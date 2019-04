Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész kampánya hivatalosan is. Bejelentették a szereplőgárdát, vannak visszatérő nevek.","shortLead":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész...","id":"20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa20d8c-723b-4855-98da-2040acb38f91","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2019. április. 25. 15:36","title":"Hivatalosan is Rami Malek lesz a következő James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés híján másfélezer tétel szerepel az éppen nem kapható orvosságok hivatalos listáján. A hiány tovább terheli a betegek zsebét - írja az e heti HVG.","shortLead":"Kevés híján másfélezer tétel szerepel az éppen nem kapható orvosságok hivatalos listáján. A hiány tovább terheli...","id":"20190424_Hova_gurult_el_Rejtelyes_gyogyszerhiany_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a486cb00-1a4e-44c7-b497-2f8786419322","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Hova_gurult_el_Rejtelyes_gyogyszerhiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 24. 10:40","title":"Hová gurult el? Rejtélyes gyógyszerhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyautó ütközött kisteherautónak, teljes szélességben lezárták az autópályát.","shortLead":"Személyautó ütközött kisteherautónak, teljes szélességben lezárták az autópályát.","id":"20190424_Halalos_baleset_az_M1esen_Gyornel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1de444d-59f4-4777-a0e3-2bc6f0542d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Halalos_baleset_az_M1esen_Gyornel","timestamp":"2019. április. 24. 12:12","title":"Halálos baleset az M1-esen Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39386c8-b082-4474-92a1-1d8135901275","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy Lászlóék 28-22-re győztek a német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, szerdai mérkőzésén.\r

","shortLead":"Nagy Lászlóék 28-22-re győztek a német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190424_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_flensburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a39386c8-b082-4474-92a1-1d8135901275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aac133e-7756-4be0-aa34-019505a05b33","keywords":null,"link":"/sport/20190424_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_flensburg","timestamp":"2019. április. 24. 21:33","title":"Fél lábbal a BL négyes döntőjében a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b952e1-f428-40b3-8af0-91b0c900ed22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság nemcsak szemrevaló formával, hanem szupergyors töltési lehetőséggel is támad. ","shortLead":"Az újdonság nemcsak szemrevaló formával, hanem szupergyors töltési lehetőséggel is támad. ","id":"20190425_ime_az_eddigi_talan_legszebb_kinai_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49b952e1-f428-40b3-8af0-91b0c900ed22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2ca675-4e27-4e84-83cb-9711465e30e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_ime_az_eddigi_talan_legszebb_kinai_villanyauto","timestamp":"2019. április. 25. 11:21","title":"Íme az eddigi talán legszebb kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c65072-1863-4fa1-b579-2880e3a51330","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A rengeteg próbajátékot követően hamarosan elkészülő játék hagyományos táblás és online verzióban is elérhető lesz. ","shortLead":"A rengeteg próbajátékot követően hamarosan elkészülő játék hagyományos táblás és online verzióban is elérhető lesz. ","id":"20190425_wiz_dom_csaladi_tarsasjatek_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c65072-1863-4fa1-b579-2880e3a51330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7a4210-fe87-4991-b380-99682deecd42","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_wiz_dom_csaladi_tarsasjatek_bemutato","timestamp":"2019. április. 25. 19:03","title":"Jön egy új magyar családi-iskolai társasjáték, rendes táblán és a neten is játszható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b645f69-e18d-4fe5-8957-a19f509b584b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly a szexuális zaklatási botrány miatt nem osztották ki a díjat, azt is az idén fogják. ","shortLead":"Tavaly a szexuális zaklatási botrány miatt nem osztották ki a díjat, azt is az idén fogják. ","id":"20190424_Ket_irodalmi_Nobeldijat_is_adnak_az_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b645f69-e18d-4fe5-8957-a19f509b584b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1dfd82-ff15-4ca1-b3fb-10dc34e00277","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Ket_irodalmi_Nobeldijat_is_adnak_az_iden","timestamp":"2019. április. 24. 16:17","title":"Két irodalmi Nobel-díjat is adnak az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók gyártójának hazájában csak mi, magyarok veszünk Teslát az ott dolgozó hivatalnokainknak?","shortLead":"Az elektromos autók gyártójának hazájában csak mi, magyarok veszünk Teslát az ott dolgozó hivatalnokainknak?","id":"20190425_tesla_diplomata_usa_elektromos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a81cb6-a9c6-4f5b-8ca8-9b29bfd90625","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_tesla_diplomata_usa_elektromos","timestamp":"2019. április. 25. 14:50","title":"Csak a magyaroknak van diplomata-Teslája az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]