Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"111da21d-20d7-47f5-ad1e-c94ef81f6920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő, hogy a Renault milyen kompakt karosszériába tudott belezsúfolni 7 ülést, azonban akad egy komoly probléma a szuperolcsó újdonsággal. ","shortLead":"Elképesztő, hogy a Renault milyen kompakt karosszériába tudott belezsúfolni 7 ülést, azonban akad egy komoly probléma...","id":"20190620_nagycsaladosok_alma_szinte_ajandek_lenne_ez_az_uj_7_uleses_renault_az_allami_kedvezmennyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=111da21d-20d7-47f5-ad1e-c94ef81f6920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd1245c-a593-4aea-a81d-aec314ac2630","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_nagycsaladosok_alma_szinte_ajandek_lenne_ez_az_uj_7_uleses_renault_az_allami_kedvezmennyel","timestamp":"2019. június. 20. 08:21","title":"Nagycsaládosok álma: szinte ajándék lenne ez az új 7 üléses Renault az állami kedvezménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a6df04-d0e7-4175-bc13-985686cfceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan kérték a tűzoltók segítségét.","shortLead":"Sokan kérték a tűzoltók segítségét.","id":"20190619_nagyvisnyo_zivatar_villamarviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42a6df04-d0e7-4175-bc13-985686cfceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53fb09e-8bed-4ce8-acab-c1e6013181a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_nagyvisnyo_zivatar_villamarviz","timestamp":"2019. június. 19. 16:44","title":"Villámárvíz öntötte el Nagyvisnyót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem töltötte le, jobb, ha azonnal megteszi.","shortLead":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem...","id":"20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43769601-cde4-4158-857b-c1cf36182353","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","timestamp":"2019. június. 19. 09:03","title":"Ha Firefox van a számítógépén, most azonnal frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről. A politológus Gyulai Attilával írt tanulmányt a jelenlegi politikai rendszerről.","shortLead":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről...","id":"20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bef3f5-ee56-45f3-8636-adb490eb9e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","timestamp":"2019. június. 19. 11:50","title":"\"Némi kreativitással bármeddig fenntartható ez a politika\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c773f72-6126-4678-8aef-4675d38c94b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Programját a lakossággal összefogva szeretné összeállítani az ellenzék polgármester-jelöltje.","shortLead":"Programját a lakossággal összefogva szeretné összeállítani az ellenzék polgármester-jelöltje.","id":"20190619_Bemutatkozott_az_osszellenzeki_jelolt_Esztergomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c773f72-6126-4678-8aef-4675d38c94b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f37046-df5f-4f90-bbd1-6d66dc6ae1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Bemutatkozott_az_osszellenzeki_jelolt_Esztergomban","timestamp":"2019. június. 19. 06:23","title":"Bemutatkozott az összellenzéki jelölt Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európának meg kell állítani a szégyent, nem kéne hagyni, hogy a saját pénzén számolják fel a demokráciát, az illiberális demokrácia önellentmondás – Timothy Garton Ash történész erős véleménycikket írt az Orbán-rezsimről.\r

\r

","shortLead":"Európának meg kell állítani a szégyent, nem kéne hagyni, hogy a saját pénzén számolják fel a demokráciát...","id":"20190620_A_Guardian_Orbanrol_Az_uj_EUs_vezetoknek_nem_szabad_elfeledni_a_tragediat_Europa_sziveben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb137edf-d7be-481b-9628-27b61c48b2b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_A_Guardian_Orbanrol_Az_uj_EUs_vezetoknek_nem_szabad_elfeledni_a_tragediat_Europa_sziveben","timestamp":"2019. június. 20. 13:41","title":"A Guardian Orbánról: Az új EU-s vezetőknek nem szabad elfeledni a \"tragédiát Európa szívében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","shortLead":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","id":"20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b30c55-539d-4752-bf78-db61a47b36f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","timestamp":"2019. június. 20. 16:06","title":"A banki azonosítás elhalasztását kéri a kormánytól a Bankszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt is vizsgálódik a Budapesti Rendőr-főkapitányságon felállított különleges nyomozócsoport a Magyar Nemzet szerint.","shortLead":"Cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt is vizsgálódik a Budapesti Rendőr-főkapitányságon felállított...","id":"20190620_hableany_viking_sigyn_jurij_c_buncselekmeny_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12a8918-a0ef-43ee-8599-507143721606","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_hableany_viking_sigyn_jurij_c_buncselekmeny_nyomozas","timestamp":"2019. június. 20. 06:18","title":"Magyar Nemzet: Szelfizhetett a Viking Sigyn kapitánya, amikor a hajója letarolta a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]