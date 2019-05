Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú modellként is. Nem lenne belőle rossz egy olcsó, platós változat sem.","shortLead":"A Lada Vesta jelenleg több formában is elérhető: szedán, kombi, és a Cross-verzió révén, egy emelt hasmagasságú...","id":"20190527_lada_vesta_pickup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d51dd8-4e5d-4b77-94db-80db797bacd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38344ea4-81e2-4ff2-ad23-18082cba2a84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_lada_vesta_pickup","timestamp":"2019. május. 27. 12:15","title":"Bátor húzás volna, és egész jól nézne ki egy ilyen Lada pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik úgy néz ki, ahogyan szeretnék. ","shortLead":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik...","id":"20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dafb77-5c49-4a69-a43e-9f85d2409c11","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 06:30","title":"Orbán: A magas részvételt nem a szél fújta be az ajtónkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem központi irányítás alá kerülő Mediaworks-lapok. ","shortLead":"A nem központi irányítás alá kerülő Mediaworks-lapok. ","id":"20190527_mediaworks_hungary_zrt_ep_valasztas_veol_feol_hirportalok_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabdc6fd-6791-48ed-b519-69e636922a88","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_mediaworks_hungary_zrt_ep_valasztas_veol_feol_hirportalok_fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 10:45","title":"A Mediaworks-portálok a saját Facebook-oldalukon ájultak be a Fidesz-győzelemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kancellária előtt.","shortLead":"A kancellária előtt.","id":"20190528_Fellep_a_Going_to_Ibiza_slagert_szerzo_Vengaboys_a_becsi_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dad00ec-5419-4011-b24e-571716cfdd85","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Fellep_a_Going_to_Ibiza_slagert_szerzo_Vengaboys_a_becsi_tuntetesen","timestamp":"2019. május. 28. 05:51","title":"Fellép a Going to Ibiza slágert szerző Vengaboys a bécsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Felcsút 1-es szavazókör eredményét ismertetjük.","shortLead":"A Felcsút 1-es szavazókör eredményét ismertetjük.","id":"20190526_Es_mar_meg_is_van_az_elso_eredmeny_a_Karpatmedence_szivcsakrajabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370c303-fcd1-4bf0-977a-f03fb29d10a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Es_mar_meg_is_van_az_elso_eredmeny_a_Karpatmedence_szivcsakrajabol","timestamp":"2019. május. 26. 19:43","title":"És már meg is van az első eredmény a Kárpát-medence szívcsakrájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor és a Fidesz nyert, de nem nyert brutálisan, Budapesten rosszabbul szerepeltek, mint öt éve. Az ország legszegényebb településein azonban óriásit győztek.","shortLead":"Orbán Viktor és a Fidesz nyert, de nem nyert brutálisan, Budapesten rosszabbul szerepeltek, mint öt éve. Az ország...","id":"20190527_A_legszegenyebb_telepuleseken_90_szazalek_folott_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b156620-3336-44ee-8bea-edc80be725d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_A_legszegenyebb_telepuleseken_90_szazalek_folott_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 09:12","title":"A legszegényebb településeken 90 százalék fölött a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több tízmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség Pomázon és Budapesten, négy férfit őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Több tízmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség Pomázon és Budapesten, négy férfit őrizetbe vettek.\r

\r

","id":"20190526_Mikozben_szavazgatunk_tobb_tizmillio_erteku_marihuanat_foglaltak_le_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0d8728-ce2c-48a1-809a-cacb397a0972","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Mikozben_szavazgatunk_tobb_tizmillio_erteku_marihuanat_foglaltak_le_a_rendorok","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Miközben szavazgatunk, több tízmillió értékű marihuánát foglaltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"MTI","category":"elet","description":"51 százalékos részvétel mellett a szavazásra jogosultak 82 százaléka mondott igent arra az alkotmánymódosításra, amely szerint az elválni akaró pároknak ne kelljen legalább négy évet külön élniük az utóbbi ötből a kereset beadását megelőzően. ","shortLead":"51 százalékos részvétel mellett a szavazásra jogosultak 82 százaléka mondott igent arra az alkotmánymódosításra, amely...","id":"20190526_irorszag_valas_alkotmanymodositas_nepszavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48396e4e-ec56-48c4-9f77-59aaa64a3826","keywords":null,"link":"/elet/20190526_irorszag_valas_alkotmanymodositas_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 26. 09:08","title":"Megszavazták az írek a válás feltételeinek eltörlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]