Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Átlagosan több mint havi 80 ezer forint lakbért fizetnek a bérlők Magyarországon a KSH szerint. Budapesten ennek másfélszeresét, a falvakban pedig a felét kérik a tulajdonosok - számolt be a drágulásról az RTL Híradója. \r

\r

","shortLead":"Átlagosan több mint havi 80 ezer forint lakbért fizetnek a bérlők Magyarországon a KSH szerint. Budapesten ennek...","id":"20190629_A_nagyvarosokban_5_ev_alatt_duplajara_emelkedtek_a_berleti_dijak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b813c04-06a5-467d-ba78-726bdf9a36f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_A_nagyvarosokban_5_ev_alatt_duplajara_emelkedtek_a_berleti_dijak","timestamp":"2019. június. 29. 20:21","title":"A nagyvárosokban 5 év alatt duplájára emelkedtek a bérleti díjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147bd450-b979-4d6a-bb07-d4eaee78dc53","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Sokan tartottak Dövényben attól a férfitól, akit társával együtt első fokon életfogytiglani börtönre ítéltek, mert halálra késeltek egy fiatalembert egy putnoki pincében. Az esetről az RTL Híradója számolt be.","shortLead":"Sokan tartottak Dövényben attól a férfitól, akit társával együtt első fokon életfogytiglani börtönre ítéltek, mert...","id":"20190629_Macsetaval_maszkalt_a_faluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147bd450-b979-4d6a-bb07-d4eaee78dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89467680-71c4-4786-aad1-cc5a4eb81522","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Macsetaval_maszkalt_a_faluban","timestamp":"2019. június. 29. 20:15","title":"Macsétával mászkált a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbba417b-c360-464c-9985-9ec1551277eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30 fok feletti hőmérséklet volt a városban, ennek ellenére olyan jégvihar volt, hogy másfél méter magasan befedte a jég az utcákat. ","shortLead":"30 fok feletti hőmérséklet volt a városban, ennek ellenére olyan jégvihar volt, hogy másfél méter magasan befedte a jég...","id":"20190701_Fotok_Masfel_meternyi_jeg_esett_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbba417b-c360-464c-9985-9ec1551277eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e11ae3-bf62-4025-99aa-939ccd2a4ec9","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Fotok_Masfel_meternyi_jeg_esett_Mexikoban","timestamp":"2019. július. 01. 09:38","title":"Fotók: Másfél méternyi jég esett Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9e156a-4f49-4e70-9fa5-1012e9f6c51b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elképesztő terepjáró azoknak, akik keveslik a legerősebb gyári kivitel 585 lóerős teljesítményét.","shortLead":"Egy elképesztő terepjáró azoknak, akik keveslik a legerősebb gyári kivitel 585 lóerős teljesítményét.","id":"20190630_105_millio_forintot_kernek_a_tatabanyai_tuningolt_gosztalyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9e156a-4f49-4e70-9fa5-1012e9f6c51b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b376b4-7dd3-4f0e-bd8d-f2d6072114ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_105_millio_forintot_kernek_a_tatabanyai_tuningolt_gosztalyert","timestamp":"2019. június. 30. 06:41","title":"105 millió forintot kérnek a tatabányai tuningolt G-osztályért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d805352-38d5-436e-9e07-8236f0514d02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az államadósság a GDP 70,1 százaléka volt az első negyedév végén.","shortLead":"Az államadósság a GDP 70,1 százaléka volt az első negyedév végén.","id":"20190701_Tobblettel_zarta_az_allamhaztartas_az_elso_negyedevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d805352-38d5-436e-9e07-8236f0514d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aaf8f7-d067-4baa-9870-a992d461909d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Tobblettel_zarta_az_allamhaztartas_az_elso_negyedevet","timestamp":"2019. július. 01. 09:52","title":"Többlettel zárta az államháztartás az első negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra szombaton felkerült szegedi Trónok harca-főcím három hónapon át készült. Mindenkinek látnia kell, aki szegedi vagy bármikor is hosszabb időre megfordult az egyetemi városban.","shortLead":"A YouTube-ra szombaton felkerült szegedi Trónok harca-főcím három hónapon át készült. Mindenkinek látnia kell, aki...","id":"20190629_szeged_harca_animacio_tronok_harca_video_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8638a08-6586-4483-88b0-71e48c91b8ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_szeged_harca_animacio_tronok_harca_video_youtube","timestamp":"2019. június. 29. 19:43","title":"Szeged Harca: zseniális animáció készült Szegedről a Trónok harca mintájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Eredmény nélkül rekesztették be az EU új vezetőiről döntő harmadik uniós csúcstalálkozót. Ez volt az első, ahol már konkrét nevek is elhangzottak, ám látható, mennyire nehéz megtalálni az egyezséget.","shortLead":"Eredmény nélkül rekesztették be az EU új vezetőiről döntő harmadik uniós csúcstalálkozót. Ez volt az első, ahol már...","id":"20190701_eu_csucs_orban_bizottsag_timmermans_tusk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9d04fd-736b-40d8-9c59-14873b72d19c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_eu_csucs_orban_bizottsag_timmermans_tusk","timestamp":"2019. július. 01. 14:41","title":"Orbánnak van félnivalója a keddi uniós csúcs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eacfedb-57a9-4290-86a5-c31c8270997a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kétnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a jövő héten. A képviselők hétfőn a kormány tagjait interpellálhatják, kedden pedig az alapvető jogok biztosává választhatják Kozma Ákost, a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettesét. ","shortLead":"Kétnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a jövő héten. A képviselők hétfőn a kormány tagjait...","id":"20190630_A_lex_Czegledirol_es_a_maganiskolamagantanuloi_statsu_megszunteteserol_is_szavaznak_kedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eacfedb-57a9-4290-86a5-c31c8270997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883fd3b1-3be8-4429-aeb5-f1f52136faff","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_A_lex_Czegledirol_es_a_maganiskolamagantanuloi_statsu_megszunteteserol_is_szavaznak_kedden","timestamp":"2019. június. 30. 10:17","title":"A lex Czeglédiről és a magántanulói státusz megszüntetéséről is szavaznak kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]