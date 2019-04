Jerome Flynn, aki a frappáns beszólásairól híres, cinikus (volt) zsoldost, Bronnt alakítja, arra kéri a sorozat rajongóit, hogy ne vegyenek több huskyt. Mivel egyre többen akarnak saját "rémfarkast", egyre több a kidobott kutya is, mert hát a felelős állattartás nem feltétlenül arányos a lelkesedéssel.

A rémfarkas a Trónok harca sorozat másik ikonikus állata a sárkányok mellett. A kvázi főszereplő Stark család címerében is rémfarkas van, és mindjárt a történet legelején szerepel is. Ned Stark és a Stark-fiúk ugyanis egy elpusztult rémfarkast találnak, amelynek hat kölykét a Stark-gyerekek kapják meg, és a sorsuk összefonódik egymással. A rémfarkasok hatalmas termetűek, és valamennyire tényleg hasonlítanak a huskyra is.

Az egyébként vegán Flynn most a PETA állatvédő szervezet kampányában arra kér, hogy a rajongók csak akkor vegyenek huskyt, ha valóban törődnek vele. Sőt, a BAFTA-díjas színész szerint ennél is jobb, ha nem is tenyésztőtől vesznek kölyköt, hanem egy helyi állatmenhelyről fogadnak örökbe kutyát.

A Dogs Trust nevű ír kutyaalapítvány szerint

az elmúlt években világszerte 420 (!) százalékkal nőtt a farkasra hasonlító, kidobott kutyák száma.

A PETA-kampány szerint ennek oka az, hogy mikor a lelkes rajongók beszerzik az áhított “rémfarkasukat”, nem számolnak azzal, mennyi idő, energia és pénz kell ahhoz, hogy tisztességesen gondoskodjanak ezekről az állatokról.

A huskykat például arra tenyésztették ki, hogy szánhúzó, illetve vadászó munkakutyaként nagy hidegben, naponta hatalmas energiákat mozgassanak meg magukban. Szenvedni fognak, ha nem biztosítják nekik a megfelelő mennyiségű mozgást és mentális stimulációt, hangsúlyozza Flynn.

