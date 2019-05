Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","shortLead":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","id":"20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e61e7-458a-4fdb-ac61-7d95997089c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2019. május. 01. 14:03","title":"Egyre biztosabb: még az idén egybegyúrhatják a Messengert, a WhatsAppot és az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78154f78-1197-4b53-9f09-bd1e969a562f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gileádban forradalom készül.","shortLead":"Gileádban forradalom készül.","id":"20190501_a_szolgalolany_meseje_harmadik_evad_trailer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78154f78-1197-4b53-9f09-bd1e969a562f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e862dfde-1d6b-461b-9c20-766dffa77ba5","keywords":null,"link":"/kultura/20190501_a_szolgalolany_meseje_harmadik_evad_trailer","timestamp":"2019. május. 01. 20:08","title":"Nagy változás jöhet a szolgálólányok életében – itt a harmadik évad trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47fbf19-1d9c-45a2-a667-7c15e9f8d062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze a fővárosi szám tizede a Bács-Kiskun megyei városé.","shortLead":"Persze a fővárosi szám tizede a Bács-Kiskun megyei városé.","id":"20190430_autolpas_autotlvaj_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d47fbf19-1d9c-45a2-a667-7c15e9f8d062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad877ea6-4ed4-42ee-870f-b49dd28c4ad1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_autolpas_autotlvaj_statisztika","timestamp":"2019. április. 30. 15:58","title":"Kecskemét volt tavaly a főváros mellett az autótolvajok legkedveltebb terepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni, ha felfedeznek egy közeledő és veszélyes aszteroidát.","shortLead":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni...","id":"20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e650a-55bc-4cf1-93fe-8546ed524fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","timestamp":"2019. május. 01. 19:03","title":"A NASA éppen most próbálgatja, mi lesz, ha egy aszteroida tart majd a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre tervezett meghallgatásán – közölte Jerry Nadler, a bizottság demokrata párti vezetője.","shortLead":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter nem kíván megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottságának csütörtökre...","id":"20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba187e16-9fba-487a-95a5-abf4affabc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4e673c-cade-4649-8428-2d7ae2f06b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_william_barr_igazsagugyi_miniszter_kepviselohaz_meghallgatas_mueller_jelentes","timestamp":"2019. május. 02. 06:43","title":"Trump minisztere nemet mondott a képviselőházi meghallgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bbf1bb-8e48-4548-b4b9-6396c767f24c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Porschénak az új tulajdonosa beleszagolhat majd abba, hogy milyen volt a zuffenhauseni gyártó évtizedekkel ezelőtti első turbós sportkocsija.","shortLead":"Ennek a Porschénak az új tulajdonosa beleszagolhat majd abba, hogy milyen volt a zuffenhauseni gyártó évtizedekkel...","id":"20190501_egy_tobb_mint_40_eves_porsche_911_turbot_kinalnak_itthon_eladasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34bbf1bb-8e48-4548-b4b9-6396c767f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56ecb2d-deca-4f57-bc24-b2e4c8983b40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_egy_tobb_mint_40_eves_porsche_911_turbot_kinalnak_itthon_eladasra","timestamp":"2019. május. 01. 06:41","title":"Egy több mint 40 éves Porsche 911 Turbót kínálnak itthon eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93360c6f-8c3d-4b7b-bd23-ce857830497e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lehet, hogy nem az orosz haditengerészettől szökött el, hanem Floridából. ","shortLead":"Lehet, hogy nem az orosz haditengerészettől szökött el, hanem Floridából. ","id":"20190430_Felo_hogy_nem_tudja_magat_ellatni_a_norveg_partoknal_talalt_szelid_delfin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93360c6f-8c3d-4b7b-bd23-ce857830497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f231220-7e9d-41c8-8528-6e9d928aa235","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Felo_hogy_nem_tudja_magat_ellatni_a_norveg_partoknal_talalt_szelid_delfin","timestamp":"2019. április. 30. 21:50","title":"Félő, hogy nem tudja magát ellátni a norvég partoknál talált szelíd delfin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Napokkal ezelőtt a közgyűlésről kivonult a Fidesz, miután a polgármester azt ígérte, hogy megfontolják a szerződések kiadását, most feljelentést tettek.","shortLead":"Napokkal ezelőtt a közgyűlésről kivonult a Fidesz, miután a polgármester azt ígérte, hogy megfontolják a szerződések...","id":"20190430_Feljelentest_tesz_a_hodmezovasarhelyi_Fidesz_az_informatikai_szerzodesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f912ee04-fe13-49b0-8a00-9da7a10c9039","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feljelentest_tesz_a_hodmezovasarhelyi_Fidesz_az_informatikai_szerzodesek_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 14:03","title":"Feljelentést tesz a hódmezővásárhelyi Fidesz az informatikai szerződések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]