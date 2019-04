Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepődve tapasztalhatták az iOS-es Netflixet appot használók, hogy váratlanul eltűnt egy fontos funkció az alkalmazásból. A Netflix magyarázkodik, sokan viszont az Apple TV+ szolgáltatás megjelenésével magyarázzák a szokatlan lépést.","shortLead":"Meglepődve tapasztalhatták az iOS-es Netflixet appot használók, hogy váratlanul eltűnt egy fontos funkció...","id":"20190409_netflix_ios_app_airplay_tamogatas_megszuntetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7ee8d-8a73-49f3-b043-fb736582665f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d75361-db9b-4efc-943d-fcc7da1620d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_netflix_ios_app_airplay_tamogatas_megszuntetese","timestamp":"2019. április. 09. 15:03","title":"Ki jöhet ki jól ebből? Úgy tűnik, össze fog veszni a Netflix és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e változást a lakosság kötvényekkel szembeni hozzáállásában? ","shortLead":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e...","id":"20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0111200a-94b2-44a5-93e2-109f012d072a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","timestamp":"2019. április. 09. 11:09","title":"Halkan pukkan vagy nagyot durran Matolcsyék új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a8620-d922-4f91-bed3-47c5a9de4ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 55 éves Laleh Shahravesh a férje temetésére érkezett Dubajba, amikor a repülőtéren letartóztatták.","shortLead":"Az 55 éves Laleh Shahravesh a férje temetésére érkezett Dubajba, amikor a repülőtéren letartóztatták.","id":"20190408_facebook_sertegetes_bortonbuntetes_dubaj_laleh_shahravesh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241a8620-d922-4f91-bed3-47c5a9de4ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b692309d-c9ad-480e-8c00-5595ba867a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_facebook_sertegetes_bortonbuntetes_dubaj_laleh_shahravesh","timestamp":"2019. április. 08. 13:33","title":"Két év börtönt kaphat egy londoni nő, mert azt írta volt férje új feleségéről a Facebookon, hogy egy ló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajdúsámsonban kicsit felöntött a garatra az autós, egy villanyoszlop és a kocsija külcsíne és belbecse látta kárát.\r

","shortLead":"Hajdúsámsonban kicsit felöntött a garatra az autós, egy villanyoszlop és a kocsija külcsíne és belbecse látta kárát.\r

","id":"20190408_Kidontott_egy_villanyoszlopot_majd_elhajtott_a_ripityomma_tort_kocsival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82dcdf4-7012-4ee8-889a-50a84638a137","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Kidontott_egy_villanyoszlopot_majd_elhajtott_a_ripityomma_tort_kocsival","timestamp":"2019. április. 08. 11:04","title":"Kidöntött egy villanyoszlopot, majd elhajtott a ripityára tört kocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e4f868-bc89-4e0d-8d9b-e2cec33bbc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kutatásfejlesztés egyik zászlóshajója a szegedi lézerközpont. Most lemondott a nemzetközi részleg három nagytekintélyű tagja, így tiltakoznak a kormány döntése ellen, hogy tudós helyett banki embert neveztek ki.","shortLead":"A magyar kutatásfejlesztés egyik zászlóshajója a szegedi lézerközpont. Most lemondott a nemzetközi részleg három...","id":"20190408_Tiltakoznak_a_kormanydontesek_ellen_lemondott_harom_tudos_a_szegedi_lezerkozpontnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e4f868-bc89-4e0d-8d9b-e2cec33bbc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d037e5e-7cae-43f7-8650-bdc62c4e6017","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tiltakoznak_a_kormanydontesek_ellen_lemondott_harom_tudos_a_szegedi_lezerkozpontnal","timestamp":"2019. április. 08. 08:39","title":"Tiltakoznak a kormánydöntések ellen, lemondott három tudós a szegedi lézerközpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fac84-9e9b-4cbb-9126-415375b34a08","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Aranyérmet nyert a junior magyar női kardcsapat a lengyelországi Torunban zajló korosztályos vívó-világbajnokságon.","shortLead":"Aranyérmet nyert a junior magyar női kardcsapat a lengyelországi Torunban zajló korosztályos vívó-világbajnokságon.","id":"20190408_pusztai_liza_hatalmas_hajrajaval_vilagbajnok_a_junior_noi_kardcsapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f1fac84-9e9b-4cbb-9126-415375b34a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7176674-1032-4d8e-b8b2-f2fbba08c3a0","keywords":null,"link":"/sport/20190408_pusztai_liza_hatalmas_hajrajaval_vilagbajnok_a_junior_noi_kardcsapat","timestamp":"2019. április. 08. 20:02","title":"Pusztai Liza hatalmas hajrájával világbajnok a junior női kardcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0869215f-f437-42b5-9eae-68407868e8f5","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Ma van az egyéves évfordulója a 2018-as országgyűlési választásnak, azaz a harmadik kétharmadnak. Miközben a pártokat már javában az új megmérettetések foglalkoztatják, pedig a korábbiak tanulságát sem vonták le. A HVG szerzője végignézte az összes szavazókör eredményét, és érdekes következtetésekre jutott. ","shortLead":"Ma van az egyéves évfordulója a 2018-as országgyűlési választásnak, azaz a harmadik kétharmadnak. Miközben a pártokat...","id":"201914__aprilis_8_utan__valasztasi_matematika_2019re__afidesz_halojaban__ketharmad_listaaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0869215f-f437-42b5-9eae-68407868e8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac62d679-50ce-4eac-b838-57da11495895","keywords":null,"link":"/itthon/201914__aprilis_8_utan__valasztasi_matematika_2019re__afidesz_halojaban__ketharmad_listaaron","timestamp":"2019. április. 08. 11:05","title":"Látszik, hogy az ellenzék még mindig nem vonta le a tanulságot a vereségekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal azután, hogy a belbiztonsági miniszterét is elküldte.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy a belbiztonsági miniszterét is elküldte.","id":"20190408_Trump_menesztette_a_titkosszolgalat_igazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a15927f-5aa1-4ab7-ad5f-b592c0a31181","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Trump_menesztette_a_titkosszolgalat_igazgatojat","timestamp":"2019. április. 08. 20:55","title":"Trump menesztette a titkosszolgálat igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]