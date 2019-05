Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28aa3fc8-5002-49bd-b0f5-b63910a5bb44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kisebb eséllyel lesz túlsúlyos vagy elhízott az a gyerek, aki rendszeresen gyalog, kerékpárral, esetleg rollerrel jár iskolába – ezt a laikusként is logikusnak tűnő dolgot támasztották most alá konkrét számokkal tudósok.","shortLead":"Kisebb eséllyel lesz túlsúlyos vagy elhízott az a gyerek, aki rendszeresen gyalog, kerékpárral, esetleg rollerrel jár...","id":"20190523_gyerekek_gyalog_mennek_iskolaba_kerekpar_elhizas_tulsuly_egeszseges_eletmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28aa3fc8-5002-49bd-b0f5-b63910a5bb44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca17920-aae4-4166-9c85-0e0b3e860346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_gyerekek_gyalog_mennek_iskolaba_kerekpar_elhizas_tulsuly_egeszseges_eletmod","timestamp":"2019. május. 23. 16:03","title":"Fogadja meg a tudósok tanácsát, holnaptól küldje a gyerekét iskolába gyalog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi rendszeresen bántalmazta 19 éves lányát, majd egy napon ittasan tért haza, és ismét neki akart menni gyerekének, aki először figyelmeztette, majd megütötte, és egy késsel elvágta a torkát. Az ügyész szerint önvédelemről van szó, noha aránytalan túlzásba esett.","shortLead":"A férfi rendszeresen bántalmazta 19 éves lányát, majd egy napon ittasan tért haza, és ismét neki akart menni...","id":"20190522_olasz_lany_onvedelembol_megolte_apjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d9a8a5-3638-435b-8cce-04b4ec8aff82","keywords":null,"link":"/elet/20190522_olasz_lany_onvedelembol_megolte_apjat","timestamp":"2019. május. 22. 16:17","title":"Felmentheti a bíróság az olasz lányt, aki megölte rátámadó apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon közölték a hírt. ","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt. ","id":"20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a6df01-d7bd-4447-a956-33f64c7db484","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","timestamp":"2019. május. 22. 15:50","title":"Az Örkényhez csatlakozva a Katona József Színház sem ad be pályázatot az NKA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc43c2-a7b4-4044-ac55-41922d36b39b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-től és a Qualcommtól elcsábított, chipkészleteken dolgozó mérnökök távoznak a Google-től. Van, aki már megkongatná a vészharangot, azonban még nem ilyen rossz a helyzet.","shortLead":"Az Apple-től és a Qualcommtól elcsábított, chipkészleteken dolgozó mérnökök távoznak a Google-től. Van, aki már...","id":"20190523_google_chipek_qualcomm_mernokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74fc43c2-a7b4-4044-ac55-41922d36b39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c4b0a-426f-41d7-8568-8cb35ba85452","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_chipek_qualcomm_mernokok","timestamp":"2019. május. 23. 11:33","title":"Sorra távoznak a mérnökök a Google-től, de még nincs ok a pánikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén új mérföldkövet jelentettek be a mesterséges élet létrehozásában: egy baktérium teljes örökítőanyagát szintetikusra cserélték cambridge-i kutatók, ráadásul az egész élővilágban egységes genetikai kódon is változtattak. Azt azonban már kevesen tudják, hogy a példátlan eredmény eléréséhez egy olyan baktériumot használtak, amelyet az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában fejlesztett ki Pósfai György és kutatócsoportja.","shortLead":"Május közepén új mérföldkövet jelentettek be a mesterséges élet létrehozásában: egy baktérium teljes örökítőanyagát...","id":"20190522_szeged_bakterium_mesterseges_eloleny_syn61","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0395395c-fce2-4bab-af10-abaa0ae2bff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_szeged_bakterium_mesterseges_eloleny_syn61","timestamp":"2019. május. 22. 11:33","title":"Szegedi baktérium segítségével alkották meg a világ első mesterséges élőlényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Közeledik a turisztikai főidény, amit ebben az évben is jelentős munkaerőhiány kísér. Az Adózóna összegyűjtötte, mit tehetnek meg a cégvezetők a munkaidő-beosztással és a bérezéssel ilyenkor.","shortLead":"Közeledik a turisztikai főidény, amit ebben az évben is jelentős munkaerőhiány kísér. Az Adózóna összegyűjtötte, mit...","id":"20190523_Sok_dolgozo_bukhatja_a_vasarnapi_potlekot_a_nyari_szezonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03667a05-5076-4b84-861c-a859be8b87c2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Sok_dolgozo_bukhatja_a_vasarnapi_potlekot_a_nyari_szezonban","timestamp":"2019. május. 23. 15:59","title":"Sok dolgozó bukhatja a vasárnapi pótlékot a nyári szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb0469-b1b6-4187-adf1-de6160793191","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évente együttesen több millió ember halálát okozó influenza és a pneumococcus baktérium ellen egyszerre hatékony védőoltást fejlesztettek ki az ausztráliai Adelaide-i Egyetem kutatói.","shortLead":"Az évente együttesen több millió ember halálát okozó influenza és a pneumococcus baktérium ellen egyszerre hatékony...","id":"20190523_oltoanyag_influenza_es_pneumococcus_bakterium_ellen_egyszerre_ved_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79bb0469-b1b6-4187-adf1-de6160793191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ede8b10-a59e-49b3-abcc-f1a02a890289","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_oltoanyag_influenza_es_pneumococcus_bakterium_ellen_egyszerre_ved_vakcina","timestamp":"2019. május. 23. 12:03","title":"Megcsinálták a szupervakcinát: egyszerre véd az influenza és a pneumococcus baktérium ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bildnek adott nagyinterjút az Európai Bizottság vezetője, egy egész bekezdésen át kérdezték Orbánról, a szintén néppárti politikus ezúttal nem fogta vissza magát.","shortLead":"A Bildnek adott nagyinterjút az Európai Bizottság vezetője, egy egész bekezdésen át kérdezték Orbánról, a szintén...","id":"20190524_Ha_mindenki_olyan_onzo_es_nacionalista_lenne_mint_Orban_szetesne_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ed2b16-1827-4178-ac22-6f27978786d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ha_mindenki_olyan_onzo_es_nacionalista_lenne_mint_Orban_szetesne_az_EU","timestamp":"2019. május. 24. 10:02","title":"Juncker: \"Ha mindenki olyan önző lenne, mint Orbán, szétesne az EU\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]