Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"828807b9-464e-47d9-adc1-23b9776da847","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bombameglepetéssel kezdődött az idei sznúker-világbajnokság: a hagyományosan Sheffieldben zajló eseményen az ötszörös győztes Ronnie O'Sullivan kikapott a torna történetének első amatőr játékosától, James Cahilltől.","shortLead":"Bombameglepetéssel kezdődött az idei sznúker-világbajnokság: a hagyományosan Sheffieldben zajló eseményen az ötszörös...","id":"20190423_ronnie_osullivan_james_cahill_sznuker_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828807b9-464e-47d9-adc1-23b9776da847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db73a85f-3b3d-41da-998b-9b49c6435efe","keywords":null,"link":"/sport/20190423_ronnie_osullivan_james_cahill_sznuker_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. április. 23. 14:58","title":"Amatőr ütötte ki az ötszörös sznúkervilágbajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee05492-7524-4a80-b94a-3a5482fdbf4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elindult a Magyar Filmhét.","shortLead":"Elindult a Magyar Filmhét.","id":"20190423_Eletmudij_Bodrogi_Gyula_Venczel_Vera_Magyar_Filmhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee05492-7524-4a80-b94a-3a5482fdbf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6088dd-e3b7-4129-8988-c1fb7236b2c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Eletmudij_Bodrogi_Gyula_Venczel_Vera_Magyar_Filmhet","timestamp":"2019. április. 23. 10:19","title":"Életműdíjat kapott Bodrogi Gyula és Venczel Vera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ba1211-7321-4a39-80c4-26a497b0326d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dominik Feri édesapja etióp, a tettesek elmondása szerint azt kiabálták: \"négerek nem valók politikusnak\". ","shortLead":"Dominik Feri édesapja etióp, a tettesek elmondása szerint azt kiabálták: \"négerek nem valók politikusnak\". ","id":"20190422_Osszevertek_egy_cseh_kepviselot_egy_borkostolon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ba1211-7321-4a39-80c4-26a497b0326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6386c5-15de-4386-8a16-b2d6cb43f4fb","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Osszevertek_egy_cseh_kepviselot_egy_borkostolon","timestamp":"2019. április. 22. 08:39","title":"Összevertek egy cseh képviselőt egy borkóstolón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket a 60-as évekbe. ","shortLead":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket...","id":"20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee68a5f-8d3e-48db-969e-c33f9ba8d6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","timestamp":"2019. április. 22. 06:41","title":"Eladó az egyik legszebb régi hazai Mercedes, amit részben egy magyar tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy debreceni cégvezető így foglalta össze a munkaerőhiányból fakadó gondokat, hozzátéve, hogy a fiataloknak ma már nem elég a biztos fizetés: a bátorítás mellett motiválni, az elérendő célok közös megfogalmazásában is segíteni kell őket.","shortLead":"Egy debreceni cégvezető így foglalta össze a munkaerőhiányból fakadó gondokat, hozzátéve, hogy a fiataloknak ma már nem...","id":"20190421_Sok_penzt_keresni_keves_munkaval_Ez_ma_mar_nem_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22512ae-219f-41cc-9db0-1ebbf3493749","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Sok_penzt_keresni_keves_munkaval_Ez_ma_mar_nem_megy","timestamp":"2019. április. 21. 16:52","title":"Sok pénzt keresni kevés munkával? Ez ma már nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A felnőttek versenyeiben két magyar bronzérem született a szumó Európa-bajnokságon.\r

\r

","shortLead":"A felnőttek versenyeiben két magyar bronzérem született a szumó Európa-bajnokságon.\r

\r

","id":"20190422_Remekeltek_a_magyar_szumosok_Tallinnban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39f2b9-ed1c-4785-926a-b44d923ba65c","keywords":null,"link":"/sport/20190422_Remekeltek_a_magyar_szumosok_Tallinnban","timestamp":"2019. április. 22. 10:55","title":"Remekeltek a magyar szumósok Tallinnban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","shortLead":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","id":"20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3031e1e2-042a-42a5-9cce-e8ac6fca47ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","timestamp":"2019. április. 22. 19:43","title":"Srí Lanka: Harminckilenc külföldi van a halottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet jelentkezett elkövetőként. ","shortLead":"A terrorszervezet jelentkezett elkövetőként. ","id":"20190423_Az_Iszlam_Allam_vallalta_magara_a_Sri_Lankai_merenyleteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cb89fd-eb81-4fc9-95a7-821dad51f0fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Az_Iszlam_Allam_vallalta_magara_a_Sri_Lankai_merenyleteket","timestamp":"2019. április. 23. 13:05","title":"Az Iszlám Állam vállalta magára a Srí Lanka-i merényleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]