[{"available":true,"c_guid":"5ed9d7b3-7407-4a53-93c6-fd344fa37a6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 39 katona gyógykezelését végezték el 2014 óta. ","shortLead":"Eddig 39 katona gyógykezelését végezték el 2014 óta. ","id":"20190426_A_Honvedkorhazban_gyogyitanak_tobb_sebesult_ukran_katonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed9d7b3-7407-4a53-93c6-fd344fa37a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f016c608-5b80-4575-a6d6-2bdf5c958f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_A_Honvedkorhazban_gyogyitanak_tobb_sebesult_ukran_katonat","timestamp":"2019. április. 26. 14:17","title":"A Honvédkórházban gyógyítanak több sebesült ukrán katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"Modern ember a felgyorsult világban. Ez az elegy jó eséllyel azt is jelenti, hogy mindenre van időnk, csak az olvasásra nincs. Ezen próbál változtatni Kormos Lili. Erről is beszél a Fülkében, a hvg.hu podcastjában.","shortLead":"Modern ember a felgyorsult világban. Ez az elegy jó eséllyel azt is jelenti, hogy mindenre van időnk, csak az olvasásra...","id":"20190427_Fulke_Kell_lennie_20_percnek_a_napunkban_amikor_leulunk_olvasni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb69117-4000-4b2c-94d4-b0ce7bc3c526","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Fulke_Kell_lennie_20_percnek_a_napunkban_amikor_leulunk_olvasni","timestamp":"2019. április. 27. 10:00","title":"Fülke: Kell lennie 20 percnek a napunkban, amikor leülünk olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061dbf63-7cda-46db-8583-d77b8afc7f31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190427_labdarugo_NB_I_tabella","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=061dbf63-7cda-46db-8583-d77b8afc7f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df95130-1f1a-442b-9590-b481e45aff67","keywords":null,"link":"/sport/20190427_labdarugo_NB_I_tabella","timestamp":"2019. április. 27. 21:43","title":"Élen a Fradi, leghátul kullog a Haladás - így néz ki most az NB I-es tabella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"Az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20190428_Toth_Gabi_baba_Instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4afe16-b427-47f4-8a1e-a713a604b777","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Toth_Gabi_baba_Instagram","timestamp":"2019. április. 28. 10:12","title":"Tóth Gabi gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","shortLead":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","id":"20190426_gyorshajtas_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589e02a3-5920-4f3f-946f-96114307c036","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_gyorshajtas_statisztika","timestamp":"2019. április. 26. 16:31","title":"Egy magyar tanulmány szerint városban gyorsan hajtunk, autópályán meg sokan túl lassan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425c832b-6e56-43d4-bda6-889890c050b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szeptemberre halasztotta az illetékes New York-i bíróság a szexuális erőszakkal és zaklatással vádolt Harvey Weinstein bírósági tárgyalását.","shortLead":"Szeptemberre halasztotta az illetékes New York-i bíróság a szexuális erőszakkal és zaklatással vádolt Harvey Weinstein...","id":"20190427_Elhalasztottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Harve_Weintstein_targyalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=425c832b-6e56-43d4-bda6-889890c050b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8573f7a2-3b30-428a-bc94-b1097b40503a","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Elhalasztottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Harve_Weintstein_targyalasat","timestamp":"2019. április. 27. 11:11","title":"Elhalasztották a szexuális zaklatással vádolt Harvey Weintstein tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c74d5da-153b-4aa1-b54b-a36e5060d839","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kínaiak dominálták a budapesti asztalitenisz-világbajnokságot.","shortLead":"Kínaiak dominálták a budapesti asztalitenisz-világbajnokságot.","id":"20190427_Liu_Siven_nyert_a_budapesti_ping_pong_vbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c74d5da-153b-4aa1-b54b-a36e5060d839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4bf46d-0e47-4e1c-a503-b60f644d8f00","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Liu_Siven_nyert_a_budapesti_ping_pong_vbn","timestamp":"2019. április. 27. 15:35","title":"Kínai győzelem a budapesti pingpong vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy ápolják a fiatalon elhunyt Hazai Attila emlékét, segítsék a hozzá hasonlóan nyitott, újító szellemiségű szerzőket.\r

\r

","shortLead":"A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy ápolják a fiatalon elhunyt Hazai Attila emlékét, segítsék a hozzá hasonlóan...","id":"20190427_Nemes_Z_Mario_kapta_az_idei_Hazai_Attila_Irodalmi_Dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec09faf5-556d-401a-aeb5-260f7857cd8e","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Nemes_Z_Mario_kapta_az_idei_Hazai_Attila_Irodalmi_Dijat","timestamp":"2019. április. 27. 20:10","title":"Fontos elismerést adtak át a Könyvfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]