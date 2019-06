Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétórás meccsen, a döntő szett rövidítésében győzött Babos Tímea és Kristina Mladenovic a negyeddöntőben.","shortLead":"Kétórás meccsen, a döntő szett rövidítésében győzött Babos Tímea és Kristina Mladenovic a negyeddöntőben.","id":"20190604_Roland_Garros_Babosek_elodontobe_jutottak_noi_parosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f941a774-51b0-4be4-8863-4f969f7e65d2","keywords":null,"link":"/sport/20190604_Roland_Garros_Babosek_elodontobe_jutottak_noi_parosban","timestamp":"2019. június. 04. 15:12","title":"Roland Garros: Babosék elődöntőbe jutottak női párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f71ab5-d553-4153-86f4-62ca66e6c020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"El lehetne dobni végleg a pótkereket és a javítószetteket.","shortLead":"El lehetne dobni végleg a pótkereket és a javítószetteket.","id":"20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiabroncs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f71ab5-d553-4153-86f4-62ca66e6c020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615b59b-aa67-4455-af10-7d3e660644b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiabroncs","timestamp":"2019. június. 05. 12:36","title":"Hamarosan sorozatgyártásba kerülhet a levegő nélküli autógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf6ffd-594a-4044-9193-7b6ecc7e215a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Mercedes közel 4 évtized után cserélte újra a G-osztályt, akkor tulajdonképpen az UAZ sincs túlságosan elkésve.","shortLead":"Ha a Mercedes közel 4 évtized után cserélte újra a G-osztályt, akkor tulajdonképpen az UAZ sincs túlságosan elkésve.","id":"20190604_a_nap_fotoi_ilyen_a_jo_oreg_uaz_tobb_evtized_utan_teljesen_ujra_gondolt_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52cf6ffd-594a-4044-9193-7b6ecc7e215a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2383b030-ceeb-4b08-b3be-67ba2e028ecd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_a_nap_fotoi_ilyen_a_jo_oreg_uaz_tobb_evtized_utan_teljesen_ujra_gondolt_valtozata","timestamp":"2019. június. 04. 13:21","title":"A nap fotói: ilyen a jó öreg UAZ több évtized után teljesen újragondolt változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rákospalotai REAC-nak másodjára sem sikerült az NB III.-ba jutnia, erre válaszul mindenkit elbocsátottak, akinek köze van az újabb bukáshoz. ","shortLead":"A rákospalotai REAC-nak másodjára sem sikerült az NB III.-ba jutnia, erre válaszul mindenkit elbocsátottak, akinek köze...","id":"20190605_Nem_jutott_fel_a_magyar_focicsapat_valaszul_mindenkit_kirugtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d255e1-6f5f-42ee-84aa-dcffc1ca01e2","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Nem_jutott_fel_a_magyar_focicsapat_valaszul_mindenkit_kirugtak","timestamp":"2019. június. 05. 11:30","title":"Nem jutott fel a magyar focicsapat, válaszul mindenkit kirúgtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2c3055-3ef7-4a78-ae68-2519ce180b55","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy még sosem volt ilyen rossz állapotban a világ, mint most, valójában világszerte a haladás a jellemző az egészség, a jólét, a biztonság, a béke, a tudás és a boldogság terén is. Ezt vallja Steven Pinker, a Harvard Egyetem pszichológiaprofesszora, akinek Felvilágosodás most című könyve május végén jelent meg az Alexandra Kiadó gondozásában. Ebből az alkalomból a szerző kedd délután tartott előadást az ELTE-n. ","shortLead":"Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy még sosem volt ilyen rossz állapotban a világ, mint most, valójában világszerte...","id":"20190604_steven_pinker_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d2c3055-3ef7-4a78-ae68-2519ce180b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e604b77-ac90-43ce-ad49-6cfb2b23f6c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190604_steven_pinker_interju","timestamp":"2019. június. 04. 20:02","title":"Steven Pinker: „A haladás nem magától történik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0fb63b-648f-4732-b924-197cdf1d8bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összeveszett mozdonyvezetőkről szóló hír sem volt semmi, de még mindig van folytatása.","shortLead":"Az összeveszett mozdonyvezetőkről szóló hír sem volt semmi, de még mindig van folytatása.","id":"20190604_Letette_a_mozdonyvezeto_a_vonatot_es_hazament_amikor_megtudta_hogy_ki_akarjak_rugni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0fb63b-648f-4732-b924-197cdf1d8bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff5ec7-1560-463e-a6ce-6b32c8b241cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Letette_a_mozdonyvezeto_a_vonatot_es_hazament_amikor_megtudta_hogy_ki_akarjak_rugni","timestamp":"2019. június. 04. 19:18","title":"Letette a mozdonyvezető a vonatot és hazament, amikor megtudta, hogy ki akarják rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett a Forbes Magyarország júniusi címlapembere.","shortLead":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett...","id":"20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3348a71-1cb8-481b-a661-725e5d681c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","timestamp":"2019. június. 05. 12:23","title":"Soros ügyesen küzdött, de alulmaradt, amikor Polgár Judittal sakkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna magas vízállása miatt szerdán csak Újpestig megy a Clark Ádám hajódaru. Várhatóan még csütörtökön sem próbálják meg kiemelni a múlt heti hajóbalesetben elsüllyedt roncsot – erről számoltak be az M1 csatorna tudósítói a szerda déli híradóban.","shortLead":"A Duna magas vízállása miatt szerdán csak Újpestig megy a Clark Ádám hajódaru. Várhatóan még csütörtökön sem próbálják...","id":"20190605_Hiaba_jon_az_uszodaru_szerdan_biztos_nem_emelik_ki_a_Hableanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf63830a-e9f9-4295-ade0-8c4132ed806f","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Hiaba_jon_az_uszodaru_szerdan_biztos_nem_emelik_ki_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 05. 12:50","title":"Hiába jön az úszódaru, szerdán biztos nem emelik ki a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]