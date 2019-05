Az egészséges térdét műtötték meg a nyitrai nyugdíjasnak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint éppen a világszervezet bátorítja a terrorizmust, hiszen felcsapott a terroristák védőügyvédjének. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint éppen a világszervezet bátorítja a terrorizmust, hiszen felcsapott a terroristák...","id":"20190430_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_ENSZ_Ahmed_H_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150ece4d-746b-4330-aacd-80573d0f20ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Vizsgalatot_kezdemenyez_az_ENSZ_Ahmed_H_ugyeben","timestamp":"2019. április. 30. 19:23","title":"Vizsgálatot kezdeményez az ENSZ Ahmed H. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tartanak a zavargások Caracasban, Venezuela fővárosában, ahol a Juan Guaidó ellenzéki politikus vezette erők megpróbálják átvenni a hatalmat Nicolás Maduró államfőtől. Közben kiderült, a „Szabadság hadműveletet” későbbre tervezték, ám azért kellett megindítani az akciót, mert a magát ügyvezető államfőnek nyilvánító Guaidó megtudta, le akarják őt tartóztatni. A venezuelai-kolumbiai határon egyre többen próbálnak meg kijutni Venezuelából.","shortLead":"Tartanak a zavargások Caracasban, Venezuela fővárosában, ahol a Juan Guaidó ellenzéki politikus vezette erők...","id":"20190430_Tart_Venezuelaban_a_Szabadsag_hadmuvelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb9b061-ff54-4a1e-bf93-50b784547146","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Tart_Venezuelaban_a_Szabadsag_hadmuvelet","timestamp":"2019. április. 30. 20:06","title":"\"Szabadság hadművelet\": durva jelenetekkel indult Guaidó felkelése Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a337ab-d9a9-48b5-8e40-2e41739713d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A költség 500 milliárd forintra tehető. ","shortLead":"A költség 500 milliárd forintra tehető. ","id":"20190502_Villanybuszositasba_kezdene_a_kormanynem_tudni_mibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a337ab-d9a9-48b5-8e40-2e41739713d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e05c3ad-7e5f-434c-adbf-c28b2eade3fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Villanybuszositasba_kezdene_a_kormanynem_tudni_mibol","timestamp":"2019. május. 02. 15:34","title":"Villanybuszosításba kezdene a kormány, nem tudni, miből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A használt mobiltelefonok piaca egy növekvő bevételforrás lehetne az iparági szereplők számára – ha a felhasználók megbíznának a second hand készülékekben. Ehhez meg kellene nyerni a fogyasztók bizalmát, és meggyőzni őket, hogy érdemes szakértő kezekbe adniuk a használt készülékeket.","shortLead":"A használt mobiltelefonok piaca egy növekvő bevételforrás lehetne az iparági szereplők számára – ha a felhasználók...","id":"20190502_hasznalt_mobiltelefon_vasarlasa_biztonsagos_e_adattorles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ff1b3e-7948-4bd4-9d3c-82e55cd15a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_hasznalt_mobiltelefon_vasarlasa_biztonsagos_e_adattorles","timestamp":"2019. május. 02. 15:03","title":"Divatba jöhetnek a használt telefonok, csak egy dologra kell nagyon figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerbia felé nyugodtan el lehet hagyni a tranzitzónát – írta a miniszter. ","shortLead":"Szerbia felé nyugodtan el lehet hagyni a tranzitzónát – írta a miniszter. ","id":"20190502_Igy_magyarazza_Pinter_miert_nem_adnak_enni_tobbeknek_a_tranzitzonakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89538dd9-0ed6-4a19-9cec-06107c262203","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Igy_magyarazza_Pinter_miert_nem_adnak_enni_tobbeknek_a_tranzitzonakban","timestamp":"2019. május. 02. 10:32","title":"Így magyarázza Pintér, miért nem adnak enni többeknek a tranzitzónákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sz. Andrást megműtötték, és az intenzív osztályon kezelték, de életét nem sikerült megmenteni. ","shortLead":"Sz. Andrást megműtötték, és az intenzív osztályon kezelték, de életét nem sikerült megmenteni. ","id":"20190430_Meghalt_a_szombati_szentendrei_baleset_ujraelesztett_serultje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8270635-255c-46f7-b9fb-b47ffa7fbd41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Meghalt_a_szombati_szentendrei_baleset_ujraelesztett_serultje","timestamp":"2019. április. 30. 18:13","title":"Meghalt a szombati szentendrei baleset újraélesztett sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2004 óta csak egyszer volt jobb a hangulat a kkv-k körben, mint most. Már csak a cégek harmada várja a közterhek emelkedését.","shortLead":"2004 óta csak egyszer volt jobb a hangulat a kkv-k körben, mint most. Már csak a cégek harmada várja a közterhek...","id":"20190502_kkv_bizalmi_index_kh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1570df31-70c8-432d-b2d7-3c377ff076a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_kkv_bizalmi_index_kh","timestamp":"2019. május. 02. 11:33","title":"Jó a kedv a magyar cégeknél – már a kormánytól se félnek annyira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66888f51-7ec5-4cbe-90d6-0063ef8030c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók csak három óra múlva jöttek rá, hol lehet. ","shortLead":"A dolgozók csak három óra múlva jöttek rá, hol lehet. ","id":"20190430_Evett_egy_csokimousset_majd_beszorult_a_raktarba_a_szegedi_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66888f51-7ec5-4cbe-90d6-0063ef8030c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aed4ff-8ec6-4989-a4ad-f2516e35bcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Evett_egy_csokimousset_majd_beszorult_a_raktarba_a_szegedi_tolvaj","timestamp":"2019. április. 30. 20:39","title":"Evett egy csokimousse-t, majd beszorult a raktárba az év betörője Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]