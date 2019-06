Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Maurizio Sarri három évre írt alá Torinóban.","shortLead":"Maurizio Sarri három évre írt alá Torinóban.","id":"20190616_A_Chelseatol_erkezik_a_Juventus_uj_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d186cbe-6b24-47cd-8b5a-c94fdafe1327","keywords":null,"link":"/sport/20190616_A_Chelseatol_erkezik_a_Juventus_uj_edzoje","timestamp":"2019. június. 16. 15:28","title":"A Chelsea-től érkezik a Juventus új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Nem volt következetes a Boeing kapcsolattársa a légügyi szabályozással, a vásárlókkal és az utasokkal - mondta a cég...","id":"20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390bb04e-43b4-4494-80ac-934663d084fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_Elismerte_a_Boeing_vezere_hibaztak_a_737_Max_gepekkel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 16. 20:46","title":"Elismerte a Boeing vezére: hibáztak a 737 MAX gépekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Napi két eszpresszó hatásosságát sikerült egy véletlen teszttel alátámasztani: egy 11 éves francia kisfiú ritka, örökletes, gyógyíthatatlan betegségének, a diszkinéziának a tüneteit szüntette meg a kávé.","shortLead":"Napi két eszpresszó hatásosságát sikerült egy véletlen teszttel alátámasztani: egy 11 éves francia kisfiú ritka...","id":"20190617_ritka_betegseg_tunetei_kezelese_kave","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74faf320-4886-415b-9133-2dc6103c7a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_ritka_betegseg_tunetei_kezelese_kave","timestamp":"2019. június. 17. 12:03","title":"Elnézték a boltban a csomagolást, véletlenül igazolták, hogy a kávé működik egy ritka betegség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadlábon védekezhet. ","shortLead":"Szabadlábon védekezhet. ","id":"20190616_Allatkert_teknos_birosag_agyonutotte_fiatal_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8320734-91da-49aa-82d8-151e1f1cff15","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Allatkert_teknos_birosag_agyonutotte_fiatal_no","timestamp":"2019. június. 16. 14:35","title":"Megszólalt a nő, aki agyonütötte az állatkert teknősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Courtney Cox Instagramra posztolt fotójával kell beérnie annak, aki esetleg még mindig abban reménykedne, hogy lesz valaha is Jóbarátok-reunion. ","shortLead":"Courtney Cox Instagramra posztolt fotójával kell beérnie annak, aki esetleg még mindig abban reménykedne, hogy lesz...","id":"20190617_A_Jobaratok_szereploivel_unnepelte_Courtney_Cox_az_55_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923a0df7-8626-4034-b695-3914c44601a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_A_Jobaratok_szereploivel_unnepelte_Courtney_Cox_az_55_szuletesnapjat","timestamp":"2019. június. 17. 10:00","title":"A Jóbarátok szereplőivel ünnepelte Courtney Cox az 55. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","shortLead":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","id":"20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a566d42-3fb6-4e32-af43-1da2993d2449","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","timestamp":"2019. június. 16. 19:58","title":"Csomagokra felpakolva és keresztbe rakva is szállítottak autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","shortLead":"Svájcban magasabb összegű kártérítésre számíthatnak a hozzátartozók. Munkavédelmi vizsgálat is indult az ügyben. ","id":"20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0243a7e-2b7f-4a45-9589-65eceb32dcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c566cb6-db5f-47bc-970b-0104a23382f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Svajcban_perelhetnek_a_hozzatartozok_a_Hableanykatasztrofa_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 09:37","title":"Svájcban perelhetnek a hozzátartozók a Hableány-katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2cdd82-d93a-4b15-958c-989dcf31f1f2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem, ez kivételesen nem egy kétkerekű Vespa, hanem egy parányi olasz személyautó. ","shortLead":"Nem, ez kivételesen nem egy kétkerekű Vespa, hanem egy parányi olasz személyautó. ","id":"20190616_szinte_mar_nagyito_kell_hozza_korbefotoztuk_a_vespa_cuki_mikroautojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e2cdd82-d93a-4b15-958c-989dcf31f1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83885a4a-0b57-48f5-9118-b8d5bbc27a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_szinte_mar_nagyito_kell_hozza_korbefotoztuk_a_vespa_cuki_mikroautojat","timestamp":"2019. június. 16. 06:41","title":"Szinte már nagyító kell hozzá: körbefotóztuk a Vespa cuki mikroautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]