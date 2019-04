Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","shortLead":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","id":"20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8dd0e-f71c-44a3-81ec-ea34465f9730","keywords":null,"link":"/sport/20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 31. 21:36","title":"Négy éve nem lőtt ilyen gólt a szegedi kézikapus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37971-7d2d-4954-a2cc-7d16be68067b","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól az életünk. A megmérettetés folytatódik a munkahelyen – immár sokkal nagyobb téttel. Nemcsak arról van szó, hogy nap mint nap teljesítenünk kell, hanem arról is, hogy amit csinálunk, arról időről időre beszélnünk kell mások előtt. ","shortLead":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól...","id":"sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae37971-7d2d-4954-a2cc-7d16be68067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad271a71-8fe1-4e54-97e2-1a68d4526e1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","timestamp":"2019. április. 01. 11:30","title":"Izzadó tenyér, elcsukló hang: így bánjunk el a lámpalázzal! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A marseille-i versenyen elért időeredményei alapján úgy érzi Hosszú Katinka, hogy jó úton halad a céljai felé. A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt viszont pofonnak élte meg, hogy a világbajnokság válogatóversenyét jelentő országos bajnokságon az egyik kedvenc számában, 200 pillangón nem sikerült megszereznie az indulási jogot.","shortLead":"A marseille-i versenyen elért időeredményei alapján úgy érzi Hosszú Katinka, hogy jó úton halad a céljai felé...","id":"20190402_hosszu_katinka_uszas_orszagos_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8b40ca-2637-46b7-8143-de3eaaf3351b","keywords":null,"link":"/sport/20190402_hosszu_katinka_uszas_orszagos_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 02. 14:43","title":"Hosszú Katinka: Amikor kell, robot akarok lenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee513e3-5232-43fb-a72d-3e991ae73cc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Eltartott egy ideig, amíg észrevette egy vevő, hogy a táskáján a Wehrmacht-sas és egy horogkereszt van.","shortLead":"Eltartott egy ideig, amíg észrevette egy vevő, hogy a táskáján a Wehrmacht-sas és egy horogkereszt van.","id":"20190402_Veletlenul_horogkeresztes_ovtaskakat_arult_az_Auchan_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fee513e3-5232-43fb-a72d-3e991ae73cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18d3ebf-8be1-4e94-91f7-7de8d89c230f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Veletlenul_horogkeresztes_ovtaskakat_arult_az_Auchan_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. április. 02. 17:38","title":"Véletlenül horogkeresztes övtáskákat árult az Auchan Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiemelt támogatást kap az export.","shortLead":"Kiemelt támogatást kap az export.","id":"20190402_Megint_keszul_valamire_a_kormany_a_divatiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1493305-fd0c-4246-a29d-e475af422053","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Megint_keszul_valamire_a_kormany_a_divatiparban","timestamp":"2019. április. 02. 10:37","title":"Megint készül valamire a kormány a divatiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0b8e74-895c-4b2a-8ce8-65b21d4c1e29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Purdue Egyetem kutatói elindították a klinikai tesztjét annak a különleges nadrágnak, ami hőterápiával segíthet a betegeken.","shortLead":"Az amerikai Purdue Egyetem kutatói elindították a klinikai tesztjét annak a különleges nadrágnak, ami hőterápiával...","id":"20190402_urhajos_ruha_melegito_nadrag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0b8e74-895c-4b2a-8ce8-65b21d4c1e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30403079-8af8-4812-8899-ddc60c8b1f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_urhajos_ruha_melegito_nadrag","timestamp":"2019. április. 02. 16:33","title":"Videó: Ellestek az űrhajósoktól egy megoldást, ez segíthet a lábfájós betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5ea6-c116-4a7f-a249-2fae74f096ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És az Európai Néppárt más magyar tagszervezeteinek vezetőit, adta hírül a Miniszterelnöki Sajtóiroda.\r

\r

","shortLead":"És az Európai Néppárt más magyar tagszervezeteinek vezetőit, adta hírül a Miniszterelnöki Sajtóiroda.\r

\r

","id":"20190401_Orban_Viktor_fogadta_Semjen_Zsoltot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5ea6-c116-4a7f-a249-2fae74f096ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f98828-dd45-4d89-85bf-40cd0bc3bf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Orban_Viktor_fogadta_Semjen_Zsoltot","timestamp":"2019. április. 01. 14:09","title":"Orbán Viktor fogadta Semjén Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ösztöndíjra is pályázott a hamis papírokkal, meg is kapta. ","shortLead":"Ösztöndíjra is pályázott a hamis papírokkal, meg is kapta. ","id":"20190401_Hamis_papirokkal_palyazott_doktori_kepzesre_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7a2388-a364-4694-98e2-6957694c1281","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Hamis_papirokkal_palyazott_doktori_kepzesre_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. április. 01. 08:46","title":"Hamis papírokkal pályázott doktori képzésre, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]