":"20190325_Szabo_Kimmel_Tamas_Nekem_van_egy_fejem_azt_valaki_vagy_birja_vagy_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1876ae86-20ee-4136-a689-97ee280d5c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af04ece-13dc-4ce5-ad25-d8be3fb7a60d","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Szabo_Kimmel_Tamas_Nekem_van_egy_fejem_azt_valaki_vagy_birja_vagy_nem","timestamp":"2019. március. 25. 15:10","title":"Szabó Kimmel Tamás: Nekem van egy fejem, azt valaki vagy bírja, vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két helyettese is új Skodába ülhet.","shortLead":"Két helyettese is új Skodába ülhet.","id":"20190326_Uj_autot_kapott_Hando_Tunde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdf0d55-8552-40ae-877a-a1a98784db20","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Uj_autot_kapott_Hando_Tunde","timestamp":"2019. március. 26. 14:12","title":"Új autót kapott Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]