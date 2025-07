Lázár János IKEA-nak nézi az Iparművészeti Múzeumot, fellázadtak a dolgozók

Az Iparművészeti Múzeum dolgozói néma tüntetésnek szánták a beszédes ruhadarabokat, de a pólók annyira beszédesek voltak, hogy még a minisztert is szóra bírták – írja a Facebookon a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) a múzeum dolgozóinak akciójáról.

Azért vették fel a feliratos pólókat, hogy így fogadják az Iparművészetibe egyfajta ingyenes bútorboltként látogató Lázár János miniszterelnökséget vezető minisztert. Az évek óta átmeneti telephelyén működő múzeum azt írja a látogatásról, annak

legfőbb oka az volt, hogy Lázár személyesen választhassa ki azokat a műtárgy bútorokat, amelyekkel az általa felügyelt Várkapitányság a Karmelita reprezentatív helyiségeinek berendezését kívánja kiegészíteni.

Hozzáteszik: a miniszter ugyan közölte, hogy nem használati tárgyként viszi a műtárgyakat, csupán dekoráció céljából, „de a közgyűjteményekben őrzött műtárgyak elsősorban mégsem erre szolgálnak” – írja a múzeum, amelynek dolgozói azért szervezték a demonstrációt, hogy „felhívják a figyelmét a múzeumi dolgozók – különösen a szakalkalmazottak – helyzetére, az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiányára, valamint a múzeumokban őrzött műtárgyak védelmére”.

Az akció a vártnál is eredményesebb volt: „Bár eredeti terveink között ez nem szerepelt, a miniszter úr – némi bizonytalankodást követően – végül vállalkozott rá, hogy rövid látogatása végén személyesen is meghallgassa a jelenlévő múzeumi kollégákat, és megfogalmazott panaszaik jogos voltát maga is kénytelen volt elismerni. A folytatást mi is kíváncsian várjuk” – írják.