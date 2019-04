Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5200af2-b349-4e78-9b19-b6b9a990919a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy a borral akár festeni is lehet, keveseknek jut eszébe. Pláne, hogy aztán egy kórházban állítsák ki a speciális technikával készült képeket.","shortLead":"Az, hogy a borral akár festeni is lehet, keveseknek jut eszébe. Pláne, hogy aztán egy kórházban állítsák ki a speciális...","id":"20190408_Borral_festett__Szabo_Gyozo_ecsetet_ragadott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5200af2-b349-4e78-9b19-b6b9a990919a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66b84c9-ab87-4f9c-b3fa-00c589ed42a2","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Borral_festett__Szabo_Gyozo_ecsetet_ragadott","timestamp":"2019. április. 09. 08:09","title":"Borral festett - Szabó Győző ecsetet ragadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5446daf8-3f41-4d6f-839c-559a43aea209","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információk szivárogtak ki a hamarosan érkező új Honor csúcsmobilról.","shortLead":"Újabb információk szivárogtak ki a hamarosan érkező új Honor csúcsmobilról.","id":"20190408_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5446daf8-3f41-4d6f-839c-559a43aea209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a41ecde-247a-453d-94fe-fe101556cbaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","timestamp":"2019. április. 08. 12:33","title":"Jön a Honor új csúcsmobilja, ez is Pro lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tavaly nyáron Közép-Európában 2,5 Celsius-fokkal magasabb volt a hőmérséklet az átlagnál. ","shortLead":"Tavaly nyáron Közép-Európában 2,5 Celsius-fokkal magasabb volt a hőmérséklet az átlagnál. ","id":"20190409_Soha_olyan_meleg_nyar_nem_volt_meg_mint_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa68a14-bfc5-48d9-bbf9-962a49570e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed56b4-2b6b-4f65-a58d-3592c3ffb79d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_Soha_olyan_meleg_nyar_nem_volt_meg_mint_tavaly","timestamp":"2019. április. 09. 21:33","title":"Soha olyan meleg nyár nem volt még, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új választást követel.","shortLead":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új...","id":"20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcc338-9109-419f-b9db-4c290f0f801c","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","timestamp":"2019. április. 09. 13:25","title":"Nem lehetett újraszámlálás Isztambulban, új választást kezdeményez Erdogan pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész nehezményezte, hogy nem nyert díjat. Szerinte az országban alap a teljesítmény totális ignorálása, ha nincs mellé bratyizás.","shortLead":"A zenész nehezményezte, hogy nem nyert díjat. Szerinte az országban alap a teljesítmény totális ignorálása, ha nincs...","id":"20190408_Majka_durvan_nekiment_a_Fonogram_zsurijenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102a5fc5-5cbf-4b0c-b07e-c4953ad0d0c6","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Majka_durvan_nekiment_a_Fonogram_zsurijenek","timestamp":"2019. április. 08. 09:29","title":"Majka durván nekiment a Fonogram zsűrijének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b5ffa0-6b50-4f3a-9d30-c0ae4222f6fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A többség vélhetően inkább tovább keresgél, csak ne kelljen bizonyos távolságnál messzebb leparkolni. ","shortLead":"A többség vélhetően inkább tovább keresgél, csak ne kelljen bizonyos távolságnál messzebb leparkolni. ","id":"20190409_parkolohely_felmeres_statisztika_parkl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b5ffa0-6b50-4f3a-9d30-c0ae4222f6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e69c4a5-cb8b-4b27-b6f8-f62bf64e67ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_parkolohely_felmeres_statisztika_parkl","timestamp":"2019. április. 09. 12:23","title":"Az autósok harmada éppen parkolóhelyre vadászik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják. ","shortLead":"Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják. ","id":"20190408_1989es_tevekenysege_miatt_emeltek_vadat_Iliescu_volt_roman_allamfo_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6890f18b-7e84-4856-ab73-64e4b0e54644","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_1989es_tevekenysege_miatt_emeltek_vadat_Iliescu_volt_roman_allamfo_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 12:21","title":"1989-es tevékenysége miatt emeltek vádat Iliescu volt román államfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118dc5d2-5037-4213-87af-620def95b6a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia sztárfilozófus élesen bírálta a magyar miniszterelnököt, az meghívta egy kávéra, ez lett belőle. ","shortLead":"A francia sztárfilozófus élesen bírálta a magyar miniszterelnököt, az meghívta egy kávéra, ez lett belőle. ","id":"20190408_BernardHenri_Levy_Megfejtettem_Orban_rejtelyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=118dc5d2-5037-4213-87af-620def95b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672a7b3c-5912-4aa5-b043-f8b877a90b72","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_BernardHenri_Levy_Megfejtettem_Orban_rejtelyet","timestamp":"2019. április. 08. 19:41","title":"Bernard-Henri Lévy: Megfejtettem Orbán rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]