[{"available":true,"c_guid":"d700d5be-4b7e-4002-94d5-995a81bbc949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. ","shortLead":"A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. ","id":"20190511_7_autot_is_feltort_harom_fiatalkoru_fiu_Monoron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d700d5be-4b7e-4002-94d5-995a81bbc949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95fd268-50d1-46a6-be1d-c92d20ef35e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_7_autot_is_feltort_harom_fiatalkoru_fiu_Monoron","timestamp":"2019. május. 11. 07:59","title":"7 autót is feltört három fiatalkorú fiú Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b39fb51-b256-4e7e-baed-bfd489637f80","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kkv","description":"Megfosztotta az állam az egykori MDF-székházat a műemléki védettségtől, és egy megnyert perből is kilépett, így aztán egy semleges cég után NER-közeli ingatlanfejlesztőkhöz került a milliárdokat érő Bem téri ingatlan. Itt azonban nincs vége a történetnek: ezen az üzleten ugyanis Budapest világörökségi besorolása is bukhat.","shortLead":"Megfosztotta az állam az egykori MDF-székházat a műemléki védettségtől, és egy megnyert perből is kilépett, így aztán...","id":"20190512_volt_mdf_szekhaz_radetzky_laktanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b39fb51-b256-4e7e-baed-bfd489637f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64833553-92d2-4419-9326-91bb444656c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_volt_mdf_szekhaz_radetzky_laktanya","timestamp":"2019. május. 12. 12:00","title":"Hirtelen NER-közelbe került a volt MDF-székház, felbukkant a magyar McDonald's-tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"Fokasz Nikosz","category":"velemeny","description":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán Viktornak kellene a leghangosabban követelnie, ha tényleg a bevándorlás megállítása a célja. Ne dőljünk be a cinikus hatalmasok riogatásának! – figyelmeztet szociológus szerzőnk.","shortLead":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán...","id":"20190511_Migransriogatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14276121-16aa-47e4-9204-0c3be9c2350a","keywords":null,"link":"/velemeny/20190511_Migransriogatok","timestamp":"2019. május. 11. 09:00","title":"Fokasz Nikosz: Migránsriogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Árkartellezéssel vádolnak az Egyesült Államokban húsz gyógyszergyárat, amelyek több milliárd dolláros visszaéléssel jól megvághatták a gyanútlan vásárlókat.","shortLead":"Árkartellezéssel vádolnak az Egyesült Államokban húsz gyógyszergyárat, amelyek több milliárd dolláros visszaéléssel jól...","id":"20190512_Esetenkent_1000_szazalekos_aremeles_durva_botrany_keszul_az_amerikai_gyogyszeriparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bf0f42-7a2e-445e-8998-89005a74d75d","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Esetenkent_1000_szazalekos_aremeles_durva_botrany_keszul_az_amerikai_gyogyszeriparban","timestamp":"2019. május. 12. 11:52","title":"Esetenként 1000 százalékos áremelés: durva botrány készül az amerikai gyógyszeriparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b7ae59-3553-4001-bc55-6d994e439c3c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gereben Lívia kezelését már el is kezdték a Szent László kórházban. ","shortLead":"Gereben Lívia kezelését már el is kezdték a Szent László kórházban. ","id":"20190512_Leukemias_a_magyar_valogatott_fiatal_20_eves_kosarlabdazoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50b7ae59-3553-4001-bc55-6d994e439c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3286bdb8-0e61-4c04-ab62-86e702724fba","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Leukemias_a_magyar_valogatott_fiatal_20_eves_kosarlabdazoja","timestamp":"2019. május. 12. 08:40","title":"Leukémiás a magyar válogatott 20 éves kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a695ca-ba45-483d-8d1e-f4f8badba23d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul drog volt nála. ","shortLead":"Ráadásul drog volt nála. ","id":"20190511_Ejjel_sotet_ruhaban_futott_at_az_uton_egy_ferfi_Varpalotan_elgazoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a695ca-ba45-483d-8d1e-f4f8badba23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49a17f1-d3b7-4be8-88be-48046630523d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Ejjel_sotet_ruhaban_futott_at_az_uton_egy_ferfi_Varpalotan_elgazoltak","timestamp":"2019. május. 11. 15:42","title":"Éjjel, sötét ruhában futott át az úton egy férfi Várpalotán, elgázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc34ff3-19c0-48eb-a9c3-4b6beb2ae31b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából az összes autó megsemmisült, ami éppen a kereskedésben állt. A forgatást bizonytalan időre leállították. ","shortLead":"Nagyjából az összes autó megsemmisült, ami éppen a kereskedésben állt. A forgatást bizonytalan időre leállították. ","id":"20190511_chevrolet_corvette_camaro_autotuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc34ff3-19c0-48eb-a9c3-4b6beb2ae31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3513e26e-7bb0-4add-bfaa-45582d2d665e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_chevrolet_corvette_camaro_autotuz","timestamp":"2019. május. 11. 12:33","title":"Rengeteg régi Chevrolet égett porrá egy HBO-sorozat forgatási helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus Trócsányi Lászlóval Hódmezővásárhelyen tartott lakossági fórumot. Szerinte a globális világban gondolkodó, európai egyesült államokat viziónáló politikusok hazaárulók.\r

\r

","shortLead":"A fideszes politikus Trócsányi Lászlóval Hódmezővásárhelyen tartott lakossági fórumot. Szerinte a globális világban...","id":"20190510_Lazar_Ketfele_politikus_van_az_egyik_szolgalja_a_masik_arulja_hazajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3ac42-8a9b-47a9-8e2e-a6f72221a390","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Lazar_Ketfele_politikus_van_az_egyik_szolgalja_a_masik_arulja_hazajat","timestamp":"2019. május. 10. 21:35","title":"Lázár: Kétféle politikus van, az egyik szolgálja, a másik árulja hazáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]