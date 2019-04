Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő azért állt a nyilvánosság elé a betegségével, hogy tabukat döntsön le.","shortLead":"A színésznő azért állt a nyilvánosság elé a betegségével, hogy tabukat döntsön le.","id":"20190429_Pasztor_Erzsi_eloszor_beszelt_a_rakbetegsegerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224e9c89-c561-4039-b231-0163ddbf9aec","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Pasztor_Erzsi_eloszor_beszelt_a_rakbetegsegerol","timestamp":"2019. április. 29. 17:38","title":"Pásztor Erzsi először beszélt a rákbetegségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","shortLead":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","id":"20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bbd80d-18bc-4ebf-a9bb-0127cf5a4200","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","timestamp":"2019. április. 29. 10:38","title":"Ezrek búcsúztatták a nagykállói haszid rabbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff81ac-7af8-43fb-ae61-f36f9259d74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népligetben, az Üllői út- Könyves Kálmán körút sarkánál étellel és csomagokkal várták a rászorulókat.","shortLead":"A Népligetben, az Üllői út- Könyves Kálmán körút sarkánál étellel és csomagokkal várták a rászorulókat.","id":"20190428_etelosztas_krisna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cff81ac-7af8-43fb-ae61-f36f9259d74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55880ebd-96d1-4b85-8369-dbd8ccfd1533","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_etelosztas_krisna","timestamp":"2019. április. 28. 13:29","title":"Fotók: 800 ember kapott vasárnapi ebédet a krisnásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket kampánycélokra. Felhívásukra, amelyet 18 párthoz juttattak el, egyetlen helyről érkezett visszajelzés.","shortLead":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket...","id":"20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55c8f48-12f8-459c-8d7b-1fad4a4128a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","timestamp":"2019. április. 29. 16:05","title":"Tizennyolcból egy: ennyire törődnek a pártok a gyerekjogokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 16-án, szinte órákkal azután, hogy az Apple és a Qualcomm megállapodott kapcsolataik rendezéséről, az Intel bejelentette, kilép az 5G-s modem üzletágból. Stratégiai döntés született, amelynek helyességéről majd a közeljövő mond ítéletet.","shortLead":"Április 16-án, szinte órákkal azután, hogy az Apple és a Qualcomm megállapodott kapcsolataik rendezéséről, az Intel...","id":"20190429_intel_5g_modem_uzletag_feladasanak_okai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a131531-1753-4381-af7d-f1eed434a107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_intel_5g_modem_uzletag_feladasanak_okai","timestamp":"2019. április. 29. 17:03","title":"De miért adta fel az Intel az 5G-s modem üzletágat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe","c_author":"","category":"elet","description":"A Tolcsvay Trió basszusgitárosa 70 éves volt.","shortLead":"A Tolcsvay Trió basszusgitárosa 70 éves volt.","id":"20190428_Meghalt_Czipo_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d56ec7-c342-4d5e-8a9e-fc469b68d4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c49f5fa-8b4f-483b-9a36-c48aab940eae","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Meghalt_Czipo_Tibor","timestamp":"2019. április. 28. 16:00","title":"Meghalt Czipó Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstráció részvevőinek száma akár a 200 ezret is elérhette.","shortLead":"A demonstráció részvevőinek száma akár a 200 ezret is elérhette.","id":"20190428_hongkong_kiadatas_felvonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a6485-235e-4857-8072-5900966a5581","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_hongkong_kiadatas_felvonulas","timestamp":"2019. április. 28. 14:20","title":"A kiadatásra vonatkozó törvényjavaslat ellen tüntettek Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004f2b1f-7396-46a3-9a1a-ecbad67e829e","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"A gazdasági növekedés a háztartásokban is kézzelfoghatóvá válik idén a Takarék Csoport előrejelzése szerint. Az inflációnál sokkal jobban emelkednek ugyanis a bérek, vagyis nemcsak többet költhetünk, hanem többet is tehetünk félre. Azért is jó hír ez, mert az alacsony kamatok világában alig kapunk valamennyit a megtakarításainkra, amennyiben a szokásos banki lekötött betétekben gondolkodunk.","shortLead":"A gazdasági növekedés a háztartásokban is kézzelfoghatóvá válik idén a Takarék Csoport előrejelzése szerint...","id":"takarekcsoport_20190429_tobb_fizetes_tobb_koltes_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004f2b1f-7396-46a3-9a1a-ecbad67e829e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9379453d-df31-432f-a729-f4bc0aa9c1f2","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190429_tobb_fizetes_tobb_koltes_elorejelzes","timestamp":"2019. április. 29. 11:36","title":"Idén több marad a fizetésünkből és többet is költhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"}]