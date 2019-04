Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","shortLead":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","id":"20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9223d80-0d2b-4f18-aa8f-55eeb05d2712","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","timestamp":"2019. április. 29. 16:28","title":"Csavarhúzóval szúrtak szemen egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati fenntartású óvoda dolgozóit \"megkérő\" alpolgármester a független politikus szerint kétszeresen is törvényt sértett.","shortLead":"Az önkormányzati fenntartású óvoda dolgozóit \"megkérő\" alpolgármester a független politikus szerint kétszeresen is...","id":"20190429_A_Valasztasi_Bizottsaghoz_fordul_Szel_Bernadett_a_jozsefvarosi_Kubatovlistazas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63955651-e51f-4c13-8b8a-7cc5922bec65","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_Valasztasi_Bizottsaghoz_fordul_Szel_Bernadett_a_jozsefvarosi_Kubatovlistazas_miatt","timestamp":"2019. április. 29. 17:00","title":"A Választási Bizottsághoz fordul Szél Bernadett a józsefvárosi Kubatov-listázás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb bejutni az idősotthonokba, a jelentkezők fele meghal, mielőtt helyet kapna. ","shortLead":"Egyre nehezebb bejutni az idősotthonokba, a jelentkezők fele meghal, mielőtt helyet kapna. ","id":"20190430_Feketen_mukodtetett_meregdraga_idosotthonokra_panaszkodnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d86370-badb-41b5-a7b0-0f51f74dbbf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feketen_mukodtetett_meregdraga_idosotthonokra_panaszkodnak","timestamp":"2019. április. 30. 08:20","title":"Feketén működtetett, méregdrága idősotthonokra panaszkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f19b7b-a60c-4fe2-b921-b20aac508de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a napokban mutatta be legújabb fejlesztését, a Serót, ami kialakításában olyasmi, mint egy okostelefon, de valójában egy tévé.","shortLead":"A Samsung a napokban mutatta be legújabb fejlesztését, a Serót, ami kialakításában olyasmi, mint egy okostelefon, de...","id":"20190430_samsung_sero_okostelevizio_fuggoleges_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8f19b7b-a60c-4fe2-b921-b20aac508de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb52a7ac-bc6e-41eb-87b0-02ac41ce9e0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_samsung_sero_okostelevizio_fuggoleges_video","timestamp":"2019. április. 30. 08:03","title":"A Samsung azt mondja, ez már a jövő tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c159957-9b79-46a1-bcb2-2fd9282e17e9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eredeti szereplők közül a márciusban elhunyt Luke Perry fog hiányozni. ","shortLead":"Az eredeti szereplők közül a márciusban elhunyt Luke Perry fog hiányozni. ","id":"20190429_Beverly_Hills_90210_sorozat_reboot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c159957-9b79-46a1-bcb2-2fd9282e17e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1bcf87-aea5-463f-bb02-c1009c06f5fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Beverly_Hills_90210_sorozat_reboot","timestamp":"2019. április. 29. 15:43","title":"Felújítják a Beverly Hills 90210 sikersorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c576c7-477c-4029-a4a2-719c669d37af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes valaha készült legnagyobb SUV modellje így mutat alapáras, pontosabban jelentősen alapár alatti kivitelben. ","shortLead":"A Mercedes valaha készült legnagyobb SUV modellje így mutat alapáras, pontosabban jelentősen alapár alatti kivitelben. ","id":"20190429_magyar_virtus_7_uleses_luxus_divatterepjaro_fapados_kivitelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c576c7-477c-4029-a4a2-719c669d37af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0203f8-5956-4848-95fc-8e1998a5143d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_magyar_virtus_7_uleses_luxus_divatterepjaro_fapados_kivitelben","timestamp":"2019. április. 29. 11:21","title":"Magyar virtus: 7 üléses luxus-divatterepjáró fapados kivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester közleménye szerint nincs közegészségügyi járványveszély, a maga részéről pedig a fővárosi patkányvitát lezártnak tekinti.","shortLead":"A főpolgármester közleménye szerint nincs közegészségügyi járványveszély, a maga részéről pedig a fővárosi patkányvitát...","id":"20190429_Tarlos_szerint_tavaly_ota_a_patkanyok_ketharmadat_kiirtottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d37404-f847-4b6b-ac32-82d42e9c5295","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Tarlos_szerint_tavaly_ota_a_patkanyok_ketharmadat_kiirtottak","timestamp":"2019. április. 29. 11:40","title":"Tarlós szerint tavaly óta a patkányok kétharmadát kiirtották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték című szuperhősfilm.\r

\r

","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték...","id":"20190429_Minden_rekordot_megdontott_a_Bosszuallok_Vegjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d94ab-e3e5-440d-be5a-09d58b9d3fe6","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Minden_rekordot_megdontott_a_Bosszuallok_Vegjatek","timestamp":"2019. április. 29. 09:26","title":"Minden rekordot megdöntött a Bosszúállók: Végjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]